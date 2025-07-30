“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Елена Тароччи: биография, услуги, Ютуб и другие соцсети tarocchi и реальные отзывы о Таро

Елена Тароччи – таролог, рунолог, нумеролог. В раскладах пытается отыскать причину проблемы, чтобы подсказать наилучшие пути для ее разрешения. Утверждает, что более 60% клиентов возвращаются к ней снова, что говорит о высоком качестве ее раскладов.

К сожалению, по неизвестным причинам свое лицо таролог Елена Тарочи предпочитает скрывать, снимая видео с акцентом на руки и карты. Детали ее биографии мы также знаем исключительно с ее слов. Так, она утверждает, что практикует с 2000года, может посмотреть на картах Таро абсолютно любые ситуации, вне зависимости от их этичности, и 60% клиентов обращаются к ней снова. Гордость таролога Елены Тароччи – ее ютуб канал, на котором на данный момент +150к подписчиков.

Услуги, цены, консультации по Таро

У таролога есть персональный сайт – одностраничник elena taro ru, однако списка услуг нет. Причина этого явления проста – у нее буквально одна услуга – личные консультации по следующим направлениям:

Расклады на отношения, любовь, семья. Финансы, карьера. Будущее, обзор предстоящих событий. Решение проблем. Ответы на ваши вопросы.

К сожалению, на сайте не указаны цены за прием, но для новых клиентов Елены Тароччи есть возможность бесплатно задать один простой вопрос и получить на него ответ. Обратиться за помощью к специалисту можно по номеру телефона, указанному во всех социальных сетях. Прием проводится онлайн, поэтому ограничений по месте вашего пребывания нет.

Краткий обзор социальных сетей tarocchi

Основная социальная сеть таролога Елены Тарочи – ютуб канал. На канале регулярно выходят новые бесплатные расклады на все случаи жизни, прогнозы и прочие полезные бесплатные гадания. +150к подписчиков, довольно высокая активность по просмотрам и отзывам.

Помимо основной социальной сети таролог также ведет Телеграм канал elena tarocchi real, группу вк gadalka vk и инстаграм tarocchi, но людей – и реакций – там значительно меньше, а контент в 90% случаев дублируется из ютуб.

Реальные отзывы о Елене Тароччи

К сожалению, особенно большим количеством отзывов таролог Елена Тароччи похвастаться не может. В социальных сетях отзывы есть, их много, это положительные отзывы, но, к сожалению, все они оставлены под бесплатными гаданиями.

Также сама Елена Tarocchi прикладывает на сайте скрины отзывов, и мы даже допускаем возможность того, что они реальны. Но снова всплывает одно «Но» – бесплатные гадания для новичков. У нас просто нет гарантии, что эти отзывы оставлены не после бесплатных гаданий.

На просторах сети же мы нашли только один отзыв, негативный, но не совсем про консультации. Все же вопрос цены довольно интимный, каждый имеет право поставить ту цену за свои услуги, которую посчитает нужным.







Финальные выводы

К сожалению, в настоящий момент мы не можем сделать каких-то определенных однозначных выводов касательно деятельности таролога Елены Тароччи. С одной стороны, вроде как результаты у ее работы есть, а с другой – отзывов на независимых площадках мы так и не обнаружили. Поэтому окончательное решение мы оставляем за вами, главное, не забудьте оставить свой отзыв, если решитесь проверить эксперта самостоятельно.