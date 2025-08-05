Таролог Елена Таури. Отзывы о работе специалиста и обзор его соцсетей
05.08.2025, 23:40, Рейтинг эзотериков
Теги:
Елена Таури позиционирует себя как таролога-прогнозиста с “уникальным” подходом к предсказанию будущего и решению жизненных вопросов. Она утверждает, что ее путь к Таро начался с поисков ответа на деловые вопросы.
На сегодняшний день Елена Таури как таролог предлагает консультации по личным, семейным, любовным вопросам и сложным жизненным ситуациям. Кроме того, она называет себя “бизнес-тарологом,” .
Консультации Елена проводит лично в Москве, а для тех, кто предпочитает дистанционное общение, доступны сеансы по скайпу, телефону или в письменной форме. .
Услуги, которые предоставляет эзотерик
У астролога Елены Таури есть сайт:
Елена Таури публикует биографию и предлагает широкий спектр услуг:
- Услуга личного прогноза предполагает индивидуальный подход к анализу различных событий и направлений жизни клиента. С помощью карт Таро Елена разрабатывает “план действий” и предлагает видение вероятных сценариев развития.
- Дистанционные расклады предоставляют клиентам возможность получать услуги, не выходя из дома.
- Для тех, кто ценит личное общение, Елена предлагает очные консультации в Москве. Личный прием позволяет клиентам обсудить важные вопросы лицом к лицу.
Деятельность Таури в соцсетях
На YouTube-канале “Елена Таури. Таролог – прогнозист” с 3,67 тыс. подписчиков представлено 255 видео, где специалист делится своим опытом в сфере Таро и прогнозов. Основной акцент сделан на личные и “трепетные” вопросы любви и отношений, а также на непростые ситуации в бизнесе и полной неопределенности.
Отзывы о работе отсутствуют.
Аккаунт taurielena насчитывает 21,8 тыс. подписчиков и 2 270 публикаций, посвященных вопросам любви, отношений, бизнеса и выходу из неопределенных ситуаций. Елена Таури позиционирует себя как таролога и эзотерика, предлагая личные и онлайн-консультации.
Телеграм-канал “Таролог Елена Таури” с 1 448 подписчиками ориентирован на консультации по личным и “трепетным” вопросам. Елена обещает помочь в решении сложных бизнес-задач и справиться с ситуациями полной неопределенности. Подписчики могут ожидать советы и прогнозы, а также её особый подход к разбору как личных, так и профессиональных проблем.
Отзывы о работе Елены
Таури Елена отзывы получила в основном сомнительные:
Итоги обзора профессионала
Елена Таури активно рекламирует услуги таролога и прогнозиста, обещая помощь в вопросах любви, бизнеса и неопределенности. Контент заполнен предложениями консультаций, но конкретных методов и доказанных результатов гаданий не представлено. Отзывы практически отсутствуют, что ставит под сомнение её компетентность. Обращаться к ней не стоит.