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Таролог Елена Таури. Отзывы о работе специалиста и обзор его соцсетей

05.08.2025, 23:40, Рейтинг эзотериков
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Елена Таури позиционирует себя как таролога-прогнозиста с “уникальным” подходом к предсказанию будущего и решению жизненных вопросов. Она утверждает, что ее путь к Таро начался с поисков ответа на деловые вопросы.

На сегодняшний день Елена Таури как таролог предлагает консультации по личным, семейным, любовным вопросам и сложным жизненным ситуациям. Кроме того, она называет себя “бизнес-тарологом,” .

Консультации Елена проводит лично в Москве, а для тех, кто предпочитает дистанционное общение, доступны сеансы по скайпу, телефону или в письменной форме. .

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Услуги, которые предоставляет эзотерик

У астролога Елены Таури есть сайт:

елена таури

Елена Таури публикует биографию и предлагает широкий спектр услуг:

  • Услуга личного прогноза предполагает индивидуальный подход к анализу различных событий и направлений жизни клиента. С помощью карт Таро Елена разрабатывает “план действий” и предлагает видение вероятных сценариев развития.
  • Дистанционные расклады предоставляют клиентам возможность получать услуги, не выходя из дома.
  • Для тех, кто ценит личное общение, Елена предлагает очные консультации в Москве. Личный прием позволяет клиентам обсудить важные вопросы лицом к лицу.

Деятельность Таури в соцсетях

На YouTube-канале “Елена Таури. Таролог – прогнозист” с 3,67 тыс. подписчиков представлено 255 видео, где специалист делится своим опытом в сфере Таро и прогнозов. Основной акцент сделан на личные и “трепетные” вопросы любви и отношений, а также на непростые ситуации в бизнесе и полной неопределенности.

Отзывы о работе отсутствуют.

Аккаунт taurielena насчитывает 21,8 тыс. подписчиков и 2 270 публикаций, посвященных вопросам любви, отношений, бизнеса и выходу из неопределенных ситуаций. Елена Таури позиционирует себя как таролога и эзотерика, предлагая личные и онлайн-консультации.

Телеграм-канал “Таролог Елена Таури” с 1 448 подписчиками ориентирован на консультации по личным и “трепетным” вопросам. Елена обещает помочь в решении сложных бизнес-задач и справиться с ситуациями полной неопределенности. Подписчики могут ожидать советы и прогнозы, а также её особый подход к разбору как личных, так и профессиональных проблем.

Отзывы о работе Елены

Таури Елена отзывы получила в основном сомнительные:

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таури елена отзывы

Итоги обзора профессионала

Елена Таури активно рекламирует услуги таролога и прогнозиста, обещая помощь в вопросах любви, бизнеса и неопределенности. Контент заполнен предложениями консультаций, но конкретных методов и доказанных результатов гаданий не представлено. Отзывы практически отсутствуют, что ставит под сомнение её компетентность. Обращаться к ней не стоит.

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