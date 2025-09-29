“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

Отзывы об астрологе Елене Бэкингерм: что известно о её практике

Елена Бэкингерм позиционирует себя как гипнолог, астролог, хиромант, психолог, врач-косметолог, иридодиагност, нутрициолог и даже художник. Помимо эзотерической и медицинской деятельности, она занимается производством авторской одежды под брендом «Elena Bakingerm». В этом обзоре рассмотрим, насколько её заявленные компетенции подтверждаются реальными отзывами и объективной информацией.

Биография и сферы деятельности Елены Бэкингерм

Согласно доступной информации, Елена Бэкингерм начала свою профессиональную деятельность в 2001 году. На сегодняшний день в перечень её занятий входят астрология, гипноз, хиромантия, нутрициология, психологическое консультирование и косметология. Также она заявляет себя как врач-иридодиагност и художник. Упоминается, что она выпускает женскую одежду под маркой собственного имени — «Elena Bakingerm».

Такое количество различных специализаций вызывает сомнение в глубине каждой из них. Вместо узкой специализации по одному направлению, наблюдается размытость профессионального образа, что затрудняет восприятие её как специалиста в какой-либо одной области.

Какие услуги предлагает Елена Бэкингерм

Она предоставляет как индивидуальные, так и групповые астрологические консультации, включая:

Составление натальных карт;

Прогнозы по западной, ведической, китайской и тибетской астрологии;

Анализ совместимости и взаимоотношений;

Рекомендации по жизненным вопросам на основе звёздных влияний.

Дополнительно доступны услуги в области гипноза, нутрициологии, хиромантии. Все консультации проводятся дистанционно через онлайн-связь. Для клиентов из России, Украины и Беларуси действуют специальные скидки.

Помимо консультаций, Елена проводит обучающие курсы по астрологии в онлайн-формате. Несмотря на это, её страницы в соцсетях не вызывают доверия: например, в Instagram число подписчиков не превышает 100 человек, что свидетельствует о слабом интересе со стороны аудитории.

Официальный сайт и YouTube-канал Елены Бэкингерм

Официальный сайт выполнен в неаккуратном и визуально устаревшем дизайне, что особенно удивительно для человека, позиционирующего себя как художник и дизайнер одежды. На ресурсе размещены списки предлагаемых услуг, фотографии, видеоматериалы и возможность записаться на консультацию через раздел «Контакты».

Среди прочего на сайте упоминается о предоставлении услуги «Гармонизаторы Фуата Каримова», однако подробного объяснения или доказательной базы о назначении и эффективности этих гармонизаторов нет.

Также Елена ведёт YouTube-канал, который насчитывает свыше 10 тысяч подписчиков. При этом активность пользователей и количество просмотров остаются на низком уровне, что указывает на ограниченный интерес к публикуемому контенту.

Отзывы о Елене Бэкингерм: что говорят пользователи

На её собственном сайте размещены исключительно положительные отзывы, но они отличаются одинаковой структурой и отсутствием конкретики. Это даёт основание предположить, что тексты написаны либо лично Еленой, либо заказаны у сторонних исполнителей.

В Instagram также можно найти хвалебные комментарии, но они публикуются вручную без указания дат, имён пользователей или никнеймов. Это делает их недостоверными с точки зрения подлинности.

На сторонних ресурсах, включая специализированные форумы и каталоги эзотерических специалистов, упоминаний о Елене Бэкингерм почти не зарегистрировано. Отсутствие обсуждений и отзывов подтверждает, что у неё крайне небольшой круг реальных клиентов или их вовсе нет.

Выводы по деятельности Елены Бэкингерм

Анализ информации свидетельствует о том, что Елена Бэкингерм активно использует большое количество громких титулов без подтверждённых доказательств своей квалификации. Низкий уровень активности в соцсетях, однотипные отзывы на сайте и отсутствие упоминаний на отраслевых платформах показывает сомнительный характер заявленной экспертности. На данный момент оснований доверять её астрологическим, гипнологическим и другим услугам не представлено.