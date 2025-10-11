“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Федор Оськин

Отзывы о Фёдоре Оськине: гипнотерапевт Центра гипноза

Фёдор Оськин представляет «Центр гипноза», где вместе с Еленой Оськиной он оказывает гипнотические услуги и проводит обучение. На сайте и в социальных сетях он позиционирует себя как гипнолог с более чем 20-летним опытом и помогает «избавиться от комплексов и страхов». В данном материале рассмотрено, какие конкретные услуги предлагаются, как он представлен в интернете, а также собраны отзывы клиентов.

Биография и специализация Фёдора Оськина

Фёдор Оськин называет себя магом и гипнотерапевтом с опытом более двух десятилетий. Его основной акцент — лечение личных психологических проблем через гипноз: страхи, депрессии, панические атаки, проблемы после разрыва отношений. Также он обещает достичь «финансового просветления» с помощью своих техник. В течение года он якобы проводит примерно 200 консультаций как в индивидуальном, так и в групповом формате.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предлагает Центр гипноза Фёдора и Елены Оськиных?

Полный перечень услуг, заявленных на сайте , включает обширный набор направлений, от эмоциональной терапии до «финансовых стратегий»:

Гипнотические сессии длительностью около 2 часов для устранения последствий личных кризисов и эмоциональной боли.

Практики по избавлению от паники, депрессий и страхов методом глубокого расслабления.

Финансовый гипноз от 5000 до 7000 рублей в час, предлагающий «стратегию улучшения финансового положения».

Регрессивный гипноз — 20 000 рублей за курс из двух сессий.

Гипнотерапия онлайн и в формате аудиосеансов для домашних условий.

Обучающий интенсив по гипнозу, проводимый в январе.

Деятельность гипнолога fedoroskin8592 в соцсетях

Под брендом fedoroskin8592 Оськин представлен на нескольких платформах, где он делится своими методиками и публикует отзывы.

Instagram(oskin_fedor): 236 публикаций, 1 076 подписчиков. Тематика разбита на личную жизнь, финансовое состояние, психоэмоциональное здоровье. Прослеживается фокус на фобиях, ОКР и методах самопрограммирования.

Telegram(oskin_fedor): 11 подписчиков, 12 постов. Основной контент о способах взаимодействия с подсознанием, гипнотерапевтическом подходе к комплексам и страхам. Присутствует контактный телефон и отзывы.

ВКонтакте: заявляется как профиль гипнолога-гипнотерапевта; представлена общая информация о методах. Отзывы в открытом доступе отсутствуют.

YouTube(fedoroskin8592): 105 видео, 249 подписчиков. Представлены авторские методики и консультационные ролики о гипнозе. Добавлены комментарии зрителей и отзывы клиентов.

Отзывы о гипнотерапевте Фёдоре Оськине: реакции клиентов

Отзывы о гипнологе Фёдоре Оськине разноплановые. Некоторые выражают сильные эмоции после участия в его сессиях. Однако не указывается конкретное место его приема, вложенные средства и получение обещанных результатов вызывают вопросы.

Выводы по деятельности Фёдора Оськина

Фёдор Оськин позиционирует себя как специалист по гипнотерапии и маг, предлагающий решения по эмоциональным, психологическим и финансовым проблемам. Однако отсутствие прозрачной информации, малая активность в соцсетях и спорные отзывы делают оправданность обращения в его Центр гипноза крайне сомнительной.