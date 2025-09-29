29.09.2025, 17:13, Рейтинг эзотериков
Отзывы об Ирине Богуславской: стоит ли доверять нумерологу и астрологу?
Ирина Богуславская позиционирует себя как нумеролог и астролог с 25-летним стажем, а также преподаватель собственной школы. Однако подробности о её профессиональной подготовке отсутствуют, как и достоверные подтверждения опыта. В этом обзоре рассмотрены услуги, расценки и реальные отзывы клиентов.
Биография Ирины Богуславской
На официальных площадках нет точных данных о дате рождения Ирины Богуславской и её образовании. Она заявляет о 25-летнем опыте в области нумерологии, однако проверить это утверждение невозможно — присутствие в интернет-пространстве датируется только началом 2022 года. Нет пояснений, как именно она пришла в эзотерику, какая конкретно матрица используется в её расчётах и какова основа её методик. Отсутствие сведений о биографии, образовании и используемых методах вызывает сомнения насчёт квалификации. По факту невозможно установить, является ли Ирина Богуславская профессионалом или самоучкой без подтверждённой подготовки.
Какие услуги предлагает Ирина Богуславская?
Ирина Богуславская предоставляет консультативные услуги по следующим запросам:
- совместимость партнёров;
- персональный расчёт на период 1, 5 или 10 лет;
- вопросы карьеры и бизнеса;
- влияние чисел на доход и финансовое положение;
- определение жизненного пути;
- воспитание детей и понимание их потенциала;
- помощь в выборе профессии и хобби.
Конкретные расценки на услуги не публикуются — информацию нужно запрашивать лично. В рамках консультации заявляется возможность узнать:
- число жизненного пути и его значение;
- влияние черт характера на отношения в семье, с коллегами и друзьями;
- временные периоды вероятных кризисов или подъёмов;
- уровень совместимости с супругами и деловыми партнёрами;
- рекомендации по гармонизации жизни и привлечению любви, достатка, успеха.
Связаться с Ирина Богуславская можно по электронной почте: irina@ . Другие актуальные контакты отсутствуют. Имеется профиль в социальной сети «Одноклассники», но активность в нём прекращена более года назад.
Кроме консультаций, предлагаются занятия по обучению. Стоимость одного практического урока начинается от 1 500 рублей.
Также Ирина Богуславская организует платные мероприятия. Пример — 14 октября 2022 года она провела ивент под названием «День невест», участие в котором стоило 6 000 рублей.
Отзывы о Ирине Богуславской: что говорят клиенты?
На официальных площадках или материалах, напрямую связанных с Ириной Богуславской, отзывы отсутствуют. Все комментарии о её деятельности размещены исключительно на сторонних ресурсах. Преобладающий характер обратной связи — отрицательный.
Негативные отклики касаются неточности прогнозов и бесполезных рекомендаций. Многие отмечают, что предсказания не сбываются, а предоставленные данные значительно уступают по качеству профессиональным консультациям.
Также критика утверждает, что расчёты недостаточно точны и не основаны на проработанной методологии. С учётом заявленных 25 лет опыта, уровень предоставляемых услуг вызывает вопросы: отсутствует ощущение профессиональной практики, что особенно подчёркивается в отзывах клиентов.
Выводы по деятельности Ирины Богуславской
Итоги анализа деятельности нумеролога и астролога Ирины Богуславской таковы:
- информации о биографии специалиста в открытом доступе нет, создаётся впечатление намеренного сокрытия;
- отсутствуют подтверждения образования и профессиональной квалификации;
- заявленный опыт — 25 лет, но онлайн-след ведётся всего с 2022 года;
- стоимость консультаций скрыта, гарантии результата не предоставляются;
- ни одного положительного отзыва обнаружено не было, в сети доминирует негативная оценка её практики.
Принимая во внимание вышеуказанные факты, деятельность Ирины Богуславской вызывает серьёзные сомнения. Перед обращением к данному нумерологу и астрологу стоит проявить осторожность и взвешенно подойти к выбору консультанта.