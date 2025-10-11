“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Эвелина Соболева

Отзывы об астрологе Эвелине Соболевой: что стоит за каналом Planeta Zemlya

Астрологическая деятельность Эвелины Соболевой вызывает немало вопросов. Несмотря на активность на YouTube и заявленные услуги, реальные отзывы и достоверная информация о ней довольно скудны. Разберемся, какие факты действительно подтверждают её профессионализм, а какие напротив — ставят под сомнение эффективность её практики.

Биография Эвелины Соболевой

Данных о дате рождения, месте учебы или профессиональном образовании астролога Эвелины Соболевой в открытых источниках нет. На её страницах в социальных сетях отсутствует информация о полученных знаниях или сертификациях в области астрологии. Невозможно узнать, прошла ли она какие-либо курсы или обучение для ведения своей деятельности в эзотерической сфере.

На Facebook-странице можно найти публикации, посвященные её путешествиям, однако ни в одном из постов нет упоминания о работе или услугах как астролога. В Instagram более 1100 публикаций, но число подписчиков — всего 24. Страница при этом закрыта. Причины такой конфиденциальности не ясны — возникло предположение, что доступ к профилю может быть платным, хотя эта информация не подтверждена.

Какие услуги предлагает Эвелина Соболева?

Соболева представляет себя как астролог и эзотерик, ведущий канал на YouTube под названием Planeta Zemlya. С 2018 года она публикует несколько видео в неделю, тематики которых связаны с ретроградным Меркурием, полнолунием, коридорами затмений, а также с расположением планет. Однако подача материала часто носит поверхностный характер. Длина видеороликов колеблется между 15 и 20 минутами, за это время Соболева затрагивает базовые астрологические темы, используя много специфических терминов, не всегда объясняя их значение.

Астролог утверждает, что её методы помогают в решении проблем: восстановление личных отношений, поиск работы, налаживание бизнеса и преодоление сложных ситуаций. Тем не менее, на практике эффективность этих методов вызывает сомнения, поскольку отсутствуют заслуживающие доверия источники, подтверждающие результативность её консультаций.

Отзывы о деятельности Эвелины Соболевой

На канале Planeta Zemlya числится более 196 тысяч подписчиков, однако многие видео набирают низкое количество просмотров. Это несоответствие вызывает вопросы о подлинности аудитории. Более того, в комментариях под видео часто встречаются схожие по структуре и тексту позитивные отклики без конкретики. Некоторые из аккаунтов, публикующих подобные комментарии, были созданы недавно и не проявляют активности вне этой платформы.

Особенно показательной является реакция зрителей на выступление Эвелины в телешоу “Мужское/Женское” (Первый канал, 2019 год). В этом выпуске астролог сделала бесплатный прогноз для всех знаков зодиака, но отклики под видео были исключительно критические. Ни один из комментаторов не подтвердил точность предсказаний. Это усилило мнение, что Соболева руководствуется не знаниями, а субъективными догадками.

Выводы по деятельности Эвелины Соболевой

Полный анализ деятельности Эвелины Соболевой не выявил убедительных доказательств её профессионализма как астролога. На канале Planeta Zemlya регулярно публикуются видео, но реальные подтверждения эффективности или благодарности клиентов отсутствуют. В социальных сетях нет прозрачной информации о сфере её деятельности, а биография эзотерика остаётся неизвестной.

Выступление на Первом канале в шоу “Мужское/Женское” также не укрепило её репутацию: исключительно негативные отзывы зрителей лишь подчеркнули сомнительный характер её прогнозов. Учитывая вышеперечисленные аспекты и отсутствие достоверной информации о квалификации, доверять консультациям и прогнозам Эвелины Соболевой безосновательно.