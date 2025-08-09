Ирина Долматова – таро-специалист и мастер гороскопов: биография, отзывы, Ютуб и другие соцсети
Ирина Долматова — таро-мастерица и эзотерических практик, глубокий исследователь древних знаний и психологических тайн. Она позиционирует себя как таролог и разработчик собственной уникальной колоды Таро.
Биография Ирины Долматовой
Ее увлечение эзотерикой началось еще в детстве, когда она первый раз познакомилась с картами.Более тридцати лет Ирина посвятила исследованию Рун, Таро и астрологии. Ее талант и профессионализм позволяют ей раскрывать глубину символов и архетипов, помогая людям разгадывать загадки своего существования и принимать важные жизненные решения.
В соцсетях выкладывает Ирина Долматова гороскопы на ютуб-канале, делится с подписчиками прогнозами и руническими формулами и т.д.. Благодаря ее видео и постам люди получают не только информацию, но и вдохновение и мудрость для развития духовного потенциала.
Ирина активно преподает, проводит консультации и обучающие программы, помогая своим ученикам и клиентам преодолевать жизненные трудности и достигать гармонии с собой и миром вокруг.
Будучи проникнутой глубоким уважением к древним традициям и вечным законам природы. Отзывы о мастере таро Ирине Долматовой в основном положительные и с каждым днем эзотерик продолжает исследовать и просвещать других.
Услуги: таро и гороскопы
Ирина долматова собрала список своих услуг на одной страничке, где есть и контакты и прогнозы, таро-обучение и тд:
Здесь есть уникальный видео-прогноз “Коридор затмений”, разбитый по знакам зодиака с бонусами:
- Информация о том, в каком доме гороскопа будут проходить затмения.
- Руническая формула для осознанного прохождения этого периода и установки ориентиров в жизни.
- Подробные таро-прогнозы для каждого знака по основным сферам жизни: работе, реализации, финансам, здоровью.
Коридор затмений закладывает семена будущих событий, которые будут развиваться в течение ближайших 6 месяцев и даже дольше. Он помогает понять, какие изменения принесет этот период, и предоставляет ключи к их решению. Прогноз — своего рода контурная карта, которая поможет быть готовым к турбулентному периоду и принять важные решения на основе подсказок и внутренних ощущений.
Можно получить также личный или общий расклад.
Если хочется не только получить консультации, но и обучиться у Ирины, она предлагает приобрести курсы. Например, курс Таро – это уникальное понимание таро и методов работы с ними, представленное в личном формате обучения с проверкой заданий и ответами на вопросы, чтобы раскрыть собственное видение инструмента. Курс универсален. Реальных отзывов нет:
Еще один авторский курс рун – это разработанное обучение, которое охватывает все аспекты рунического искусства и предназначено для всех, кто желает глубоко понять и освоить этот древний метод предсказаний и самопознания. Тут много практических упражнений, глубокое погружение в мир рун, а также техники работы с ними, расклады, гадание, исследование запросов и работа со страхами и предрассудками клиентов.
Ютуб и другие социальные сети
На странице в ВКонтакте Ирины Долматовой размещены посты о рунах и картах Таро, которые она собрала за многие годы практики. Мастер предлагает помочь разгадать тайны прошлого, настоящего и будущего, узнать суть проблемы и найти выход из любой ситуации. У нее также есть сообщество “Книга теней” (knigatenej).
На странице Долматовой, созданной в 2022 году, уже более 1300 тыс подписчиков. Есть комментарии на ее стене, но нет отзывов. В описании есть ссылки, чтобы получить доступ к эксклюзивным материалам, учебным курсам и личным онлайн-консультациям.
Также она выкладывает руны на заставку телефона, отзывы, цены и варианты обучения.
Таролог продает различные товары эзотерической направленности: рунические наборы, сборник формул, гадательные полотна и даже красивые стикеры (всё по высокой цене):
На странице Ирины Долматовой (irindolmatova) в Instagram открыт мир эзотерики, раскрывающийся через руны, Таро и астрологию. У нее выше 1000 публикаций и более чем 21 тыс подписчиков.
Ирина предлагает прогнозы на неделю, месяц и год, которые по ее утверждению, регулярно сбываются. Она также предоставляет консультации, обещая порядок в голове и в жизни после встречи с ней. Есть прикрепленные ею отзывы клиентов.
У Долматовой есть Телеграм канал с более чем 3000 подписчиков под названием “Ирина Долматова и ее Мистическая академия”.. На канале приветствуют всех, кто интересуется астрологией, таро и рунами. Здесь каждый может узнать о себе больше, благодаря еженедельным прогнозам, руническим формулам и получить помощь специалиста. Канал предлагает возможность заказать индивидуальный расклад, достаточно связаться с irindolmatova.
Эзотерический канал Ирины Долматовой (idolmatova) на ютуб содержит увлекательные и познавательные видео о рунах, картах Таро и астрологии. У нее более 800 видео и 4, 42 тыс подписчиков.
На канале доступны множество интерактивных раскладов, которые помогут углубить свои знания о духовной жизни.
Чтобы быть в курсе последних новостей и почитать про отношения и прогнозы на будущее, можно подписаться на Ирину в социальных сетях, ссылки на которые она приложила в описании к каналу:
На страничке в дзен у Ирины нет подписчиков, но она пишет, что канал посвящен рунам, Таро и астрологии. Тут можно посмотреть гороскоп на неделю и месяц, а также разные эзотерические материалы с раскладами.
Также у Долматовой имеется канал на рутуб, в котором она также выкладывает материалы эзотерического содержания (то же самое, что на ютуб-канале и в Дзене). В описании указаны ссылки на соцсети. Отзывов нет.
Отзывы о таро Ирины Долматовой
Отзывов на работу Ирины и ее “Мистическую академию” немного и почти все размещены в ее соцсетях:
Выводы о деятельности эзотерика
После обзора таролога Ирины Долматовой можно отметить ее профессионализм и преданность своему делу. Ее курсы и консультации охватывают широкий спектр знаний по таро, рунам и астрологии.
Однако, несмотря на это, стоит учитывать, что информация о Долматовой на сторонних ресурсах ограничена. Также нет никаких данных о ее образовании.
Если есть сомнения или желание получить больше информации о ее квалификации и опыте, рекомендуется связаться с ней напрямую и задать все интересующие вопросы перед тем, как принять окончательное решение.