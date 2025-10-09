“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Елена Негрей

Елена Негрей: отзывы о деятельности астролога и преподавателя

Елена Негрей предлагает астрологические услуги и ведёт собственную школу. Мы изучили, что именно входит в её консультации и обучение, а также выяснили, как клиенты оценивают её работу.

Биография Елены Негрей и детали официального сайта

Елена Негрей родилась 3 августа 1972 года, проживает в Краснодаре. Утверждает, что занимается изучением астрологии уже 30 лет. На странице её астрологической школы указаны подтверждения квалификации: курсы в Краснодарской школе астрологии (2015–2016 гг.) и в Байкальской Академии Астрологии, завершённые в 2019 году. Также в биографии упоминаются Курсы Константина Дарагана, Андрея Бухарина и школы Калачакра, однако ни один из этих пунктов не подтверждён документально.

В структуре сайта школы Негрей присутствуют сведения о консультациях, курсах и видеоуроках. Полуторачасовая онлайн-консультация стоит 24000 рублей. Повторное обращение обойдется в 20000 рублей. Составление гороскопа ребёнка также стоит 20000 рублей. Расчёт событий по дате или хорарный вопрос — каждый по 5000 рублей.

Обучение в школе состоит из курсов с теорией, практикой, проверкой тестов и экзаменационных заданий. Один курс, включающий 6–10 блоков, оценивается от 5900 до 9100 рублей. Есть лекции и видеокурсы с разбивкой на бесплатные и платные. Стоимость уроков варьируется от 399 до 8400 рублей. Сертификат может быть выдан только после прохождения минимум двух курсов и успешной сдачи экзамена. Требуются ли дополнительные платежи за сертификаты — нигде не указано, необходимо выяснять отдельно.

Отзывы, размещённые на сайте школы Елены Негрей, поддаются сомнению: скорее всего, они публикуются самой Еленой или близким окружением, поэтому говорить об объективности этих откликов невозможно.

Как школа Елены Негрей представлена на YouTube

Канал под названием «Школа Астрологии Елены Негрей АстроКлуб» был открыт в 2016 году. За весь период присутствия на платформе количество подписчиков составило 43100 человек. Структура контента рассчитана преимущественно на продвижение собственной школы. Среди тем, которые затрагиваются в видеороликах:

астрологические прогнозы и знаки Зодиака;

разбор натальной карты;

анализ кармических узлов;

ответы на вопросы подписчиков.

Однако любая более глубокая информация неизменно требует перехода на платную платформу и приобретения одного из курсов или услуг, предлагаемых на сайте школы.

Отзывы о Елене Негрей: что пишут клиенты

На профильных сайтах по тематике эзотерики удалось обнаружить мнения клиентов об астрологических консультациях Елены Негрей. Помимо претензий по поводу стандартных и предсказуемых трактовок, регулярно поднимается тема непрофессионализма и чрезмерно коммерческого подхода автора. Особенно часто недовольство высказывается со стороны выпускников школы. Основные жалобы касаются отсутствия полученных сертификатов после завершения обучения, несмотря на заявленные обязательства.

Выводы по деятельности Елены Негрей

При сравнении заявленного стажа Елены Негрей — 30 лет — с датами, указанными в предоставленных сертификатах (2015–2019 гг.), выявляется несоответствие. Это вызывает сомнения относительно реального профессионального опыта. Учитывая независимые отзывы о личных консультациях и уровне преподавания в её школе, доверять представленным предложениям не приходится. Потенциальным ученикам и клиентам целесообразно рассматривать другие астрологические школы и специалистов с прозрачной квалификацией и репутацией.