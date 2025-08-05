“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Таролог Евгений Коссман. Обзор Аккаунтов в Соцсетях. Работа с Клиентами и Услуги Специалиста

Евгений Коссман — таролог, который активно занимается онлайн-деятельностью. Он провел больше 4 тыс консультаций.

Коссман также создал онлайн-школу и имеет популярный сайт.

Услуги, которые предоставляет Евгений

У мага есть свой сайт, где он пишет о том, что таро не врут и предлагает свои услуги.

Он проводит консультации как лично, так и по видео. Цены высокие – от 15 тыс руб, при этом клиент может задать до 5 вопросов о будущем и отношениях на одном сеансе.

Кроме того, он консультирует в Москве за 25 тыс руб в час. Во время консультации мастер использует расклады карт Таро для решения различных вопросов, касающихся личных, финансовых и иных сфер жизни.

У Евгения Коссмана есть курсы таро для тех, кто уже имеет опыт в области Таро и хочет узнать больше.

Деятельность Коссмана в соцсетях

Телеграм-канал “КАРТЫ НЕ ВРУТ” насчитывает 12 910 подписчиков. Евгений делится своими знаниями и опытом, предлагая своим подписчикам не только гадания, но и размышления.

Есть отзывы клиентов.

Страничка Евгения Коссмана в vk представляет собой личный профиль мастера Таро с заявленным опытом работы. Евгений известен как ведущий шоу “Таро на всю голову” на телеканале RTVI и имеет популярное YouTube шоу.

Инстаграм-аккаунт Коссмана (coss man) насчитывает 1 030 публикаций и 44,5 тыс подписчиков. Контент в основном сосредоточен вокруг работы с картами Таро, а также личных консультаций. Он позиционирует себя как эксперт, который поможет решить любые вопросы с помощью Таро.

Отзывы о работе мага

Евгений Коссман отзывы получил в основном отрицательные:





Итоги обзора колдуна

Обзор аккаунтов и ресурсов таро-мастера Евгения Коссмана показывает, что он пытается активно продвигать себя в сети, но несмотря на это отсутствуют реальные отзывы клиентов. Это обычный пример шарлатана, к которому лучше не обращаться.