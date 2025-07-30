“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Таролог Евгения Север: в поисках отзывов об обучении

Евгения Север – таролог, рунолог, наставник в Школе Таро, обучающий работе с магическими оракулами. Ведет блоги от лица школы.

По какой-то причине таролог Евгения Север не персонифицирует свои социальные сети и не раскручивает личный бренд, поэтому здесь и далее вся информация о ней будет равна информации о Школе. Личных консультации у Евгении Север нет, биографических данных, в том числе о ее собственном обучении, мы не нашли, поэтому переходим сразу к обзору. Возможно, в процессе у нас получится понять, что из себя представляет данный специалист и ее школа Таро.

Важная информация о ценах, услугах, обучении

Как уже говорилось выше, личных консультаций у таролога Евгении Север не предусмотрено, поэтому обратиться непосредственно к ней за помощью просто не получится. Зато у школы Таро в настоящий момент есть несколько доступных курсов, которые можно приобрести и пройти онлайн:

Мини-курс «Характер человека» – 200р. Базовый курс. С нуля до профи в Таро – 25500р – 72500р. Вебинары, марафоны и мастер-классы по Таро и Рунам (актуальные цены и время можно узнать в телеграм канале).

Приобрести обучающие материалы можно в группе Вк, записаться на вебинар – в телеграм канале. Обучение проходит только онлайн, либо в прямом эфире, либо по видеозаписям с куратором.

Обзор социальных сетей эксперта

Личных социальных сетей таролог Евгения Север не ведет, зато у Школы их целых три – группа Вк, телеграм evgsever и ютуб канал. Раньше был еще Инстаграм, но в настоящий момент все ссылки на него удалены. Основной оборот подписчиков и потенциальных клиентов идет из Телеграма, где +15к человек и крайне разнообразные посты на тему карт Таро, гаданий, обзоров и традиционных уже карт дня. Контент сам по себе интересный, плюс написан качественно, так что популярность у подписчиков и большое количество обратной связи – лайков\отзывов – не удивляет.

Вторая по значимости сеть – Ютуб канал, где выходит контент по Таро в видео формате. +7к подписчиков, много отзывов, правда в основном на бесплатные прогнозы, карты дня.

Группа В Контакте на данный момент развита плохо, контент дублируется из Ютуба и Телеграма, оригинальных постов нет. Создавался как удобное пространство для тех, кому по какой-то причине некомфортно в других блогах Евгении Север. Если долго искать, можно найти еще Дзен Блог таролога, но там все ровно то же самое, только подписчиков и отзывов нет совсем.

Таролог Евгения Север и ее обучение: реальные отзывы клиентов

Поскольку частной практикой Евгения Север не занимается, отзывов о гаданиях у нее нет, и мы понятия не имеем, насколько эффективно она работает как практик.

Случайные отзывы на бесплатные прогнозы по большей части положительные, что не удивительно. Приятно, что модерация Евгении пропускает довольно скептичные отзывы, дает возможность дискутировать с автором постов.

А вот об обучении никаких отзывов почему-то нет совсем. Даже скринов отзывов нет, хотя это скорее плюс, только вопросы «Как записаться?».





Итоги расследования

Свою квалификацию относительно гаданий на картах Таро Евгения Север вполне подтверждает бесплатными раскладами, однако как консультант она не выступает, поэтому рекомендовать ее услуги мы не можем. Хотя даже в бесплатных раскладах случаются отзывы, где люди спорят с тарологом насчет трактовки тех или иных карт, событий.

Отзывов об обучении в Школе Таро мы, к сожалению, не нашли. Но здесь в любом случае выбор за вами, потому что только вы сами можете решить, нужно ли вам платное обучение или достаточно бесплатных вкладышей в колоде.