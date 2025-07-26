Таролог Елена Ивашина – биография, услуги, соцсети ведьмы и реальные отзывы о приеме
26.07.2025, 18:00, Рейтинг эзотериков, Тарологи, Экстрасенсы
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Елена Ивашина – таролог, еще заявляет о себе как ясновидящая и медиум черпающая силу на кладбищах и ведет работу с энергиями всего нижнего мира.
Ведьма Елена Ивашина утверждает, что продолжает обращаться к ритуальной магии и учит демонологию.
Елена Ивашина была участницей 23-го сезона «Битвы экстрасенсов», но шансов на победу у нее не было.
Биография Елены Ивашиной
Елена Ивашина родилась 2 февраля 1983 года в Наро-Фоминске. Сама Елена рассказывает, что уже с 7 лет мечтала стать ведьмой. И начала свой путь в эзотерику еще в школе, когда сама научилась гадать на картах Таро.
К сожалению, более информации о биографии участницы «Битвы экстрасенсов» Елене Ивашиной неизвестно. Ни о том, что в дальнейшем изучала Елена и училась ли в каких-либо эзотерических школах, а также ни дипломов, ни сертификатов не обнаружено.
Услуги таролога и ведьмы
Напрямую свои онлайн-услуги специалист не рекламирует. Но к Елене можно задать интересующие вопросы на консультации заказать:
- расклады на тему будущей жизни, отношений, карьеры и т.д;
- диагностику на посланный негатив, а также магического негатива: порча, навет, проклятия;
- проведение защитного ритуала
- проведение ритуала наказания врагов
- привлечение любимого, удачи, открытие денежного потока.
Стоимость услуг Елены Ивашиной начинается от 6000 руб. Но точную сумму можно узнать только из в личной переписки. Видимо также из переписки можно узнать в каком формате работает Елена, как быстро делает гадание, как осуществляются помощь и как проходят обряды.
Анализ соцсетей elena ivashina
Страница в ВКонтакте (@ elena ivashina) является единственной ее связью с клиентами в интернете. И Елена это постоянно подчеркивает. Там она публикует посты о магии, магических ритуалах и книгах, рассказывает о своих путешествиях. Ни Телеграм, ни Инстаграм не использует
Реальные отзывы о приеме у Елены Ивашиной
Как и ожидалось, реальные отзывы о приеме Елены Ивашиной полярные. Одни благодарят, а другие называют ее консультации пустой тратой времени и выброшенные деньги.
Делаем выводы
Елена Ивашина, известная благодаря шоу «Битва экстрасенсов», имеет небезупречную репутацию в эзотерическом сообществе.
Обращаться к ней, по мнению нашей редакции, стоит лишь если вам не жаль потраченных времени и денег.