“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Евгения Шустина

Евгения Шустина отзывы: анализ деятельности астролога

Евгения Шустина представляет себя как астролога с 15-летним практическим опытом и владельца школы “Астропроцессор”. Она утверждает, что с помощью гороскопа и индивидуального прогноза можно определить судьбу человека. В этом обзоре собраны конкретные данные о биографии, услугах, деятельности в социальных сетях, а также проверены доступные отзывы.

Биография Евгении Шустиной

Информация о себе Шустина разместила на сайте проекта shkolaoz. Она называет себя “астрологическим экспертом” с 15-летним опытом консультирования. Из личных данных указано, что Евгении 45 лет, она замужем и воспитывала двоих детей. Других сведений, включая документы об образовании, наличии профильных дипломов или сертификатов, не приводится.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предлагает Евгения Шустина?

Консультации Шустиной доступны через онлайн-запись на сайте shkolaoz. Стоимость разовых сессий зависит от выбранного тарифа или типа услуги — варьируется от 15 000 до 50 000 рублей. Также представлены бесплатные материалы: пользователи могут получить доступ к ранее записанным эфирам и астрологическим прогнозам. Конкретные названия или описания курсов не публикуются отдельно, данные ограничены общей информацией о консультациях и доступности «астропрогнозов» без оплаты.

Активность Евгении Шустиной в социальных сетях

Основной акцент в продвижении сделан на Telegram-канал, где публикуются сообщения с актуальной информацией о курсах, а также указаны контактные телефоны техподдержки. Какая-либо дополнительная активность в других платформах, включая VK, Instagram или Facebook, в источниках не указана, следовательно, предположить масштабность охвата аудитории невозможно.

Отзывы о Евгении Шустиной: что говорят клиенты?

Подборка отзывов о Евгении Шустиной представлена только на её собственном сайте. Они оформлены в виде скриншотов, однако все личные данные отправителей скрыты: не указаны имена, профили или другие идентифицирующие сведения. На сторонних форумах и независимых порталах отзывы об услугах, предоставляемых Шустиной, отсутствуют. Единственное, что обсуждается вне её площадки — книга, автором которой она является. Однако мнения о ней оказались диаметрально противоположными: часть пользователей выразили разочарование прочитанным, другие показали энтузиазм.

Выводы по деятельности Евгении Шустиной

Анализ открытых источников не дал возможности подтвердить наличие профессионального образования у Евгении Шустиной — дипломов, лицензий или сертификатов не предоставлено. Хотя на сайте shkolaoz есть похвальные скриншоты, проверить подлинность отзывов невозможно. Внешняя реакция аудитории ограничена, а мнения о книге Шустиной разительно расходятся. Рекомендовать этого астролога как надежного специалиста на текущий момент не представляется возможным.