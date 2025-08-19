Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Кто такая «Ведунья Судьбы» и почему её имя всё чаще начинает быть на слуху
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Таролог Амилика Ленорман — Кто она и что делает?
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва – руны и ритуалы: взгляд сквозь отзывы клиентов
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Эдуард Кашапов

Эдуард Кашапов

19.08.2025, 12:42, Рейтинг эзотериков
Теги:

Отзывы об Эдуарде Кашапове: чего ожидать от его эзотерических практик

Эдуард Кашапов заявляет о себе как о специалисте в области нетрадиционного исцеления с более чем семилетним стажем. Несмотря на уверения в наличии высшего образования по психологии, конкретных подтверждений этим данным найти не удаётся. Его деятельность сочетает массажные процедуры, ритуалы и религиозные практики, но вызывает больше сомнений, чем доверия.

Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Кто такая «Ведунья Судьбы» и почему её имя всё чаще начинает быть на слуху
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Таролог Амилика Ленорман — Кто она и что делает?
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва – руны и ритуалы: взгляд сквозь отзывы клиентов
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм

Биография Эдуарда Кашапова

Информация о прошлом Эдуарда Кашапова крайне ограничена. В открытых источниках отсутствуют подтверждения его высшего образования или какой-либо аккредитации как специалиста. Единственным упоминанием служит информация о предоставлении услуг массажа в клинике «Авамедико» в городе Набережные Челны. Данных о результативности проведённых процедур нет, отзывы отсутствуют, а имеющиеся оценки представлены в виде анонимных «звёздочек» без пояснения или комментариев.

Какие услуги предлагает Эдуард Кашапов?

Предлагаемый спектр услуг охватывает как телесные процедуры, так и ритуальные воздействия. При этом список болезней и проблем, которые Кашапов обещает устранить, выходит за разумные рамки. Вот ключевые направления его работы:

  • Массаж с «лечебным» уклоном. В рекламных сообщениях заявляется лечение гастритов, бронхитов и сложных неврологических состояний. Однако документы или лицензии, подтверждающие право заниматься медицинской практикой, не представлены.
  • Антиколдовство. Устранение «порчи» и «злого глаза» проводится через чтение аятов из Корана и молитвы. Среди обещаний — снятие «родовых» проклятий и защита от тёмных сил, что вызывает недоумение с точки зрения как религии, так и здравого смысла.
  • Экзорцизм. Практикуются чтения заговоров, религиозные ритуалы и обряды очищения. Инициированы они без подтверждённой подготовки в данной области.
  • Хиджама. Представляется как безопасная методика, выводящая токсины и улучшающая кровообращение. Кашапов утверждает об отсутствии боли и следов после процедуры, однако ни телефонов для связи, ни возможности записи на эту услугу найти не удаётся.

Активность в социальных сетях

На платформе VK его аккаунт собирает только 157 подписчиков. В числе опубликованного – 12 постов, среди которых упоминаются семейная психология и так называемая «молитвенная терапия». Информации о результатах работы, кейсах или вызывающих доверие клиентах нет. Контактный телефон на странице не публикуется, как и ссылки на другие популярные платформы. Учётной записи в Instagram, по состоянию на момент анализа, не обнаружено.

Отзывы о работе Эдуарда Кашапова: что говорят клиенты?

Мнение пользователей относительно деятельности Кашапова не отличается однородностью. Несмотря на большое количество обещаний со стороны самого мага относительно помощи при бесплодии, алкогольной зависимости и психологических проблемах, существует недостаток конкретных, правдоподобных отзывов от реальных клиентов. Публикации, оставленные в сети, выглядят фрагментарно и не содержат убедительных фактов успешных случаев решения заявленных проблем.

Выводы по деятельности Эдуарда Кашапова

Рассматривая предложенные Эдуардом Кашаповым услуги, сложно отделить реальную помощь от маркетинговых обещаний. Отсутствие проверяемой информации о его образовании и квалификации, наряду с внушительным списком проблем, которые он якобы способен устранить — от болезней до мистических проклятий — вызывает серьёзные сомнения в добросовестности его деятельности. Недоступный номер телефона и неполноценное присутствие в социальных сетях лишь усиливают ощущение непрозрачности. Рекомендуется с осторожностью подходить к выбору подобного специалиста для решения серьёзных физических или психологических проблем.

Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Кто такая «Ведунья Судьбы» и почему её имя всё чаще начинает быть на слуху
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Таролог Амилика Ленорман — Кто она и что делает?
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва – руны и ритуалы: взгляд сквозь отзывы клиентов
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Эдуард Кашапов
Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Кто такая «Ведунья Судьбы» и почему её имя всё чаще начинает быть на слуху
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Таролог Амилика Ленорман — Кто она и что делает?
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва – руны и ритуалы: взгляд сквозь отзывы клиентов
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal - rybinskonline@gmail.com; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика