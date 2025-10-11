“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Екатерина Прохорцева

Отзывы о Екатерине Прохорцевой: стоит ли доверять гипнологу?

Екатерина Прохорцева, называющая себя «Гуру-мать», позиционирует себя как гипнолог, трансперсональный психолог и автор эзотерических онлайн-курсов. Несмотря на большое количество лестных отзывов на её платформе, данные из других источников позволяют взглянуть на её деятельность под другим углом.

Биография Екатерины Прохорцевой

В интервью на YouTube-канале Екатерина Прохорцева делится своим жизненным путем. По её словам, она рано осталась сиротой, а в студенческие годы начала карьеру в рекламной индустрии. Уже через три года она открыла собственное агентство, к 23 годам добилась материального успеха, приобрела жилье и выстроила круг профессиональных контактов. В то время, как она сама утверждает, её ценности сводились к материальному: «Я была потребительская. Считала, что всё можно купить».

Поездка на Гоа стала для неё поворотным моментом. Общение с вегетарианцами и любителями йоги, как она утверждает, побудило её к духовным поискам. С этого момента Екатерина начала чаще посещать Индию, интересоваться местной философией и менять привычный уклад жизни. Экономический кризис 2008 года, по её словам, стал толчком к пересмотру приоритетов и изменению её профессионального пути. В 2012 году она начала проводить тренинги по духовным практикам.

С тех пор Екатерина Прохорцева позиционирует себя как гипнолог и автор курсов эзотерической направленности. Также она является идейным вдохновителем сериала «Инсомния».

Какие услуги предлагает Екатерина Прохорцева?

Прохорцева предлагает более десяти курсов. Среди них:

«Глобальное перерождение»

«Сила Рода»

«Осознанный творец» (в соавторстве с Дарьей Курочкиной)

Также она обучалась более десяти лет в Международном Институте Единства в Индии.

Запланированные курсы:

Онлайн-курс «Переход в сознание изобилия» — 6-часовой вебинар, на котором заявлено, что участники избавятся от страха перемен и потребности в экономии.

Курс-практикум «Соль жизни» — включает 8 блоков теоретической и гипнотической информации, направленных на внутреннюю трансформацию и решение личных проблем в отношениях.

Курс-практикум «Нектар жизни» — 7 блоков, цель которых — работа с принятием себя и прокачка внутренней гармонии.

«Сила Рода» — шестидневный курс, обещающий «открытие финансовых каналов», избавление от вредных привычек и налаживание контакта с Родом.

Кроме онлайн-курсов, Екатерина проводит индивидуальные консультации с 2012 года. Она утверждает, что может решить запрос клиента за 1-2 сессии, подбирая техники индивидуально. В арсенале её методов:

гипноз

транс

регрессивный гипноз

работа с родовой памятью

психосоматика

тибетская нумерология сюцай

кинезиология

Перед обращением на консультацию предлагается бесплатная диагностика, помогающая выбрать метод воздействия. Также в марте 2024 года запланирован ретрит под названием «Вера», который должен пройти на Мальдивах.

Социальные сети Екатерины Прохорцевой

Она активно продвигает свою деятельность через интернет-каналы. Покупка курсов и запись на консультации доступны через её сайт. Там также размещены ссылки на аккаунты в других соцсетях.

В Telegram-канале «kate_proh» размещаются призывы записи на консультации, ввод номер телефона помощницы: +7 918 873-54-11. Также у неё есть Instagram-профиль «kate_prokhortseva» с числом подписчиков около 11 тысяч. На YouTube-канале «Екатерина Прохорцева», который существует более семи лет, опубликованы мантры, тематические вебинары и семинары, а также ролики на темы духовности и психологии.

Отзывы о Екатерине Прохорцевой: что говорят клиенты?

На личном сайте Екатерины представлены исключительно положительные отзывы. Все комментарии, размещённые там, отражают благодарность и признательность к её курсам и подходу. Однако критических отзывов на её платформе нет вовсе.

В Telegram-канале также преобладают положительные оценки, оставленные её последователями. Однако на YouTube-канале среди комментариев возникают и негативные мнения. Некоторые зрители указывают на грубость в поведении Екатерины по отношению к соведущим, показные демонстрации предметов роскоши, таких как сумка Louis Vuitton, и агрессивный стиль общения. В некоторых случаях она лично отвечает авторам критики. Один из примеров — её ответ: «Могу вам предложить сходить к психологу и проработать травму терпилы».

Выводы по деятельности Екатерины Прохорцевой

Хотя на большинстве её платформ Екатерина Прохорцева старается создать образ специалиста, которого окружают исключительно одобрительные оценки, наличие негативных комментариев в публичном пространстве указывает на неоднозначное восприятие её подхода. Отсутствие даже малейшей критики на официальных ресурсах, вкупе с грубой манерой ответов на отрицательные замечания, вызывает вопросы относительно достоверности представляемой информации и реальной эффективности продвигаемых продуктов.