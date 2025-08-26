“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Елена Ушкова астролог: обзор работы основательницы школы “Созвездие” и отзывы про нее

Как рассказывает Ушкова Елена Михайловна, она практикует астрологию на протяжении 14 лет, а преподает уже 11 лет. У нее несколько высших образований, хотя дипломов о них Ушкова Елена Михайловна не показывает.

Согласно информации, предоставленной Ушковой на личных страницах в ВКонтакте и Инстаграм, постоянно занимается повышением своей квалификации у известных астрологов, от Агафонова и до Дарагана. Основала школу «Созвездие», где занимается преподаванием, проводит еще индивидуальные консультации в городе Ижевске, принимает и онлайн по записи.

Как утверждает астролог Елена Ушкова, она также является еще и региональным представителем школы Дарагана, хотя на сайте этой школы об этом ничего не упоминается.

В общем, согласно имеющейся информации в открытом доступе у всех, кто хочет получить профессиональную консультацию, должно сложиться впечатление, что именно Ушкова Елена астролог, как раз и есть тот эксперт, к которому стоит обратиться.

На сайте школы «Созвездие» представлен полный список услуг, от самой Елены Михайловны Ушковы, и от ее астрологов, также там есть и отзывы, причем все исключительно хвалебные.

Какие же услуги предлагает основатель школы «Созвездие» астролог Елена Ушкова

В своей школе «Созвездие» Елена Ушкова астролог готова оказать такие услуги как:

Индивидуальное консультирование по астрологическим вопросам. Общий прогноз на год.

Также у Елены Ушковой астролога можно заказать еще следующие услуги:

прогнозы по профессиональной деятельности;

анализ совместимости;

натальная карта;

общий прогноз.

Вместе с Еленой Ушковой астрологом в школе «Созвездие» работают и другие астрологи, тоже предлагающие свои консультации. На все виды услуг предлагается тариф. В частности, у Елены Ушковой Михайловны астролога стоимость одной консультации составляет минимум несколько десятков тысяч рублей.

Что касается деятельности в социальных сетях, то у Елены Ушковой астролога есть страницы в ВКонтакте и Инстаграм, а также канал на Ютубе. Несмотря на то, что Елена Ушкова астролог работает уже долгие годы в этой области, количество подписчиков не слишком большое, а их активность незначительная.

На ее страницах есть посты, а также призывы стать участником школы «Созвездие».

Школа астрологии «Созвездие» Елены Ушковой

На сайте школы есть множество статей по астрологии, расписание занятий, курсов, цены на них. Можно записаться на сайте школы «Созвездие» на курсы, оплатить их и начать обучение.

На выбор предлагается несколько курсов для тех, кто хочет овладеть тайнами астрологии. Как указывают отзывы тех, кто якобы побывал на курсах, школа «Созвездие», одна из лучших, и стоит записаться на курсы астрологов. Но насколько эффективны и полезны эти курсы школы «Созвездие», определить достоверно невозможно. Единственный критерий, на который приходится опираться – это восторженные отзывы.

Какие же отзывы есть про деятельность Елены Ушковой астролога

Если почитать отзывы на сайте школы «Созвездие», практически все они восторженные и хвалебные по содержанию. Но если почитать хотя бы часть этих отзывов, становится очевидно, что их писали по заказу. Они насыщены шаблонами маркетинга, чтобы привлечь как можно больше клиентов.

Верить в эти отзывы вряд ли стоит. А вот на независимых площадках и форумах есть реальные отзывы от тех, кто бы на консультации у Елены Ушковой астролога и на курсах, и был разочарован.

Такие отзывы содержат в себе жалобы на то, что прогнозы и гороскопы Елены Ушковой малоинформативные. Курсы, которые предлагают в школе «Созвездие», не содержат в себе ценной информации. Ее можно найти в открытом доступе в сети интернет бесплатно.

То есть реальные отзывы на независимых платформах указывают, что Елена Михайловна Ушкова не более чем опытный маркетолог, но никак не профессиональный эксперт в области астрологии.







Вывод редакции про работу Елены Ушковой астролога

Итак, Елена Михайловна Ушкова действительно основала школу «Созвездие», но ее квалификация вызывает определенное сомнение. Дипломов о трех высших образованиях она не показывает, есть только сертификаты о прохождении курсов по астрологии. Но насколько они подлинные, определить невозможно.

Отзывы на сайте школы и на страницах в Инстаграм и ВКонтакте исключительно хвалебные, но эти отзывы созданы по заказу. В то же время отзывы на других ресурсах содержат жалобы на то, что консультации Елены Ушковой слишком дорогие, и не содержат ценной информации.

Таким образом, вряд ли стоит тратить значительные суммы на прием у Елены Ушковой астролога, поскольку ее прогнозы и консультации носят исключительно общий характер, не несут в себе практической пользы.