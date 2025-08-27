“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Астролог Елена Докторова: биография, услуги и реальные отзывы

Елена Докторова – астролог, специалист по узнаванию прошлого, настоящего и будущего с помощью прочтения положения небесных тел.

Астрология занимается определением психической структуру человека, расчетами благоприятных периодов для тех или иных начинаний и прогнозированием возможных проблем, которые могут ожидать клиента в будущем. Все это входит в деятельность Елены Докторовой.

В статье узнаем подробности биографии астролога, проанализируем деятельность и отзывы клиентов на различных форумах и сайтах.

Биография Елены Докторовой

Финансовый астролог Елена Докторова по специальности профессиональный страховой агент, которым она начала работать с 19 лет. В 1995 году Елена Докторова стояла у истоков создания и формирования фондового рынка в России. В 2009 году девушка ушла с должности директора одной из крупнейших инвестиционных компаний России и построила свой бизнес.

Елена закончила две астрологические школы, несколько курсов и астропсихологию, которые помогли ей разобрать натальные карты всех знакомых, и создать метод подачи информации на консультациях. Когда Елена Докторова пришла в астрологии, она разобралась с корнем проблем в своей судьбе и ответила сама на свои вопросы. Несмотря на то, что изучив астрологию, Елена понимала, что половину своей натальной карты, она проживала правильно, а вторая половина говорила ей, что ее предназначением в жизни является занятие астрологией. Сейчас Елена Докторова – востребованный астролог, которая проводит консультации, составляет гороскопы и проводит анализ финансов.

Для работы астрологом полагается пройти соответствующее обучение, которое подтверждается выдачей сертификата. Елена в своем инстаграме (*запрещенная в России соцсеть) предоставляет документы о прохождении курсов по астрологии, но они вызывают некоторые сомнения. Доверять или нет, решать вам.

Услуги астролога

В услуги Елены Докторово входит бесплатный финансовый прогноз, который астролог делает для каждого знака зодиака. Для записи нужно будет написать в телеграмм-бот.

Елена Докторова по запросу может составить финансовую натальную карту стоимостью 70000 рублей. В тариф входит подробный разбор вашей личности, финансовой стороны и спектра отношений и внешних проявлений. Для записи на консультацию потребуется оставить заявку. Через некоторое время с вами свяжется ассистент Елены и назначит время дату встречи. К назначенному времени нужно будет подготовить все необходимые материалы и вопросы для Елены, чтобы астролог могла с ними работать. Консультация длится около 90 минут. В течении этого времени Елена составит персональную натальную карту и сделает по ней обзор.

Также Елена Докторова составляет персональные карты для детей, на которых выявляет скрытые таланты, характер, умение слушать и слышать окружающих, а также расскажет о методах и правилах воспитания вашего ребенка. Стоимость такой консультации составляет 20000 рублей.

Помимо астрологических услуг Елена Докторова дает рекомендации по стилю и образу, принципам похудения без диет и общению с другими людьми.

Анализ социальных сетей

Астролог Елена ведет свою деятельность в телеграмме, на ютуб-канале, инстаграме (*запрещенная в России соцсеть), ВК и Тиктоке.

Подробно рассмотрим посты о ее работе в телеграмм-канале “Финансовый астролог Елена Докторова”. Здесь Елена онлайн проводит астрологические прогнозы на разные календарные даты, рассказывает о знаках Зодиака и делает рекламу своим курсам.

Отзывы об астрологе Елене Докторовой

После получения консультации у астролога клиенты остаются довольны и делятся положительными отзывами об астрологе Елене Докторовой. Астролог регулярно публикует эти отзывы в своих социальных сетях. Жалоб нет или они не публикуются.

На удивление, не было найдено откликов клиентов или экспертов о Елене на сторонних сайтах: ни позитивных, ни негативных.

Выводы о деятельности эзотерика

Елена Докторова – астролог, специалист по узнаванию прошлого, настоящего и будущего с помощью прочтения положения небесных тел. Елена проводит консультации, составляет гороскопы и проводит анализ финансов. А также дает рекомендации по стилю, похудению и комфортному общению с людьми.

Определением психической структуру человека, расчетами благоприятных периодов для тех или иных начинаний и прогнозированием возможных проблем, которые могут ожидать клиента в будущем, должен заниматься специально обученный человек, хоть Елена Докторова закончила курсы по астрологии, но ее документы вызывают подозрения. Поэтому мы не советуем обращаться за помощью к подобным эзотерикам.