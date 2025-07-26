“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Таролог Елена Ивашина – биография, услуги, соцсети ведьмы и реальные отзывы о приеме

Елена Ивашина – таролог, еще заявляет о себе как ясновидящая и медиум черпающая силу на кладбищах и ведет работу с энергиями всего нижнего мира.

Ведьма Елена Ивашина утверждает, что продолжает обращаться к ритуальной магии и учит демонологию.

Елена Ивашина была участницей 23-го сезона «Битвы экстрасенсов», но шансов на победу у нее не было.

Биография Елены Ивашиной

Елена Ивашина родилась 2 февраля 1983 года в Наро-Фоминске. Сама Елена рассказывает, что уже с 7 лет мечтала стать ведьмой. И начала свой путь в эзотерику еще в школе, когда сама научилась гадать на картах Таро.

К сожалению, более информации о биографии участницы «Битвы экстрасенсов» Елене Ивашиной неизвестно. Ни о том, что в дальнейшем изучала Елена и училась ли в каких-либо эзотерических школах, а также ни дипломов, ни сертификатов не обнаружено.

Услуги таролога и ведьмы

Напрямую свои онлайн-услуги специалист не рекламирует. Но к Елене можно задать интересующие вопросы на консультации заказать:

расклады на тему будущей жизни, отношений, карьеры и т.д;

диагностику на посланный негатив, а также магического негатива: порча, навет, проклятия;

проведение защитного ритуала

проведение ритуала наказания врагов

привлечение любимого, удачи, открытие денежного потока.

Стоимость услуг Елены Ивашиной начинается от 6000 руб. Но точную сумму можно узнать только из в личной переписки. Видимо также из переписки можно узнать в каком формате работает Елена, как быстро делает гадание, как осуществляются помощь и как проходят обряды.

Анализ соцсетей elena ivashina

Страница в ВКонтакте (@ elena ivashina) является единственной ее связью с клиентами в интернете. И Елена это постоянно подчеркивает. Там она публикует посты о магии, магических ритуалах и книгах, рассказывает о своих путешествиях. Ни Телеграм, ни Инстаграм не использует

Реальные отзывы о приеме у Елены Ивашиной

Как и ожидалось, реальные отзывы о приеме Елены Ивашиной полярные. Одни благодарят, а другие называют ее консультации пустой тратой времени и выброшенные деньги.







Делаем выводы

Елена Ивашина, известная благодаря шоу «Битва экстрасенсов», имеет небезупречную репутацию в эзотерическом сообществе.

Обращаться к ней, по мнению нашей редакции, стоит лишь если вам не жаль потраченных времени и денег.