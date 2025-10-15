“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Яна Добрынина

Отзывы о Яне Добрыниной: что стоит знать перед обращением

Яна Добрынина заявлена как астролог с 12-летним стажем и автор обучающего метода «Запуск счастливого сценария в натальной карте». Она также является основателем школы астрологии «Плутон» и ведет активную деятельность в социальных сетях. Однако многочисленные сведения об услугах и обучении вызывают вопросы, в основном связанные с высокой стоимостью и отсутствием сторонней критики.

Биография Яны Добрыниной

Яна Добрынина ведет свою деятельность под ником astrolog_dobrynina. Стаж заявлен как 12 лет в области астрологии. Прошла обучение в нескольких известных школах: у Михаила Левина, Павла Глобы, а также у Дениса Куталева. Освоила как западную, так и арабскую школы астрологии. Позиционирует себя как эзотерик, обладающий предназначением «пришивать крылья, на которых они взлетят из любого болота».

Какие услуги предлагает Яна Добрынина?

Добрынина предлагает обширный перечень индивидуальных консультаций, которые проводятся онлайн — через Zoom или Skype. Чтобы получить сеанс, необходимо предварительно заполнить форму с указанием даты, места и точного времени рождения. После этого специалист связывается с клиентом для уточнения времени приема и определения подходящего тарифа.

Темы, которые охватываются в рамках консультаций:

Отношения:анализ совместимости, «со мной ты точно выйдешь замуж», ситуации токсичных браков, кризисы личности.

Дети:взаимоотношения с родителями, выбор учебного заведения, диагностика наклонностей и развитие способностей.

Бизнес:определение подходящего направления, выбор делового партнера, обнаружение скрытых рисков и конфликтов.

Финансы:профориентация, найм или предпринимательство, анализ перспективных сфер.

Другие направления:покупка недвижимости, выбор благоприятной даты для свадьбы, переезд, составление годовых гороскопов.

Стоимость консультаций разделена по двум тарифам:

Полный анализ: 3 часа, 3–4 натальные карты на выбор (например, партнера, детей). Цена — 50 000 рублей.

Консультация по отдельной теме: длительность полтора –3 карты. Стоимость — 25 000 рублей.

Школа астрологии «Плутон» и авторская методика

Добрынина разработала курс обучения астрологии с использованием собственной системы под названием SMART – предполагается, что она помогает «запускать натальную карту». Образовательные материалы распространяются через сайт astrologdobrynina, где размещено расписание, тарифы и возможен доступ к архиву уроков сроком на один год. Длительность основного курса — 3 месяца. После окончания выдается сертификат.

Обучение преподносится как средство для приобретения навыков:

Работа с натальными картами на коммерческой основе;

Строительство соляров;

Определение свадебных и других важных дат;

Анализ совместимости в отношениях.

Кроме основного курса, предлагаются дополнительные платные модули в рамках «Мастер-группы»:

«Пин-код отношений»;

Продвижение — SMM для астролога;

Реклама в Telegram.

Финансовые условия:

Тариф «Профи» — 85 000 рублей;

«Мастер-группа» — 129 000 рублей.

Присутствие в социальных сетях

Яна добрынина ( ) активно развивает свое присутствие в интернете:

YouTube:создан в 2020 году, примерно 3000 подписчиков, более 100 000 просмотров. Тематика — гороскопы, анализ знаков зодиака и фрагменты уроков школы Плутон.

Instagram:подписчиков — 4374. Содержит прямые эфиры, разборы карт, публикации с личным мнением астролога.

VK и Telegram:страницы сопровождаются регулярными постами, вебинарами и марафонами.

Отзывы о Яне Добрыниной: что говорят клиенты?

Все опубликованные отзывы на сайте ydobrynina и в социальных сетях Яны Добрыниной доступны без ограничений. Абсолютное большинство носит позитивную окраску. Критики или отрицательных замечаний среди комментариев не наблюдается. Отзывы преимущественно содержат благодарности, воспоминания об изменениях в жизни после консультаций или прохождения обучения, упоминания о чувстве юмора и открытости специалиста.

Внешние платформы, где клиенты могли бы размещать комментарии вне контроля самого эзотерика, практически не содержат негативных упоминаний. Жалобы или нарекания на платформе не зафиксированы.

Выводы по деятельности Яны Добрыниной

Яна Добрынина предлагает платные астрологические услуги и проводит дорогостоящие обучающие программы, используя авторский метод SMART и позиционируя себя как опытного эзотерика. Однако отсутствие критических отзывов при высокой стоимости консультаций (до 50 000 рублей) и курсов (до 129 000 рублей), вызывает сомнения в объективности информации и прозрачности обратной связи. Также настораживает, что большая часть отзывов публикуется на контролируемых самой Добрыниной ресурсах. Потенциальным клиентам следует учитывать эти аспекты при выборе специалиста.