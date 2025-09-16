“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Янона Таро: отзывы клиентов и анализ услуг

Янона Таро – таролог и энергопрактик, предлагающая консультации и обучающие курсы в сфере эзотерики. Она активно работает в социальных сетях и через Telegram-бот, предоставляя доступ к платным услугам и авторским программам.

Биография Яноны: кто она и чем занимается

Янона – таролог с профильной специализацией в области гадания на картах Таро и энергопрактик. Она не только проводит расклады и консультации, но и занимается обучением, предлагая авторские обучающие курсы. Основной инструмент, используемый Яноной в работе, – карты Таро. Помимо этого, в своей практике она использует так называемый дзен-подход, который, по её заявлениям, помогает человеку раскрыть внутренний потенциал и осознать свои потребности.

Она рассматривает Таро как инструмент самопознания и предлагает клиентам индивидуальные сеансы для поиска ответов, принятия решений и решения жизненных трудностей.

Какие услуги предлагает Янона Таро?

Янона предоставляет обширный список эзотерических услуг:

Аудиоформат консультации: 1 вопрос – 1000 ₽, 3 вопроса – 2000 ₽, 5 вопросов – 3000 ₽

Видео-консультация с раскладом Таро – от 5000 ₽

Обучение Таро: курс по Таро Райдера Уэйта, 1 уровень – 12 000 ₽, 2 уровень – 13 000 ₽; курс по Ленорман – 9000 ₽

Марафоны «Денежный магнит» по 500 ₽ за блок (1 и 2 часть)

Методичка «Поверь в себя» – 500 ₽

Натальная карта – 7000 ₽

Прогноз на год (соляр) – 4500 ₽

Курс «Энергетика осознанного питания» – 3000 ₽

Курс «Чакропрокачка» – 4000 ₽

Программа «Истинное “Я” и моя гармоничная жизнь» – 2000 ₽

Курс «Аура дома и человека. Женское пространство» – 3000 ₽

Анализ совместимости по гороскопу – 3000 ₽

Диагностика тотемного животного – 2500 ₽

Мануал по чистке пространства – 1500 ₽

Расчёт и активация финансового кода – 2000 ₽

Гайд по предкам – 1500 ₽

Гайд «Как привлечь деньги в свою жизнь» – 3000 ₽

Чакральный ритуал – 8000 ₽

Чакральная диагностика – 4000 ₽

Рунические ставы (на любовь, успех, очищение, желания и пр.) – 3000 ₽

Активность Яноны Таро в социальных сетях

Янона ведет страницы и каналы в таких платформах, как VK, Instagram, Telegram, Dzen, YouTube, Rutube, WikiHow и . Через эти каналы она публикует информацию о проводимых марафонах, курсах и консультациях. Обратная связь с клиентами и продвижение услуг осуществляется преимущественно онлайн. Все взаимодействие максимально переведено в формат удалённой коммуникации.

Отзывы о Яноне Таро: что говорят клиенты?

Отзывы пользователей на деятельность Яноны Таро разнятся. Некоторые клиенты оставляют положительные отклики, упоминая помощь и понимание, однако есть и обратные мнения. Люди выражают неудовлетворение результатами, отмечают, что не все ожидания оправдываются. В самой практике нет чётких гарантий, а интерпретации карт и предсказаний подвержены субъективным трактовкам, что часто вызывает разочарование у некоторых клиентов. Также стоит отметить, что взаимодействие с Яноной ограничено дистанционными форматами, а точность и глубина подобных консультаций не раз вызывали сомнение у заказчиков.

Выводы по деятельности Яноны Таро

Услуги, предоставляемые Яноной Таро, охватывают широкий спектр эзотерических направлений, в том числе гадание, астрология и энергетические практики. Однако при всём многообразии предлагаемых продуктов и присутствии в социальных сетях, клиентам стоит учитывать, что результат работы не гарантирован и часто зависит от субъективного восприятия. Отзывы о Яноне неоднозначны – встречаются заявления как о ресурсоёмкости курсов, так и об отсутствии ощутимого эффекта после консультаций или участия в марафонах. Перед обращением рекомендуется как минимум подробно ознакомиться с условиями и прописанными результатами предлагаемых услуг, так как уровень удовлетворенности у клиентов различен.