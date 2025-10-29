“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Ирина Неизвестная

Ирина Неизвестная отзывы: чем занимается таролог и что говорят клиенты

Ирина Неизвестная занимается эзотерикой более 10 лет и предлагает услуги таро, нумерологии и астрологии. Несмотря на заявленный профессиональный опыт, о ее деятельности в интернете можно найти неоднозначные отклики. В этом материале рассмотрим биографию, перечень услуг и обратную связь от аудитории.

Биография Ирины Неизвестной

Ирина Неизвестная указывает, что в сфере Таро работает более 10 лет. Также она практикует астрологию и нумерологию. Помимо работы с клиентами, она прошла учебные программы в двух зарубежных школах, получив сертификаты об окончании. Дополнительно она обучалась гаданию, астрологическим и нумерологическим техникам, а также посвятила три года самостоятельному изучению психологии, парапсихологии, реинкарнации и практик Тонкого плана.

Она зарегистрирована как ИП Воздвиженский Марк Валерьевич и позиционируется не только как таролог, но и как духовный практик и преподаватель. Также является основательницей Школы Таро «Сила Вселенной», которая входит в рейтинг EduTop в направлении саморазвития. По утверждению самой Ирины, она прошла «глубокую проработку себя» и делится своим опытом через учебные программы школы.

Какие услуги предлагает Ирина Неизвестная?

Ирина Неизвестная представляет свои услуги преимущественно онлайн через несколько платформ. Однако ключевая особенность — отсутствие персонализированных консультаций в традиционном формате.

На YouTube-канале «Трансформация сердца с Ириной Неизвестной» размещаются видеоматериалы на темы Таро, астрологии и предсказаний. Этот контент повторяет типичные обобщенные форматы гаданий и не содержит индивидуального подхода. Она не работает с начальными картами и не даёт точных предсказаний будущего.

Также существует YouTube-канал «Сила Вселенной», который зарегистрирован 23 февраля 2015 года. На странице размещено 885 видео суммарно с 232 235 просмотрами, а количество подписчиков составляет 4,13 тысячи. Несмотря на стабильную активность, канал зарегистрирован в России и имеет ограниченную вовлеченность.

В Telegram-канале @Irina_Neizvestnaja публикуются материалы об эзотерике, парапсихологии и обучении. Общение с клиентами происходит исключительно через личные сообщения, а других способов связи, включая телефон, не предусмотрено.

Дополнительный источник контента — канал в Яндекс.Дзен, где публикуются как тематические таро-расклады, так и развлекательные прогнозы на месяц для всех знаков зодиака.

Детальная информация о стоимости платных услуг отсутствует. Согласно имеющимся данным, все приёмы ведутся дистанционно, без очных встреч, путем онлайн-записи.

Отзывы о Ирине Неизвестной: что говорят клиенты?

Реакция аудитории на деятельность таролога Ирины Неизвестной преимущественно критическая. На YouTube и Яндекс.Дзен отсутствует активное комментирование, что связано с небольшим числом просмотров. Среди немногочисленных отзывов на сторонних сайтах преобладают отрицательные мнения.

Пользователи жалуются, что бесплатные общие расклады на канале Ирины не подходят для частных ситуаций — они слишком абстрактные и не учитывают персональные данные.

Одна из клиенток делится, что обратилась с конкретным запросом, но получила шаблонный ответ, не связанный с её проблемой. Подобные жалобы повторяются — людям не хватает индивидуального подхода, а общие прогнозы не соответствуют ожиданиям клиентов.

Выводы по деятельности Ирины Неизвестной

Ирина Неизвестная подает себя как опытного таролога, прошедшего международное обучение и владеющего обширными знаниями в эзотерике. Тем не менее, отсутствует прозрачная информация о стоимости её услуг, а канал обратной связи ограничен только личной перепиской в мессенджерах. На публичных платформах фиксируются преимущественно негативные отклики — зрители отмечают, что расклады на YouTube и других каналах слишком обобщённые и не пригодны для использования в реальных ситуациях. Это делает услугу малопригодной для клиентов, ожидающих конкретных решений и советов.