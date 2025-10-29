“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

​​илона Карливане

Отзывы об Илоне Карливане: ведический астролог и экстрасенс

Илона Карливане позиционирует себя как эксперта в области ведической астрологии с более чем 20-летним стажем и предлагает дистанционные консультации через интернет. Она утверждает, что получила особое благословение на преподавательскую деятельность, однако проверяемой информации о её квалификации в открытом доступе нет. При этом стоимость её консультаций составляет сотни евро, а отзывы клиентов вне её собственных ресурсов отсутствуют или негативны.

Биография Илоны Карливане

Илона Карливане проживает в Риге и ведёт исключительно онлайн-деятельность. В своём позиционировании она указывает, что начала изучать Джйотиш в конце 1990-х годов и называет себя профессиональной ведической астрологиней и экстрасенсом. Помимо заявленного опыта, она опирается на утверждение о духовной связи с источниками знаний, но подтверждений этим утверждениям на независимых платформах нет.

Какие услуги предлагает Илона Карливане?

На официальном сайте , зарегистрированном на имя Ilona Karlivane (i karlivane), указано, что основное направление её деятельности — ведическая астрология. В перечень услуг входят:

Анализ натальной карты

Определение совместимости пары

Выявление талантов и предназначения

Консультации в формате онлайн (включая экспресс-разборы по отдельным темам)

Илона заявляет об индивидуальном подходе к каждому клиенту и подчёркивает, что её деятельность базируется не только на теории, но и на личном духовном пути. Цены на услуги достигают нескольких сотен евро, однако точные расценки можно найти только на её сайте, и они варьируются в зависимости от формата консультации.

Активность в социальных сетях

Аккаунт Ilona Karlivane во ВКонтакте посвящён ведической астрологии и преимущественно содержит посты с теоретическими астрологическими выкладками и рекламой консультаций. На платформе отсутствуют отзывы клиентов, а число подписчиков не указано.

YouTube-канал под названием Vital Consulting от Илона (на аккаунте ilonakarlivane7120) состоит из 39 видео, посвящённых ведической астрологии. На момент обзора канал имеет 577 подписчиков. Тематика включает гороскопы, анализ совместимости и толкование предназначения. Илона периодически упоминает, что начала путь в астрологии с 90-х годов. В описаниях видео содержатся ссылки на платные консультации. Отклики под видео неоднозначны: часть пользователей выражает сомнения в достоверности информации.

Отзывы о Илоне Карливане: что говорят клиенты?

Отзывы об Илоне Карливане, представленные на внешних независимых ресурсах, практически отсутствуют. На внутренних площадках и в комментариях под видео на YouTube можно обнаружить жалобы клиентов. Отмечается, что:

Некоторым клиентам не понравился формат обратной связи

Полученные трактовки натальных карт показались слишком общими

Отсутствует проверяемость результатов

Кроме того, упоминаются случаи отказа в обслуживании на основании личных убеждений или религиозных предпочтений клиентов, что вызывает вопросы к этичности практики.

Выводы по деятельности Илоны Карливане

Несмотря на заявления о более чем 20-летнем опыте и наличие собственного сайта , активность Илоны Карливане не подкреплена достоверной репутацией на независимых ресурсах. На фоне высокой стоимости консультаций и отсутствия прозрачности в отзывах, обращение к её услугам вызывает обоснованные сомнения. Аккаунты в VK и YouTube скорее носят рекламный характер, а количество аудитории ограничено — YouTube-канал насчитывает всего 577 подписчиков. Отзывы в открытом доступе подчёркивают сложности в коммуникации и общее разочарование форматом взаимодействия. Пользователям стоит подходить к выбору подобных специалистов крайне осторожно.