“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Ирина Долматова – таро-специалист и мастер гороскопов: биография, отзывы, Ютуб и другие соцсети

Ирина Долматова — таро-мастерица и эзотерических практик, глубокий исследователь древних знаний и психологических тайн. Она позиционирует себя как таролог и разработчик собственной уникальной колоды Таро.

Биография Ирины Долматовой

Ее увлечение эзотерикой началось еще в детстве, когда она первый раз познакомилась с картами.Более тридцати лет Ирина посвятила исследованию Рун, Таро и астрологии. Ее талант и профессионализм позволяют ей раскрывать глубину символов и архетипов, помогая людям разгадывать загадки своего существования и принимать важные жизненные решения.

В соцсетях выкладывает Ирина Долматова гороскопы на ютуб-канале, делится с подписчиками прогнозами и руническими формулами и т.д.. Благодаря ее видео и постам люди получают не только информацию, но и вдохновение и мудрость для развития духовного потенциала.

Ирина активно преподает, проводит консультации и обучающие программы, помогая своим ученикам и клиентам преодолевать жизненные трудности и достигать гармонии с собой и миром вокруг.

Будучи проникнутой глубоким уважением к древним традициям и вечным законам природы. Отзывы о мастере таро Ирине Долматовой в основном положительные и с каждым днем эзотерик продолжает исследовать и просвещать других.

Услуги: таро и гороскопы

Ирина долматова собрала список своих услуг на одной страничке, где есть и контакты и прогнозы, таро-обучение и тд:

Здесь есть уникальный видео-прогноз “Коридор затмений”, разбитый по знакам зодиака с бонусами:

Информация о том, в каком доме гороскопа будут проходить затмения.

Руническая формула для осознанного прохождения этого периода и установки ориентиров в жизни.

Подробные таро-прогнозы для каждого знака по основным сферам жизни: работе, реализации, финансам, здоровью.

Коридор затмений закладывает семена будущих событий, которые будут развиваться в течение ближайших 6 месяцев и даже дольше. Он помогает понять, какие изменения принесет этот период, и предоставляет ключи к их решению. Прогноз — своего рода контурная карта, которая поможет быть готовым к турбулентному периоду и принять важные решения на основе подсказок и внутренних ощущений.

Можно получить также личный или общий расклад.

Если хочется не только получить консультации, но и обучиться у Ирины, она предлагает приобрести курсы. Например, курс Таро – это уникальное понимание таро и методов работы с ними, представленное в личном формате обучения с проверкой заданий и ответами на вопросы, чтобы раскрыть собственное видение инструмента. Курс универсален. Реальных отзывов нет:

Еще один авторский курс рун – это разработанное обучение, которое охватывает все аспекты рунического искусства и предназначено для всех, кто желает глубоко понять и освоить этот древний метод предсказаний и самопознания. Тут много практических упражнений, глубокое погружение в мир рун, а также техники работы с ними, расклады, гадание, исследование запросов и работа со страхами и предрассудками клиентов.

Ютуб и другие социальные сети

На странице в ВКонтакте Ирины Долматовой размещены посты о рунах и картах Таро, которые она собрала за многие годы практики. Мастер предлагает помочь разгадать тайны прошлого, настоящего и будущего, узнать суть проблемы и найти выход из любой ситуации. У нее также есть сообщество “Книга теней” (knigatenej).

На странице Долматовой, созданной в 2022 году, уже более 1300 тыс подписчиков. Есть комментарии на ее стене, но нет отзывов. В описании есть ссылки, чтобы получить доступ к эксклюзивным материалам, учебным курсам и личным онлайн-консультациям.

Также она выкладывает руны на заставку телефона, отзывы, цены и варианты обучения.

Таролог продает различные товары эзотерической направленности: рунические наборы, сборник формул, гадательные полотна и даже красивые стикеры (всё по высокой цене):

На странице Ирины Долматовой (irindolmatova) в Instagram открыт мир эзотерики, раскрывающийся через руны, Таро и астрологию. У нее выше 1000 публикаций и более чем 21 тыс подписчиков.

Ирина предлагает прогнозы на неделю, месяц и год, которые по ее утверждению, регулярно сбываются. Она также предоставляет консультации, обещая порядок в голове и в жизни после встречи с ней. Есть прикрепленные ею отзывы клиентов.

У Долматовой есть Телеграм канал с более чем 3000 подписчиков под названием “Ирина Долматова и ее Мистическая академия”.. На канале приветствуют всех, кто интересуется астрологией, таро и рунами. Здесь каждый может узнать о себе больше, благодаря еженедельным прогнозам, руническим формулам и получить помощь специалиста. Канал предлагает возможность заказать индивидуальный расклад, достаточно связаться с irindolmatova.

Эзотерический канал Ирины Долматовой (idolmatova) на ютуб содержит увлекательные и познавательные видео о рунах, картах Таро и астрологии. У нее более 800 видео и 4, 42 тыс подписчиков.

На канале доступны множество интерактивных раскладов, которые помогут углубить свои знания о духовной жизни.

Чтобы быть в курсе последних новостей и почитать про отношения и прогнозы на будущее, можно подписаться на Ирину в социальных сетях, ссылки на которые она приложила в описании к каналу:

На страничке в дзен у Ирины нет подписчиков, но она пишет, что канал посвящен рунам, Таро и астрологии. Тут можно посмотреть гороскоп на неделю и месяц, а также разные эзотерические материалы с раскладами.

Также у Долматовой имеется канал на рутуб, в котором она также выкладывает материалы эзотерического содержания (то же самое, что на ютуб-канале и в Дзене). В описании указаны ссылки на соцсети. Отзывов нет.

Отзывы о таро Ирины Долматовой

Отзывов на работу Ирины и ее “Мистическую академию” немного и почти все размещены в ее соцсетях:

Выводы о деятельности эзотерика

После обзора таролога Ирины Долматовой можно отметить ее профессионализм и преданность своему делу. Ее курсы и консультации охватывают широкий спектр знаний по таро, рунам и астрологии.

Однако, несмотря на это, стоит учитывать, что информация о Долматовой на сторонних ресурсах ограничена. Также нет никаких данных о ее образовании.

Если есть сомнения или желание получить больше информации о ее квалификации и опыте, рекомендуется связаться с ней напрямую и задать все интересующие вопросы перед тем, как принять окончательное решение.