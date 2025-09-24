“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Евгений Волоконцев позиционируется как астролог с 26-летним опытом и автор десятков курсов, предлагая обучение через свою школу Volokontsev School. Несмотря на наличие сертификата ISAR, его практическая деятельность вызывает множество вопросов у пользователей. В обзоре рассматривается содержание курсов, активность в соцсетях и отзывы клиентов.

Биография Евгения Волоконцева

Евгений Волоконцев представляет себя как сертифицированного ISAR астролога, утверждая, что он первый в России получил такой статус. Он подчеркивает свою миссию как формирование у студентов «астрологического мышления». На протяжении карьеры Волоконцев разработал более 35 авторских курсов и заявляет, что обучил тысячи человек по всему миру. Его подход к астрологии нередко подается как обладание некой особой способностью, приравненной к супернавыку.

Какие услуги предлагает Евгений Волоконцев и его Volokontsev School?

Через платформу Evgeny Volokontsev Online School предоставляется ряд платных продуктов и услуг:

Обязательный астрокалендарь, продаваемый заранее напрямую через сайт.

Астрологические прогнозы, составляемые по натальным картам личности для представителей всех знаков зодиака.

Курс под названием «Прогнозы для 12 знаков Ascendent’а».

Отдельная программа по «Детской астрологии».

Мини-курсы и мастер-классы в количестве более 20 штук, весь перечень доступен только на сайте.

Несмотря на обилие материалов, критики называют большую часть информации компиляцией уже существующих знаний.

Активность evgeny volokontsev в социальных сетях

Публичные профили Евгения Волоконцева поддерживаются в нескольких популярных соцсетях:

ВКонтакте (личная страница): 1 200 подписчиков, 145 публикаций, комментарии к постам закрыты, интерпретации и прогнозы публикуются без обратной связи от клиентов.

Канал в Telegram: 4 421 подписчик, канал позиционируется как официальный источник Volokontsev School, публикуются гороскопы и астрологические рекомендации. Отзывы пользователей также доступны.

YouTube-канал: 21 100 подписчиков, общее количество видео — 594. Размещены лекции, обучающие видео и прогнозы. Присутствуют мнения клиентов, как положительные, так и негативные.

Группа ВКонтакте «Школа Астрологии Евгения Волоконцева»: 2 654 подписчика. Контент включает информацию о курсах, астрологических событиях, а также закреплённые отзывы.

Несмотря на представленность в медиа, отсутствие открытого диалога и закрытые комментарии на личной странице могут вызывать сомнения относительно прозрачности практики.

Отзывы о Евгении Волоконцеве: что говорят клиенты?

Отзывы об астрологе Евгении Волоконцеве варьируются, однако часть из них содержит жалобы на качество материалов и преподнесение информации как «эксклюзивной», несмотря на её наличие в свободных источниках. Некоторые клиенты выражают сомнение в реальной пользе курсов и точности прогнозов, особенно учитывая значительное количество платных продуктов без опубликованной доказательной базы их эффективности.

Выводы по деятельности Евгения Волоконцева

Анализ предоставленных материалов и отзывов показывает, что большая часть деятельности Евгения Волоконцева направлена на продажу платных материалов, которые, по мнению пользователей, дублируют открытую информацию. При этом экспертная подача и акцент на «астрологическое мышление» могут восприниматься больше как маркетинговый ход. Потенциальным клиентам стоит тщательно анализировать содержание предлагаемых продуктов и не полагаться исключительно на заявления о сертификации и опыте.