Игорь Белоусов

Игорь Белоусов: отзывы, услуги и факты биографии

В этом материале представлен детальный разбор деятельности гипнолога Игоря Белоусова: его образование, направления практики, стоимость консультаций, активность в социальных сетях и отзывы. Особое внимание уделено проверке официальных документов, подтверждающих его квалификацию, а также анализу контента, публикуемого на его онлайн-ресурсах.

Биография Игоря Белоусова

Игорь Белоусов родом из Екатеринбурга, Свердловская область. По заявлению самого гипнолога, он обучался в Уральском Государственном Университете имени А.М. Горького по направлению «клиническая психология», а также получил второе высшее образование в Уральском государственном юридическом институте. Всего, по его словам, он защитил три дипломные работы.

Он представляется автором гипносуггестивной методики, направленной на устранение зависимостей, психосоматических нарушений, проблем со сном, страхов и панических атак. Кроме того, утверждается, что он принимал участие во множестве телевизионных программ, транслируемых на каналах НТВ, ТВЦ, ОВТ, АНТ и других.

Однако проверки информации о его образовании и наличии сертификатов или дипломов, подтверждающих профессиональную переподготовку по направлению «гипнолог», не дали положительных результатов. Отсутствие подтверждающих документов ставит под сомнение его статус квалифицированного специалиста в области трансовых методик.

Какие услуги предлагает Игорь Белоусов?

Игорь Белоусов предоставляет психологические и гипнотерапевтические услуги как в онлайн-формате, так и на личных встречах. Прием осуществляется в Екатеринбурге по адресу улица М. Сибиряка 101, 11 этаж. Запись на консультации проводится через анкету на его сайте или по номеру телефона, размещенному в разделе «Контакты» на сайте gipnologbelousov ru.

Стоимость консультаций на ресурсе не раскрывается.

Среди направлений, по которым работает Игорь Белоусов, упоминаются: избавление от алкоголизма и никотиновой зависимости, коррекция веса, лечение депрессии и неврозов, борьба со страхами и нарушениями сна, а также с вегетососудистой дистонией и игровыми зависимостями. С текстами соответствующих статей можно ознакомиться на его официальном сайте.

Анализ социальных сетей gipnologbelousov

Аккаунты Игоря Белоусова присутствуют в таких медиа как ВКонтакте, Telegram и YouTube. Основной телеграм-канал назван “gipnozekb”. Он используется для публикации постов на темы веса, бессонницы, зависимости и других смежных с гипнотерапией проблем. Однако уровень активности и вовлеченности аудитории невысокий.

Отзывы о Игоре Белоусове: что говорят клиенты?

На официальном сайте или в социальных сетях Игоря Белоусова отсутствуют опубликованные отзывы клиентов. При этом на сторонних сайтах-отзовиках удалось найти только один положительный отклик о его работе. Все прочие площадки либо не содержат отзывов вовсе, либо не предоставляют информации по данному специалисту.

Ни одного негативного отзыва не зафиксировано, что может говорить как об отсутствии широкой клиентской базы, так и о низком интересе со стороны аудитории в размещении обратной связи.

Выводы по деятельности Игоря Белоусова

Заявленные данные Игоря Белоусова об образовании и профессиональной активности вызывают вопросы: подтверждающие документы или лицензии публично недоступны. Его присутствие на телевидении, упоминаемое в описании, не подтверждено конкретными выпусками. Тем не менее, он активно размещает статьи на собственном сайте, предлагая решения по широкому кругу психологических и поведенческих проблем.

Адрес очного приема в Екатеринбурге и контактные данные указаны, но цена консультаций не разглашается. В социальных сетях активность невысокая, число подписчиков и посещаемость профилей ограничены.

Отсутствие негативных и положительных отзывов, равно как и отсутствие прозрачной информации о квалификации, сдерживает доверие к методам и квалификации Игоря Белоусова. При обращении к данному специалисту разумной мерой будет дополнительная проверка информации и максимально критичный подход.