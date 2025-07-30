“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Елена Литвинова: ноль астрологии, максимум бизнеса

Елена Литвинова – популярный ведический астролог, основатель школы ведической астрологии, взявшая на себя миссию нести свет знаний в массы. Сама себя позиционирует как очень опытного практика, Духовного наставника, который помогает людям двигаться по выбранному пути с максимальным комфортом.

А вот социальные сети и личный сайт Елены Литвиновой позиционируют ее скорее как наставника, спикера и тренера личностного роста, при этом крайне мало затрагивая консультации. Все силы менеджеров астролога брошены на рекламу Ведической школы и продажу многочисленных курсов личностного роста.

К слову, сами социальные сети не слишком внушают доверие. Причина этому банальна – люди. Вернее, их отсутствие. При наличии в среднем более 200 тысяч подписчиков в различных социальных сетях, активности под постами практически нет, как нет и каких-либо реальных отзывов от клиентов, воспользовавшихся услугами ведического астролога Елены Литвиновой или купивших обучение в школе. На самом деле даже рекламных положительных отзывов о деятельности школы или самой Елены очень мало, поэтому не совсем понятна причина, по которой астролог приобрела популярность.

Важная информация для клиентов

Как всегда, вычислять список услуг пришлось буквально по крупицам из редких отзывов клиентов. Сама астролог не спешит выкладывать эту информацию в свободный доступ, занимаясь исключительно продажей обучающих семинаров. В общем-то, именно они и входят в список:

Продажа восьми курсов, куда входит не только обучение астрологии, но и:

– нумерология;

– карты Таро девицы Ленорман;

– астропсихология. Личные консультации авторства Елены Литвиновой и ее учениц. Участие в закрытой группе астрологов.

Цена за курсы начинается от 15000р, за участие в закрытой группе просят 1500р, а консультации обойдутся интересующимся в 7000р.

Последнее вызывает здравые опасения, поскольку приемов ни сама астролог Елена Литвинова, ни ее ученицы не проводят, ограничиваясь перепиской. Вернее, судя по отзывам, в ответ на запрос клиента, ему просто присылают готовый ответ в письменной форме. Сами понимаете, при таком подходе быть уверенным в авторстве расклада до конца нельзя.

Единственный реально объективный шанс получить прогноз от Елены Литвиновой – это купить ее обучение, где проходят разборы вопросов учеников, чтобы, так сказать, на личном примере освоить непростое искусство астрологии. Хотя из тех же отзывов достоверно известно, что обучение предлагается крайне поверхностное, а значит даже так есть шанс получить «угадайку» вместо прогноза.

Астролог Елена Литвинова – реальные отзывы клиентов

Так вышло, что ни одного реального отзыва о деятельности астролога и составителя персональных гороскопов, мы не нашли. Даже рекламные отзывы говорят о школе, а не об астрологе лично и ее консультациях.

Зато про школу говорят много и охотно, причем по большей части это негативные отзывы. Людям не нравится подход к обучению через записанные видео, не удовлетворяет качество информации, раздражает вечная реклама в бесплатных марафонах, где полезная информация составляет 15 минут из трех часов видео.









Коротко об итогах расследования

К сожалению, подтвердить или опровергнуть способности астролога мы не смогли. Учитывая отсутствие какой-либо информации об обучении, отзывов и вообще каких-либо свидетельств того, что консультации проводятся или проводились, делаем вывод – как астролог Елена Литвинова все же не состоялась.

Судя по многочисленным отрицательным отзывам, как автор курсов астролог тоже не слишком успешна. Зато как пиарщик работает вполне грамотно, продавая пустой продукт дорого, при этом удерживая какой-никакой интерес аудитории.

Итого, обращаться за астрологическими прогнозами к Литвиновой Елене просто бесполезно. А вот покупать у нее курсы или нет – это решать уже вам. Если вы новичок, интересующийся астрологией, может быть, вам действительно поможет систематизированный подход школы, хотя, объективно, продаваемая информация есть в бесплатном доступе на просторах сети.