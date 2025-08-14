Таролог Елена Прилуцкая — биография, услуги, соцсети taro masters, отзывы о мастере таро
14.08.2025, 12:40, Рейтинг эзотериков
Елена Прилуцкая — таролог, астролог, специалист по раскладам на личную жизнь, преподаватель, основатель сообщества тарологов taromasters. Выполняет расклады на картах таро более 5 лет. По собственному заявлению, мастер создала систему обучения раскладам, которая позволяет освоить колоду за полтора месяца и сразу начать консультировать. Количество выпускников курсов Елены достигает 450 человек.
Биография Елены Прилуцкой
По первому образованию таролог является экономистом. Проработав несколько лет на госслужбе, разочаровалась и начала осваивать карты таро и астрологию, получив по данной специальности степень бакалавра.
Заявляя о большом количестве довольных клиентов, Елена Прилуцкая умалчивает о том, что многие из них оставляют реальные отзывы и жалобы на непрофессиональный подход, завышенную стоимость и другие негативные моменты.
Услуги таролога
Елена Прилуцкая выполняет расклады с помощью карт таро, а также проводит образовательные мероприятия для специалистов, желающих получить доход с помощью гадания. Среди ее услуг:
- онлайн консультация 40 минут стоимостью 3 500 р.;
- курс “Продвижение тарологов” с тарифами от 21 000 до 27 000 руб.;
- курс “Таро Уэйта” стоимостью до 67 000 руб.;
- пробный недельный курс “Таро безумной Луны” за 2000 руб.
При этом в открытых интернет источниках можно приобрести данные продукты по стоимости гораздо ниже, чем на официальных ресурсах специалиста (от 180 до 400 руб.), что может говорить о завышении цен на данные продукты.
Анализ социальных сетей taro masters
Таролог Елена Прилуцкая ведет активную деятельность в социальных сетях, регулярно рекламируя свои инфопродукты и марафоны.
- Ютуб канал taro masters, который ведет Елена Прилуцкая зарегистрирован в 2018 году и насчитывает более 2500 подписчиков. Здесь выложено 151 видео с трактовкой различных комбинаций в раскладах, лекции по продвижению для начинающих тарологов и монетизации.
- В телеграм канале elena_prilutskaya выкладывает расклады таро и приглашает всех специалистов к изучению колод, кейсов, обсуждению других тем, связанных с таро. Аккаунт насчитывает всего 340 подписчиков.
- В инстаграм taromasters (*социальная сеть, запрещенная в РФ) таролога — почти 9 000 подписчиков. Здесь мастер в основном публикует образовательный контент по чтению карт, способам монетизации и продвижения тарологов.
Реальные отзывы о таро Елены Прилуцкой
На официальных страницах можно увидеть только положительные отзывы о таро Елены Прилуцкой, поскольку негативные мнения автор в любой момент может удалить. Из представленных скринов на независимых источниках, можно увидеть, что она не работает с негативной обратной связью, не решает возникающие проблемы и в целом не обладает клиентоориентированностью во время консультаций.
Жалобы встречаются также и на неоправданно завышенные цены. Многие выпускники жалеют, что приобрели, поведясь на “агрессивный маркетинг”.
Выводы о деятельности эзотерика
Поскольку отзывы реальных клиентов и участников образовательных марафонов таролога, размещенные на независимых площадках, в большинстве своем негативны, мы не рекомендуем отдавать крупные суммы денег данному специалисту.
Курсы, на которые Елена Прилуцкая выставляет цены намного выше себестоимости, можно приобрести по адекватной цене на других площадках, о чем сообщают сами бывшие ученики.
В любом случае перед тем, как купить образовательные продукты и обратиться к специалисту с вопросами о будущем и проблемах, рекомендуем в первую очередь проверять отзывы в открытых ресурсах, не связанных с деятельностью конкретного эзотерика.