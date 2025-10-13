“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Отзывы о Галине Янко — стоит ли обращаться к ясновидящей?

Галина Янко позиционирует себя как ясновидящая, целительница, гадалка и экстрасенс с полувековым опытом. На её страницах представлена информация о магических услугах, биографии и методах воздействия. Ниже мы рассмотрим, чем занимается Галина Янко, какие услуги предлагает, и что можно узнать о ней по открытым источникам.

Биография Галины Янко

Согласно изложенным сведениям, Галина Янко родом с Алтая. С её слов, уже с восьми лет она начала чувствовать потусторонние силы, а позже научилась взаимодействовать с духами стихий — воды, земли, воздуха и огня. Основы магии, по утверждению, передались ей от матери, которая, как утверждается, была ведуньей и целительницей. Кроме того, подаётся информация, будто бы Галина Янко является магистром магии и принадлежит к одиннадцатому поколению потомственных ясновидящих.

Аккаунты, связанные с её деятельностью, начали работу ещё в 2017 году.

Деятельность в социальных сетях

Галина Янко представлена на следующих онлайн-платформах: YouTube под именем “ГалинаЯнко”, Instagram под псевдонимом “gadaniya galinayanko” и VK как “galina yanko”. Контент посвящён темам, связанным с эзотерикой: восстановление гармонии, достижение успеха и любви, улучшение состояния здоровья. Также поднимаются темы очищающих молитв, выполнения приворотов и снятия негативных воздействий.

Какие услуги предлагает Галина Янко?

О специфике деятельности Галины Янко можно судить по информации в социальных сетях. Она предоставляет магическую помощь дистанционно, общаясь с клиентами посредством личных сообщений в мессенджерах и напрямую в соцсетях. Отвечает на обращения 24/7. Там же осуществляется запись на дистанционные консультации и прогнозы.

Список её предложений включает:

Предоставление ответов на различные вопросы

Гадание с использованием карт Таро

Прогнозирование событий в будущем

Ритуальная работа для притягивания финансов и удачи

Сколько стоят услуги Галины Янко?

Точные расценки на услуги не публикуются. Чтобы узнать стоимость консультации или записаться на курс, необходимо связываться напрямую с Галиной Янко через ВКонтакте, Instagram или WhatsApp. Фиксированной структуры цен не предусмотрено — решается индивидуально и только в личной переписке.

Отзывы о Галине Янко: что говорят клиенты?

Аккаунты в социальных сетях представляют крайне низкий уровень активности. Количество подписчиков у каждого канала не превышает 1000 человек. Публичных отзывов о работе Галины Янко или результатах оказанных услуг не обнаружено. Основная активность проходит в личных сообщениях — в открытом доступе присутствуют только реакция на публикации и неконкретизированные вопросы от подписчиков.

Выводы по деятельности Галины Янко

Несмотря на заявленные 50 лет опыта и рассказы о магическом происхождении, в сетевом присутствии Галины Янко наблюдается низкая вовлечённость. Контент публикуется нерегулярно, а количество откликов крайне небольшое. Отсутствие открытых отзывов и непрозрачная ценовая политика не позволяют сделать однозначные выводы о пользе или качестве оказываемых ею магических услуг.