“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Таролог Елена Бестужева: биография, услуги и отзывы

Елена Бестужева — таролог из Инстаграма (*запрещенная соцсеть в РФ). О Елене Бестужевой известно всего ничего: родилась 11 июля 1981 года и проживает в Москве. По информации из интернета, таролог Бестужева ведет эзотерическую деятельность более двадцати пяти лет.

Сегодня мы рассмотрим деятельность эзотерика и реальные отзывы тех, кто когда-то обратились к ней за помощью.

Услуги таролога: с какими вопросами к ней можно обратиться?

Нам неизвестно, с какими обычно колодами работает Елена Бестужева таролог, об этом она не делится со своими подписчиками в социальных сетях. Кстати, у специалиста нет своего официального сайта, так что всю информацию мы посмотрим в ее соцсетях. Итак, консультации и вопросы, на которые ответят карты Елены:

Расклад на любовную тему и отношения — Пауза или конец между партнерами, что вы делаете не так в отношениях, вернется ли мужчина, что он планирует делать дальше, его решения, любят или кажется, что значит его молчание и тому подобное. Как видите, все темы расклада про отношение мужчины к женщине;

Расклад для знаков зодиака (гороскоп) — здесь клиент узнает, что принесет ему новый месяц по ему звездному знаку ;

Будущее — гадание на предстоящие события в жизни;

Расклад на желания — что нужно, чтобы желаемое сбылось.

Хоть и Елена оппозиционирует себя таролог, у нее можно заказать и натальную карту.

В принципе, почти все расклады специалиста на тему отношений, сразу видно, что любовь — это главный запрос, c которым обращаются к эзотерику. По ее словам, в день к ней обращаются по десять клиентов в день.

Можно ли задать тарологу такие вопросы, как работа, здоровье, карьера, помощь в жизненных трудностях — непонятно, об этом информации просто нет. Может быть, Бестужева работает с конкретным запросом клиента, поскольку в своем Инстаграме она пишет, что решит любую проблему за одну консультацию.

Записаться на прием можно через Ватсап Елены, а расклады проходят в онлайн формате. Стоимость одного расклада, к сожалению, неизвестна, финансовые вопросы можно задать только при консультации.

Социальные сети vnezavisimosti

Елена Бестужева таролог активно ведет социальные сети, где и рекламирует свои услуги. Итак, в Инстаграме (*запрещенная соцсеть в РФ) ее можно найти под ником vnezavisimosti, где у таролога 50 тысяч подписчиков.

Здесь она проводит онлайн расклады и делится личными фотографиями. В принципе, ее расклады смотрят и активно комментируют, но больше 20 тысяч просмотров у видео нет.

Такой же контент у Елены в Телеграмме (vne zavisimosti), который иногда разбавляется эзотерическими текстами и прогнозами для зодиаков. В тг ее читают чуть меньше трех тысяч человек.

В Вконтакте вообще отсутствует любая эзотерическая тема, здесь только личные фотографии.

Кстати, таролога на фотографиях почти не узнать, поскольку все фото подвергаются бесчисленным обработкам, так что трудно сказать, как таролог выглядит на самом деле. Даже онлайн расклады специалист выкладывает через инстаграмные маски.

Отзывы о тарологе Елене Бестужевой

Итак, а что говорят про таролога на просторах интернета?

Итак, это были не совсем лестные отзывы о тарологе Елене Бестужевой на сторонних сайтах.

Выводы о деятельности эзотерика

Итак, таролог Елена Бестужева говорит о том, что она практикует Таро вот уже двадцать пять лет, но никаких доказательств этому мы не нашли — сертификатом о прохождении школы Таро она не делится. Отзывы о ее работе поделились на два лагеря: на сторонних сайтах разочарованы мастерством ее гаданий, а вот в Инстаграме есть и положительные отзывы от ее клиентов. Мы же в свою очередь не рекомендуем обращаться за помощью к данному специалисту, поскольку о ней в сети очень много отрицательных отзывов, а это всегда вызывает уже некоторые подозрения.

Всегда выбирайте специалиста, который готов поделиться своими дипломами, потому что так вы будете уверены в его квалифицированности. А также всегда обращайте внимание на отзывы — в интернете всегда расскажут про свой опыт, а вы сможете сделать соответствующие выводы.