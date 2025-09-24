24.09.2025, 1:34, Рейтинг эзотериков
Евгений Волоконцев: отзывы о деятельности астролога и его школы Volokontsev School
Евгений Волоконцев позиционируется как астролог с 26-летним опытом и автор десятков курсов, предлагая обучение через свою школу Volokontsev School. Несмотря на наличие сертификата ISAR, его практическая деятельность вызывает множество вопросов у пользователей. В обзоре рассматривается содержание курсов, активность в соцсетях и отзывы клиентов.
Биография Евгения Волоконцева
Евгений Волоконцев представляет себя как сертифицированного ISAR астролога, утверждая, что он первый в России получил такой статус. Он подчеркивает свою миссию как формирование у студентов «астрологического мышления». На протяжении карьеры Волоконцев разработал более 35 авторских курсов и заявляет, что обучил тысячи человек по всему миру. Его подход к астрологии нередко подается как обладание некой особой способностью, приравненной к супернавыку.
Какие услуги предлагает Евгений Волоконцев и его Volokontsev School?
Через платформу Evgeny Volokontsev Online School предоставляется ряд платных продуктов и услуг:
- Обязательный астрокалендарь, продаваемый заранее напрямую через сайт.
- Астрологические прогнозы, составляемые по натальным картам личности для представителей всех знаков зодиака.
- Курс под названием «Прогнозы для 12 знаков Ascendent’а».
- Отдельная программа по «Детской астрологии».
- Мини-курсы и мастер-классы в количестве более 20 штук, весь перечень доступен только на сайте.
Несмотря на обилие материалов, критики называют большую часть информации компиляцией уже существующих знаний.
Активность evgeny volokontsev в социальных сетях
Публичные профили Евгения Волоконцева поддерживаются в нескольких популярных соцсетях:
- ВКонтакте (личная страница): 1 200 подписчиков, 145 публикаций, комментарии к постам закрыты, интерпретации и прогнозы публикуются без обратной связи от клиентов.
- Канал в Telegram: 4 421 подписчик, канал позиционируется как официальный источник Volokontsev School, публикуются гороскопы и астрологические рекомендации. Отзывы пользователей также доступны.
- YouTube-канал: 21 100 подписчиков, общее количество видео — 594. Размещены лекции, обучающие видео и прогнозы. Присутствуют мнения клиентов, как положительные, так и негативные.
- Группа ВКонтакте «Школа Астрологии Евгения Волоконцева»: 2 654 подписчика. Контент включает информацию о курсах, астрологических событиях, а также закреплённые отзывы.
Несмотря на представленность в медиа, отсутствие открытого диалога и закрытые комментарии на личной странице могут вызывать сомнения относительно прозрачности практики.
Отзывы о Евгении Волоконцеве: что говорят клиенты?
Отзывы об астрологе Евгении Волоконцеве варьируются, однако часть из них содержит жалобы на качество материалов и преподнесение информации как «эксклюзивной», несмотря на её наличие в свободных источниках. Некоторые клиенты выражают сомнение в реальной пользе курсов и точности прогнозов, особенно учитывая значительное количество платных продуктов без опубликованной доказательной базы их эффективности.
Выводы по деятельности Евгения Волоконцева
Анализ предоставленных материалов и отзывов показывает, что большая часть деятельности Евгения Волоконцева направлена на продажу платных материалов, которые, по мнению пользователей, дублируют открытую информацию. При этом экспертная подача и акцент на «астрологическое мышление» могут восприниматься больше как маркетинговый ход. Потенциальным клиентам стоит тщательно анализировать содержание предлагаемых продуктов и не полагаться исключительно на заявления о сертификации и опыте.