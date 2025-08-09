“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Ведьма Ирина Игнатенко: экстрасенс, лидирующий по количеству негативных отзывов

Ирина Игнатенко – ведьма, практикующий экстрасенс, участница 20 сезона Битвы Экстрасенсов. Утверждает, что свой дар получила от бабушки и активно развивала с самого детства, сначала дома, а после с опытными наставниками. Уверено обещает потенциальным клиентам разрешить все их проблемы.

Молодая экстрасенс Ирина Игнатенко не слишком охотно делиться деталями своей биографии с представителями СМИ. Известно, что родилась она в Грозном, там же впервые ощутила необычные способности, в возрасте 6 лет получив необычный дар от умирающей бабушки и тут же сделав свое первое трагичное предсказание: девочка «увидела» смерть отца. Плотно заниматься магией начала с 13ти лет. Несмотря на молодость, она практически сразу погрузилась в самые мрачные человеческие истории, снимала порчи, лечила последствия приворотов и практиковала классическую черную магию.

После, уже будучи относительно взрослой, но обладая слишком сильным даром, с которым перестала справляться, юная ведьма Ирина Игнатенко отправилась в Школу Экстрасенсов на ТНТ, где ее наставником стал Константин Гецати. Развитие в Школе Экстрасенсов шло с переменным успехом – некоторые испытания девушка проходила налегке, а где-то пасовала. За время участия на проекте ведьма Ирина Игнатенко даже поучаствовала в скандале, на камеру разругавшись с другим опытным наставником, Свами Даши.

Девушка вообще оказалась достаточно конфликтной, позже демонстрируя хамское поведение в сторону ведущих Битвы Экстрасенсов и простых людей. Однако это не помешало ей запомниться публике и дважды дойти до финала. Правда, победу каждый раз получал другой экстрасенс…

После Битвы ведьма Ирина Игнатенко продолжила экстрасенсорную деятельность. Сейчас она активно продает свои услуги через социальные сети.

Услуги, цены, консультации

Список услуг у ведьмы Ирины Игнатенко не слишком обширный. Вернее, разумеется, сама она утверждает, что может все, но подробный перечень не расписывает, ограничиваясь следующими пунктами:

Диагностика по фото. Ритуальная помощь. Личные консультации. Индивидуальное обучение.

Стоимость услуг традиционно не разглашается. Но в отзывах люди называют суммы от 90тыс. рублей. Хотя в отзывах есть более интересная информация о консультациях, например, попасть на личную консультацию к ведьме Ирине Игнатенко почти невозможно потому, что всех желающих она сначала прогоняет через «онлайн диагностику». Как понятно из отзывов, по факту личных приемов нет.

Для записи есть номер телефона, указанный на официальных страницах ведьмы. На связи менеджер, который ответит на ваши вопросы, выдаст время, расскажет, что нужно для диагностики.

Краткий обзор социальных сетей эксперта

Основная социальная сеть ведьмы – Инстаграм, где собралось аж 200тыс. подписчиков. Контент в основном из студийных фото и видео нарезок с различных телепередач. Но поклонникам почему-то нравится, они оставляют отзывы о том, какая Ирина красивая и как сильно ее любят.

Однако блоггером быть у нее не получилось. Остальные социальные сети ведьмы развиты намного хуже. Так, в ее группе ВК всего +4тыс. подписчиков, из которых активных от силы 1000 человек, в основном, судя по отзывам под постами, подружек или совсем уж преданных фанаток. Или хейтеров – такие отзывы в группе тоже есть.

Также у ведьмы Ирины есть телеграм канал irinaignatenkoblack с дублированными из остальных социальных сетей постами и ютуб канал, на котором даже видео толком нет – всего три ролика нарезок из Битвы Экстрасенсов.

Ведьма Ирина Игнатенко: разоблачения, хейтерские отзывы, проблемы в жизни

Как-то так вышло, что, несмотря на Битву Экстрасенсов и другие попытки получить медийность, особой славы и народной любви Ирина Игнатенко не заработала. Зато успела поймать немало негативных отзывов, причем не только от публики, которая почему-то совершенно не впечатлилась способностями девушки, но и от «коллег». Ее ругали даже за личную жизнь, приписывая роман с победителем того же, 20го, сезона Битвы Экстрасенсов Олегом Шепсом. И пусть они никогда не подтверждали данной информации, свою порцию злобных комментариев от поклонников парня девушка получила.

Что же касается именно эзотерических разоблачений – таких тоже немало на просторах интернета. По большей части люди в отзывах изначально настроены крайне скептично, припоминая ведьме проблемы с запрещенными веществами, агрессию, неадекватное поведение. Мотивация: как она может быть ведьмой и помогать другим, если даже со своими проблемами не справляется. На самом деле эти отзывы достаточно правдивы, потому что, судя по всему, никак она не помогает.

Реальные отзывы клиентов о деятельности ведьмы Ирины Игнатенко

Как уже говорилось выше, количество хейтерских отзывов в сторону Ирины Игнатенко бьет рекорды даже среди финалистов Битвы Экстрасенсов. Негативные отзывы появляются даже на официальных страницах девушки.

Впрочем, жизнь и поведение ведьмы мало интересуют наше расследование. Но даже про консультации отзывы все еще остаются исключительно негативными. В этих отзывах ведьму обвиняют в мошенничестве, невыполнении работ, хамском обращении и блокировках.











Подводим итоги расследования

К сожалению, черная ведьма Ирина Игнатенко показала себя с худшей стороны, оказавшись обычной мошенницей – люди в отзывах обвиняют ее не только в пусты обещаниях, но и в банальных блокировках сразу после поступления денег на счет. Никаких мощных обрядов и обещанных быстрых результатов от нее вы не увидите, только попрощаетесь с весьма немаленькими суммами. Обращаться к подобным особам мы категорически не рекомендуем.