“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Вся правда об экстрасенсе и ведьме Елене Голуновой: биография, реальные отзывы о приеме и цены, отзывы

Елена Голунова — экстрасенс, ясновидящая, сильнейшая ведьма Сибири. Сегодня в статье расскажем о биографии Елены Голуновой, узнаем, какие услуги предоставляет экстрасенс людям, которые обращаются с проблемами за помощью, и поищем реальные отзывы.

Биография Елены Голуновой

Биография Елены Голуновой началась в Новосибирске, дар ясновидения появился у девочки в раннем возрасте. Ребенком Елена видела призраков, через некоторое время поняла, что может не только видеть, но и слышать мертвецов. Родители не приняли всерьез “увлечения“ ребенка, вскоре они развелись и девочку воспитывала бабушка.

Она и стала раскрывать необычный дар школьницы. Подростком, в возрасте 17 лет Елена пережила сильнейшую травму: умерла ее любимая бабушка. В этот переломный момент девушка влюбляется в мужчину намного старше и выходит замуж.

К 30 годам у сибирской ясновидящей возник интерес к черной магии. Елена начала развивать свои способности, помогала правоохранительным органам в поисках умерших и пропавших без вести.

У Голуновой пятеро детей: старший сын Виктор Голунов, больше известный под псевдонимом Влад Кадони, пошел по стопам матери, к нему перешли экстрасенсорные способности матери. Средний сын наделен способностями к ясновидению. А младший (ему всего 1.5 года), по словам матери, обладает мощной энергетикой. В последнем счастливом браке у Елены родилась девочка Милана и сын Андрей.

Услуги экстрасенса и ведьмы

Экстрасенс проводит личные консультации, стоимость приема от 25 000 до 30 000 рублей. На встрече эксперт проведет:

диагностику

лечение

чистку энергетики

Экстрасенс не ведет онлайн прием, не берет предоплату за свои услуги.

Расписание приема указывается на личном сайте Елены Голуновой, где можно уточнить, в какой день в том или ином городе она работает. Ясновидящая уточняет, что не работает онлайн, не принимает людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Помимо этого на сайте можно заказать обереги, свечи, а вместе с ними инструкцию по их действию и назначению.

Великая ведьма Сибири написала книги:

“Странная женщина”

“Дар смерти”

“Расставание для встречи”

Автор рассказывает о магии, применении ее в реальной жизни.

Елена Голунова принимала участие в шоу:

“Битва экстрасенсов” во 1, 2, 3 сезонах, в одном из которых колдунья стала финалисткой программы;

“Экстрасенсы ведут расследование” – 6 сезон;

“Экстрасенсы. Битва сильнейших” – 4 и 5 сезонах;

Анализ социальных сетей elena golunova

Вконтакте сообщество “Елена Голунова Магия и жизнь” читает 338,6К подписчиков. В блоге эксперт разбирает, что такое магия и ее назначение, открывает новый проект ”Магия и жизнь”, поддерживает онлайн консультации с подписчиками.

Телеграм-канал elena golunova насчитывает 26.9К подписчика. Блогер рекламирует услуги, выкладывает видео о магии, фотографии семьи.

Инстаграм-канал “Елена Голунова” читают 774 тысячи подписчиков. На платформе ясновидящая публикует личные фотографии, записывает видео на темы о магии, а также рекламирует личные консультации.

Реальные отзывы о приеме и ценах у Елены Голуновой

К сожалению, открытых отзывов о приеме и ценах у Елене Голуновой нет.

Перед приемом, ассистенты ясновидящей предлагают заполнить анкету из 36 вопросов, а также подписать документ о неразглашении.

Есть отзывы, в которых клиенты утверждают, что в течение 30 минут Елена провела ритуал, но результат пока в “Стадии ожидания”. Любопытно, но стоит отметить, что в среде магов родного города Новосибирска о ведьме мало кто знает! Нет ни отзывов, ни разоблачений Елены Голуновой. Из этого можно сделать вывод, что положительные отклики о Голуновой были куплены.

Выводы о деятельности эзотерика

Мы попытались узнать всю правду о Елене Голуновой. Елена рассказывает, что знает, как устроена жизнь во всех измерениях. По ее словам, она помогла многим людям, участвовала правоохранительным органам при поисках пропавших, выступала на телевидении в шоу “Битва экстрасенсов”. Экстрасенс сама пишет о том, что сейчас в сети много мошенников, но при факт того, что открытых отзывов об экстрасенсе Елене Голуновой нет, настораживает.

Мы не утверждаем, что Елена Голунова – мошенница, но рекомендуем перед тем, как записаться на прием к сильнейшей ведьме Сибири, внимательно изучить информацию и взвесить все за и против.