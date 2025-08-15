“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Галина Божко Сакральное Таро

Отзывы о Галине Божко и проекте sakralnoetaro

Галина Божко занимается эзотерической практикой более 10 лет. Она проводит расклады Таро, консультирует по вопросам отношений и ведёт профили в различных социальных сетях. Несмотря на долгосрочную работу на рынке, подробностей о её квалификации практически нет. Ниже — обзор её деятельности и реакции пользователей на проект sakralnoetaro.

Биография Галины Божко

О личной жизни таролога практически ничего не известно. Публичная информация ограничена указанием, что она проживает в Омске. Галина утверждает, что занимается таро и нумерологией свыше 10 лет, а канал на YouTube зарегистрирован в 2012 году. При этом о профильном образовании, наличии сертификатов или дипломов не сообщается — подобные сведения отсутствуют в открытом доступе и не приводятся в социальных сетях.

Какие услуги предлагает Галина Божко?

Проект taro bozhkogala (его также можно найти под именем bozhkogala) охватывает несколько площадок: Telegram, VK, Яндекс Дзен, TikTok, Instagram, Facebook и YouTube. Основное присутствие и активность наблюдается в TikTok и на YouTube — на этих площадках публикуются общие расклады карт Таро в формате видео. В Яндекс Дзене ежедневно появляется «карта дня» с кратким прогнозом.

Галина Божко специализируется на консультациях по личным отношениям. Работа с другими жизненными ситуациями заявлена как значительно менее частая. Личные расклады выполняются на платной основе, однако конкретные цены не раскрываются публично. Уточнить стоимость услуг и онлайн-консультаций можно только в индивидуальной переписке через WhatsApp по .

Отзывы о Галине Божко: что говорят клиенты?

Проект sakralnoetaro имеет открытые комментарии, но удалить или скрыть нежелательные отклики не составляет труда. Негативные отзывы либо не публикуются, либо удаляются довольно быстро. При этом сохраняются преимущественно благодарственные сообщения, в том числе развёрнутые.

На сторонних сайтах и профильных площадках отзывы о bozhkogala встречаются крайне редко. В опубликованных комментариях отсутствует откровенный негатив, однако и достоверной, проверяемой информации о реальной эффективности консультаций в них немного. Это заставляет относиться с осторожностью к оценкам аудитории.

Выводы по деятельности Галины Божко

Согласно имеющейся информации, Галина Божко действует на эзотерическом рынке с 2012 года и за это время собрала свою аудиторию. На её YouTube-канале отдельные видео всё ещё набирают до 1000 просмотров. Тем не менее, отсутствие прозрачности в вопросах квалификации — таких как наличие профильного образования, дипломов и сертификатов — вызывает сомнения в профессионализме. Закрытая информация о стоимости услуг и удаление негативных отзывов также ограничивают объективную оценку её деятельности.