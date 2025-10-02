“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

Эдуард Леванов

Отзывы об Эдуарде Леванове: услуги таролога, расклады, соцсети и мнения клиентов

Эдуард Леванов позиционируется как таролог, астролог и писатель, предлагая дистанционные эзотерические услуги. В рамках данной статьи разберем его биографию, перечень услуг, стоимость, активность в социальных сетях и существующие отзывы.

Биография Эдуарда Леванова

О персональной информации Эдуард Леванов предпочитает умалчивать. Потенциальным клиентам он представляет себя как писатель, таролог и астролог. Конкретные сведения о его профессиональном образовании отсутствуют.

Какие услуги предлагает Эдуард Леванов?

Эдуард Леванов оказывает эзотерические услуги через интернет. Он размещает информацию о своих продуктах и прайс в Telegram-канале под названием taro nsk. Основная специализация — таро-расклады, консультации, курсы, книги, толкования снов и обряды.

Стоимость раскладов на картах таро варьируется от 1 800 до 4 000 рублей. Тематика охватывает вопросы здоровья, работы, взаимоотношений.

Цена ответа на один индивидуальный вопрос стартует от 1 800 рублей.

Экспресс-консультация оценивается в 5 000 рублей.

Толкование сна стоит 1 000 рублей за запрос.

Обучающий курс по заговорам либо молитвам — 2 000 рублей.

Книги Эдуарда предлагаются на маркетплейсах по цене от 700 до 900 рублей.

Аккаунты Эдуарда Леванова в соцсетях

Активность в социальных сетях представлена YouTube-каналом, Telegram-группой и сообществом во ВКонтакте. Численность подписчиков в Telegram составляет 3 243 пользователя. Контент включает самостоятельные публикации Эдуарда, включая отзывы и примеры раскладов.

Отзывы о тарологе Эдуарде Леванове

На сторонних форумах и независимых ресурсах реальные отзывы о тарологе Эдуарде Леванове отсутствуют. Единственные отклики встречаются в его собственном Telegram-канале, где он размещает положительные мнения от клиентов самостоятельно. Независимых комментариев, подтверждающих достоверность оказываемых им услуг, не зафиксировано.

Выводы о деятельности Эдуарда Леванова

Эдуард Леванов предлагает широкий ассортимент эзотерических продуктов и услуг: от раскладов и консультаций до курсов и книг. Однако отсутствие независимых отзывов вызывает сомнения в объективности оценок. Информации о профессиональной подготовке у специалиста нет, что затрудняет выводы о его компетенции. Учитывая вышеизложенное, оснований для рекомендаций в пользу этого таролога не прослеживается.