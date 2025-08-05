“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Таролог Ирина Захарченко. Анализ Соцсетей и Услуг Специалиста, Работа с Клиентами, Отзывы об Эзотерике

Захарченко Ирина – таролог, практикующий психолог, блогер, целитель и видящая. Она является создательницей авторской школы «Эзотерика Плюс», где предлагает различные эзотерические услуги, включая частные консультации, индивидуальное обучение и составление персональных гороскопов. Работает как лично, так и дистанционно, через онлайн-консультации.

Ирина Захарченко в биографии указала, что занимается картами Таро с 2010 г. Она публикует расклады, видео-гадания и чистки, однако большинство из них проводятся в общедоступном формате без углубленного внимания к индивидуальным вопросам зрителей. Также она проводит частные консультации.

Услуги, которые предоставляет Захарченко

Захарченко Ирина предлагает таро-прогнозы и широкий спектр эзотерических услуг, включая гадания и разные магические практики. У нее есть расклады, а также предсказания на различные сроки. Помимо этого, Ирина может помочь в личных отношениях.

Ирина также занимается составлением индивидуальных рунических амулетов, которые, по её словам, помогают в решении различных жизненных проблем.

Деятельность Ирины в соцсетях

Youtube-канал “Мой мир Таро Ирины Захарченко” имеет 413 тыс. подписчиков и содержит более 4,5 тыс. видео. На канале размещены различные расклады на Таро, а также гадания и пророчества на будущее.

Есть комментарии и отзывы клиентов.

Страница В Контакте с Таро-гороскопами от Ирины Захарченко представляет себя как специалиста в области психологии. На её странице можно найти информацию о консультациях.

На странице Ирины Захарченко (magic irynazakharchenko) в Одноклассниках представлен профиль, где она делится информацией о своих услугах и профессиональной деятельности.

Инстаграм-аккаунт (iryna_zakharchenko) насчитывает 547 публикаций и 5 300 подписчиков. Аккаунт освещает различные аспекты эзотерической практики, включая работу с картами Таро и магическими ритуалами.

Телеграм-канал Магические ключи Ирины Захарченко имеет 8648 подписчиков. Тут она указывает контакты, услуги и рассказывает, что нужно сделать, чтобы попасть к ней на прием.

Страницы в дзен у нее нет.

Отзывы об услугах профессионала

Ирина Захарченко отзывы получила положительные, но лишь в своих соцсетях:

Итоги обзора эзотерика

Ирина Захарченко не предоставляет информации о стоимости или подтверждении своей квалификации. Отсутствие прозрачности и сомнительные практики говорят о высоких рисках. Обращаться к ней не стоит.