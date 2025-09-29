“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Ирина Богуславская

Отзывы об Ирине Богуславской: стоит ли доверять нумерологу и астрологу?

Ирина Богуславская позиционирует себя как нумеролог и астролог с 25-летним стажем, а также преподаватель собственной школы. Однако подробности о её профессиональной подготовке отсутствуют, как и достоверные подтверждения опыта. В этом обзоре рассмотрены услуги, расценки и реальные отзывы клиентов.

Биография Ирины Богуславской

На официальных площадках нет точных данных о дате рождения Ирины Богуславской и её образовании. Она заявляет о 25-летнем опыте в области нумерологии, однако проверить это утверждение невозможно — присутствие в интернет-пространстве датируется только началом 2022 года. Нет пояснений, как именно она пришла в эзотерику, какая конкретно матрица используется в её расчётах и какова основа её методик. Отсутствие сведений о биографии, образовании и используемых методах вызывает сомнения насчёт квалификации. По факту невозможно установить, является ли Ирина Богуславская профессионалом или самоучкой без подтверждённой подготовки.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предлагает Ирина Богуславская?

Ирина Богуславская предоставляет консультативные услуги по следующим запросам:

совместимость партнёров;

персональный расчёт на период 1, 5 или 10 лет;

вопросы карьеры и бизнеса;

влияние чисел на доход и финансовое положение;

определение жизненного пути;

воспитание детей и понимание их потенциала;

помощь в выборе профессии и хобби.

Конкретные расценки на услуги не публикуются — информацию нужно запрашивать лично. В рамках консультации заявляется возможность узнать:

число жизненного пути и его значение;

влияние черт характера на отношения в семье, с коллегами и друзьями;

временные периоды вероятных кризисов или подъёмов;

уровень совместимости с супругами и деловыми партнёрами;

рекомендации по гармонизации жизни и привлечению любви, достатка, успеха.

Связаться с Ирина Богуславская можно по электронной почте: irina@ . Другие актуальные контакты отсутствуют. Имеется профиль в социальной сети «Одноклассники», но активность в нём прекращена более года назад.

Кроме консультаций, предлагаются занятия по обучению. Стоимость одного практического урока начинается от 1 500 рублей.

Также Ирина Богуславская организует платные мероприятия. Пример — 14 октября 2022 года она провела ивент под названием «День невест», участие в котором стоило 6 000 рублей.

Отзывы о Ирине Богуславской: что говорят клиенты?

На официальных площадках или материалах, напрямую связанных с Ириной Богуславской, отзывы отсутствуют. Все комментарии о её деятельности размещены исключительно на сторонних ресурсах. Преобладающий характер обратной связи — отрицательный.

Негативные отклики касаются неточности прогнозов и бесполезных рекомендаций. Многие отмечают, что предсказания не сбываются, а предоставленные данные значительно уступают по качеству профессиональным консультациям.

Также критика утверждает, что расчёты недостаточно точны и не основаны на проработанной методологии. С учётом заявленных 25 лет опыта, уровень предоставляемых услуг вызывает вопросы: отсутствует ощущение профессиональной практики, что особенно подчёркивается в отзывах клиентов.

Выводы по деятельности Ирины Богуславской

Итоги анализа деятельности нумеролога и астролога Ирины Богуславской таковы:

информации о биографии специалиста в открытом доступе нет, создаётся впечатление намеренного сокрытия;

отсутствуют подтверждения образования и профессиональной квалификации;

заявленный опыт — 25 лет, но онлайн-след ведётся всего с 2022 года;

стоимость консультаций скрыта, гарантии результата не предоставляются;

ни одного положительного отзыва обнаружено не было, в сети доминирует негативная оценка её практики.

Принимая во внимание вышеуказанные факты, деятельность Ирины Богуславской вызывает серьёзные сомнения. Перед обращением к данному нумерологу и астрологу стоит проявить осторожность и взвешенно подойти к выбору консультанта.