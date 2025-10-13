“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Отзывы о Елене Суравской: деятельность, услуги и мнение клиентов

Елена Суравская представляет себя как гипнолог, гипнотерапевт, NLP-коуч, чакролог, энергопрактик, психолог и духовный наставник. Она утверждает, что способна активировать экстрасенсорные способности, восстановить чакры всего за 7 дней и освобождать от родовых сценариев. В материале подробно разбирается, где она ведёт свою деятельность, что конкретно предлагает, и какие отзывы оставляют клиенты.

Биография Елены Суравской

Елена Суравская представляется многопрофильным специалистом: она называет себя гипнологом, гипнотерапевтом, NLP-коучем, чакрологом, энергопрактиком, психологом и духовным наставником. Несмотря на широкий перечень специализаций, точные подтверждающие документы, подтверждающие медицинское или психологическое образование Елены Суравской, в открытом доступе не представлены. Она заявляет, что способен активировать ресурсы подсознания, очищать родовые программы и восстанавливать энергетические потоки. Практики обещают «восстановление чакр за 7 дней».

Какие услуги предлагает Елена Суравская?

Елена Суравская ведёт собственную практику на платформе «Клуб Путь к Себе». Это закрытое пространство для онлайн-сессий, где она взаимодействует с участниками строго по расписанию. Она перечисляет будущие мероприятия в постах на канале, где указывается дата и тематика каждого сбора. Заявленные форматы включают индивидуальные сессии и групповые встречи, в том числе медитации, онлайн-гадания и психологические практики. На других платформах, таких как Telegram, YouTube и VK, она регулярно публикует контент, связанный с магией, эзотерикой, регрессией и предсказаниями.

Стоимость участия в «Клуб Путь к Себе» составляет 2 000 рублей. Запись на её консультации осуществляется либо через Telegram-канал, либо по номеру телефона, указанному там же.

Социальные сети suravaschool

Елена Суравская управляет каналом в Telegram под названием “suravaschool”, на котором публикуются посты о курсах эзотерической школы, подкасты с магической тематикой и теоретические материалы о регрессии и чакрах. Количество подписчиков Telegram-канала превышает 10 000 пользователей. Помимо этого, она ведёт каналы на YouTube и ВКонтакте, где рекомендуется начинающим эзотерикам, а также публикует гадания по снам, практики с картами Таро и другие мистические ритуалы. Также проводит онлайн-встречи, мастер-классы по медитации и трактовке карт.

Отзывы о Елене Суравской: что говорят клиенты?

Отзывы клиентов на публичных платформах почти отсутствуют. Зафиксированные комментарии публикуются только на личном канале под контролем самой Елены. Это означает, что негативные или нейтральные мнения попросту могут быть скрыты. Таким образом, невозможно объективно оценить реальную степень удовлетворённости участников её курсов и консультаций. То, что доступны лишь положительные мнения — вызывает сомнения в прозрачности обратной связи и подлинности отзывов.

Выводы по деятельности Елены Суравской

Данные о Елене Суравской не содержат подтверждений профессионального образования в области гипнологии или психологии. Всё, что связано с её деятельностью, опирается исключительно на эзотерические заявления и отсутствие независимой оценки. Сомнительно, что она вправе проводить психологические консультации, поскольку не представлено ни одного доказательства профессиональной квалификации. Отзывы публикуются выборочно и контролируются, активность в социальных сетях не сопровождается экспертными публикациями или отзывами с подтверждёнными результатами. Учитывая всю информацию, обращаться за услугами к Елене Суравской не рекомендуется.