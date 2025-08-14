Вся правда об экстрасенсе и ведьме Елене Голуновой: биография, реальные отзывы о приеме и цены, отзывы
Елена Голунова — экстрасенс, ясновидящая, сильнейшая ведьма Сибири. Сегодня в статье расскажем о биографии Елены Голуновой, узнаем, какие услуги предоставляет экстрасенс людям, которые обращаются с проблемами за помощью, и поищем реальные отзывы.
Биография Елены Голуновой
Биография Елены Голуновой началась в Новосибирске, дар ясновидения появился у девочки в раннем возрасте. Ребенком Елена видела призраков, через некоторое время поняла, что может не только видеть, но и слышать мертвецов. Родители не приняли всерьез “увлечения“ ребенка, вскоре они развелись и девочку воспитывала бабушка.
Она и стала раскрывать необычный дар школьницы. Подростком, в возрасте 17 лет Елена пережила сильнейшую травму: умерла ее любимая бабушка. В этот переломный момент девушка влюбляется в мужчину намного старше и выходит замуж.
К 30 годам у сибирской ясновидящей возник интерес к черной магии. Елена начала развивать свои способности, помогала правоохранительным органам в поисках умерших и пропавших без вести.
У Голуновой пятеро детей: старший сын Виктор Голунов, больше известный под псевдонимом Влад Кадони, пошел по стопам матери, к нему перешли экстрасенсорные способности матери. Средний сын наделен способностями к ясновидению. А младший (ему всего 1.5 года), по словам матери, обладает мощной энергетикой. В последнем счастливом браке у Елены родилась девочка Милана и сын Андрей.
Услуги экстрасенса и ведьмы
Экстрасенс проводит личные консультации, стоимость приема от 25 000 до 30 000 рублей. На встрече эксперт проведет:
- диагностику
- лечение
- чистку энергетики
Экстрасенс не ведет онлайн прием, не берет предоплату за свои услуги.
Расписание приема указывается на личном сайте Елены Голуновой, где можно уточнить, в какой день в том или ином городе она работает. Ясновидящая уточняет, что не работает онлайн, не принимает людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Помимо этого на сайте можно заказать обереги, свечи, а вместе с ними инструкцию по их действию и назначению.
Великая ведьма Сибири написала книги:
- “Странная женщина”
- “Дар смерти”
- “Расставание для встречи”
Автор рассказывает о магии, применении ее в реальной жизни.
Елена Голунова принимала участие в шоу:
- “Битва экстрасенсов” во 1, 2, 3 сезонах, в одном из которых колдунья стала финалисткой программы;
- “Экстрасенсы ведут расследование” – 6 сезон;
- “Экстрасенсы. Битва сильнейших” – 4 и 5 сезонах;
Анализ социальных сетей elena golunova
Вконтакте сообщество “Елена Голунова Магия и жизнь” читает 338,6К подписчиков. В блоге эксперт разбирает, что такое магия и ее назначение, открывает новый проект ”Магия и жизнь”, поддерживает онлайн консультации с подписчиками.
Телеграм-канал elena golunova насчитывает 26.9К подписчика. Блогер рекламирует услуги, выкладывает видео о магии, фотографии семьи.
Инстаграм-канал “Елена Голунова” читают 774 тысячи подписчиков. На платформе ясновидящая публикует личные фотографии, записывает видео на темы о магии, а также рекламирует личные консультации.
Реальные отзывы о приеме и ценах у Елены Голуновой
К сожалению, открытых отзывов о приеме и ценах у Елене Голуновой нет.
Перед приемом, ассистенты ясновидящей предлагают заполнить анкету из 36 вопросов, а также подписать документ о неразглашении.
Есть отзывы, в которых клиенты утверждают, что в течение 30 минут Елена провела ритуал, но результат пока в “Стадии ожидания”. Любопытно, но стоит отметить, что в среде магов родного города Новосибирска о ведьме мало кто знает! Нет ни отзывов, ни разоблачений Елены Голуновой. Из этого можно сделать вывод, что положительные отклики о Голуновой были куплены.
Выводы о деятельности эзотерика
Мы попытались узнать всю правду о Елене Голуновой. Елена рассказывает, что знает, как устроена жизнь во всех измерениях. По ее словам, она помогла многим людям, участвовала правоохранительным органам при поисках пропавших, выступала на телевидении в шоу “Битва экстрасенсов”. Экстрасенс сама пишет о том, что сейчас в сети много мошенников, но при факт того, что открытых отзывов об экстрасенсе Елене Голуновой нет, настораживает.
Мы не утверждаем, что Елена Голунова – мошенница, но рекомендуем перед тем, как записаться на прием к сильнейшей ведьме Сибири, внимательно изучить информацию и взвесить все за и против.