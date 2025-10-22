22.10.2025, 17:24, Рейтинг эзотериков
Теги:
Отзывы об Ирине Терещенко – деятельность, курсы и реакция клиентов
Ирина Терещенко заявляет о себе как о специалисте в области астрологии. Для оценки её профессионального уровня рассмотрим, чем она занимается, что именно предлагает, активность в соцсетях и то, как на её деятельность реагируют клиенты.
Биография Ирины Терещенко
Информации о биографии Ирины Терещенко крайне мало. Она утверждает, что занимается астрологией профессионально, однако дополнительных деталей о её образовании, опыте или квалификации не указано. Отсутствие открытых данных вызывает вопросы относительно её экспертности.
Какие услуги предлагает Ирина Терещенко?
Консультации с Ириной Терещенко доступны через её сайт energyirina, однако точные расценки там не обозначены. Обучающие материалы представлены курсом «Метаастрология», который включает два модуля.
- Модуль 1 имеет три тарифа: 39 900 рублей, 44 900 рублей и 149 900 рублей.
- Стоимость второго модуля не указана, однако при покупке полного курса доступны следующие пакеты: «Все сам» за 74 900 рублей, «С куратором» за 79 900 рублей и «VIP» за 299 900 рублей.
Дополнительно в группе ВКонтакте energyirina размещено предложение — получить гайд в подарок за подписку. Информации об индивидуальных сессиях или наличии личного приёма нет.
Активность Ирины Терещенко в социальных сетях
Личность и хобби Ирины Терещенко остаются практически неизвестными: в публичных источниках она их не освещает. Канал в Telegram под названием irina tereshchenko life насчитывает лишь 31 подписчика и содержит одну единственную публикацию. Платформа YouTube не используется — канал отсутствует или не ведётся, что затрудняет прозрачную оценку её публичной активности.
Отзывы о Ирине Терещенко: что говорят клиенты?
Отзывы, которыми оперирует Ирина Терещенко, размещены исключительно в её группе ВКонтакте. Они представлены в виде скриншотов. Подлинность таких отзывов проверить невозможно, так как изображения могут быть смонтированы в любом графическом редакторе, особенно в условиях отсутствия независимых площадок с откликами.
Выводы по деятельности Ирины Терещенко
На основе изученных данных о Ирине Терещенко, включая размытые биографические сведения, отсутствие подтверждённого опыта, недетализированные расценки на услуги и сомнительные отзывы, делать вывод о её высокой квалификации не представляется возможным. Учитывая всё вышеописанное, оснований рекомендовать её в качестве астролога читателям не выявлено.