“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Яна Пасынкова

Яна Пасынкова отзывы: что говорят об экстрасенсе

Яна Пасынкова заявляет о себе как о медиуме, экстрасенсе и тарологе, участвовавшем в телешоу «Битва экстрасенсов». Позиционирует свои услуги как способ получить ответы на любые вопросы с помощью колоды Таро. Анализ её биографии, перечня услуг и активности в социальных сетях вызывает неоднозначные впечатления.

Биография Яны Пасынковой

Яна Пасынкова проживает в Днепропетровске, воспитывает дочь и ведёт эзотерическую практику. Себя она представляет как экстрасенса и таролога с более чем восьмилетним опытом. При этом нет никаких сведений о её профессиональном образовании в области эзотерики. Первый платный расклад, по её словам, она провела ещё до участия в телепроекте «Битва экстрасенсов».

Какие услуги предлагает Яна Пасынкова?

Перечень предлагаемых услуг включает в себя диагностику состояния организма, магическую защиту, снятие негативного воздействия, а также помощь в решении проблем в личной, профессиональной и социальной сферах. Все работы выполняются исключительно с использованием карт Таро.

Стоимость одной консультации составляет 300 $ за полчаса общения. При этом личный приём является обязательным условием, хотя в недавнее время Яна добавила возможность онлайн-сессий.

Кроме консультаций, Яна Пасынкова продвигает и обучение Таро. Образовательный курс длительностью в два месяца стоит 2 500 $. Обещается индивидуальный подход и возможность начать профессиональную деятельность в сфере эзотерики после окончания занятий. Утверждается, что на курсе обучают не только трактовке карт, но и анализу собственной жизни, поиску ответов на «любые вопросы».

Деятельность Яны Пасынковой в соцсетях

Аккаунт Яны под именем magicwomantaro размещён во ВКонтакте и содержит всего 12 публикаций. Количество подписчиков не превышает 250 человек. Активность в соцсетях минимальна: она публикует информацию о проведении приёмов и условия записи на сеансы. Основной акцент делается на проведение личных, а не дистанционных встреч.

На данный момент YouTube-канал, связанный с её именем, отсутствует.

Отзывы о Яне Пасынковой: что говорят клиенты?

Отзывы, оставленные о Яне Пасынковой, преимущественно носят негативный характер. Они касаются высоких цен, отсутствия заметного результата и сомнений в квалификации. Также упоминается, что несмотря на заявленную индивидуальность подхода, консультации нередко сводятся к общим фразам и шаблонным рекомендациям.

Выводы по деятельности Яны Пасынковой

Анализ доступной информации указывает на ряд тревожных факторов. Отсутствуют доказательства наличия профильного образования у Яны Пасынковой. Консультации стоят 300 $ за 30 минут, а курсы — 2 500 $ за два месяца, что является значительным вложением. Работы проводятся преимущественно в личном формате, а присутствие онлайн ограничено всего одной слабой страницей в соцсетях. Всё это позволяет поставить под сомнение уровень компетентности и вызывает вопросы, связанные с добросовестностью предоставляемых услуг.