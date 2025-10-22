“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Ирина Терещенко

Отзывы об Ирине Терещенко – деятельность, курсы и реакция клиентов

Ирина Терещенко заявляет о себе как о специалисте в области астрологии. Для оценки её профессионального уровня рассмотрим, чем она занимается, что именно предлагает, активность в соцсетях и то, как на её деятельность реагируют клиенты.

Биография Ирины Терещенко

Информации о биографии Ирины Терещенко крайне мало. Она утверждает, что занимается астрологией профессионально, однако дополнительных деталей о её образовании, опыте или квалификации не указано. Отсутствие открытых данных вызывает вопросы относительно её экспертности.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предлагает Ирина Терещенко?

Консультации с Ириной Терещенко доступны через её сайт energyirina, однако точные расценки там не обозначены. Обучающие материалы представлены курсом «Метаастрология», который включает два модуля.

Модуль 1 имеет три тарифа: 39 900 рублей, 44 900 рублей и 149 900 рублей.

Стоимость второго модуля не указана, однако при покупке полного курса доступны следующие пакеты: «Все сам» за 74 900 рублей, «С куратором» за 79 900 рублей и «VIP» за 299 900 рублей.

Дополнительно в группе ВКонтакте energyirina размещено предложение — получить гайд в подарок за подписку. Информации об индивидуальных сессиях или наличии личного приёма нет.

Активность Ирины Терещенко в социальных сетях

Личность и хобби Ирины Терещенко остаются практически неизвестными: в публичных источниках она их не освещает. Канал в Telegram под названием irina tereshchenko life насчитывает лишь 31 подписчика и содержит одну единственную публикацию. Платформа YouTube не используется — канал отсутствует или не ведётся, что затрудняет прозрачную оценку её публичной активности.

Отзывы о Ирине Терещенко: что говорят клиенты?

Отзывы, которыми оперирует Ирина Терещенко, размещены исключительно в её группе ВКонтакте. Они представлены в виде скриншотов. Подлинность таких отзывов проверить невозможно, так как изображения могут быть смонтированы в любом графическом редакторе, особенно в условиях отсутствия независимых площадок с откликами.

Выводы по деятельности Ирины Терещенко

На основе изученных данных о Ирине Терещенко, включая размытые биографические сведения, отсутствие подтверждённого опыта, недетализированные расценки на услуги и сомнительные отзывы, делать вывод о её высокой квалификации не представляется возможным. Учитывая всё вышеописанное, оснований рекомендовать её в качестве астролога читателям не выявлено.