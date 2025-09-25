“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Ирэн Иванова

Отзывы об Ирэн Ивановой: подробный разбор услуг и деятельности таролога

Ирэн Иванова позиционирует себя как «позитивный таролог» и совмещает в своей практике Таро, нумерологию, астрологию и даже подбор благоприятных дат для важных событий. Согласно описаниям, у неё более 34 лет опыта. Но при более внимательном рассмотрении её работы и публичной активности появляется множество вопросов, как к достоверности квалификации, так и к результативности предлагаемых услуг.

Биография и образование Ирэн Ивановой

Сведения о профессиональном пути представлены крайне скромно. Ирэн упоминает лишь, что её стаж превышает 30 лет, она интересуется Таро, именами и нумерологией. При этом отсутствует любая информация о прохождении сертифицированных курсов, участии в обучающих программах или получении инициаций. Также не названы ни школы, ни учителя, ни конкретные источники знаний. Таким образом, проверить уровень профессионализма Ирэн невозможно: за исключением самопровозглашённого статуса, других подтверждений нет.

Какие услуги предлагает Ирэн Иванова?

Гадание на картах Таро — варианты от анализа любви и отношений до предсказаний на будущее.

Изготовление амулетов — стоимость начинается от 5000 рублей. Амулеты обещают любовь, здоровье, удачу в делах и отношениях.

Курсы по Таро — предлагается два формата: с куратором (3500 рублей за модуль) и без куратора (2500 рублей за модуль). Всего таких модулей шесть.

Дополнительные услуги без обозначенных цен: подбор имени, выбор даты для свадьбы, рекомендации диет по астрологическим признакам.

Индивидуальные консультации по Таро через онлайн-сессии.

Часть цен на услуги отсутствует, что создаёт ощущение непрозрачности. Покупка амулетов и услуг напоминает схему с непредсказуемым результатом: пользователь не знает точно, за что платит и чем всё закончится.

Анализ деятельности и публичного присутствия

На платформе YouTube канал taroiren насчитывает более 200 тысяч подписчиков. Однако при таком количестве аудитории, просмотры под роликами минимальные. Анализ комментариев показывает их редкость и поверхностную наполненность — отклики больше похожи на имитацию интереса, чем на настоящую реакцию зрителей.

На площадке VK ситуация отличается: подписчиков меньше, но отзывов больше. Тем не менее, большинство пользователей выражают благодарность исключительно за бесплатные прогнозы. Примеры признательности за платные расклады или обучающие программы почти не встречаются, а это ставит под сомнение эффективность самой консультационной деятельности Ирэн.

Аккаунты в социальных сетях

Ирэн продвигает свои эзотерические услуги под брендом taro iren в YouTube, Instagram, Дзене, а также ведёт Telegram-канал и сайт. Среди прочего:

Instagram — taro irena school

Телеграм — боты amulets taroirena ru и amulets irena bot

Официальный сайт — taroirena school ru

VK — профиль с именем taro irena

На первый взгляд активность выглядит масштабной, однако при детальном изучении становится ясно, что многие страницы представляют собой дубликаты основного ресурса. Коммуникация с аудиторией практически отсутствует, что создаёт ощущение равнодушия к подписчикам и покупателям. Отвечает ли кто-либо клиентам — неясно.

Отзывы о Ирэн Ивановой: что говорят клиенты?

«Курсы — вода. Много «ни о чём», никакой систематизации. Потраченные деньги и никакой пользы.»

«Прислали амулет, но эффекта нет. Чувствуется, что это просто украшение.»

«Расклад совсем не сбылся. Ни одного совпадения. Пустая трата денег.»

Отзывы о курсах и индивидуальных сессиях оставляют негативное впечатление. Клиенты утверждают, что образовательные модули не несут ценности, а приобрести амулет — значит либо вовсе его не получить, либо столкнуться с нулевым эффектом. Даже в личных прогнозах сбываемость крайне низкая. Редкие положительные отзывы можно найти лишь на бесплатный контент, однако они, как правило, отмечают только визуальные аспекты раскладов, а не их содержание.

Выводы по деятельности Ирэн Ивановой

Невозможность проверить обучающую подготовку, отсутствие аутентичных положительных отзывов о платных раскладах и курсах, а также несоответствие заявленного уровня профессионализма фактической активности ставят под сомнение репутацию Ирэн Ивановой как мастера эзотерики. Действия в социальных сетях концентрируются больше на создании внешнего антуража, чем на содержательной работе с клиентом. Тем, кто хочет получить результат от консультации, стоит обратить внимание на других специалистов. В случае с Ирэн — высок риск разочарования и траты средств без возврата вложенного.