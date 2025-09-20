“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Джули По

Отзывы о Джули По: что известно о деятельности нумеролога

Юлия Леонова, более известная под псевдонимом Джули По, активно ведет деятельность в сфере эзотерики, заявляя о себе как о футурологе, нумерологе, психологе, астрологе и юристе. На фоне широкой медийной активности стоит разобраться, с чем она работает, какие продукты и курсы предлагаются под брендом Джули По, и какие отзывы оставляют её клиенты.

Биография Джули По: как начиналась карьера и чем она занимается сейчас

Настоящее имя специалиста — Леонова Юлия Владимировна. Она родилась в 1986 году в Москве и получила несколько дипломов: окончила Московский государственный строительный университет, затем — Российскую академию адвокатуры и нотариата. Позднее прошла подготовку по педагогике и психологии. Образование дополняется эзотерической обучающей практикой — Джули утверждает, что постигала нумерологию и структуру вселенной у тайландского ламы Khun Tan Acharn Kor.

В области футурологии Джули По заявлена как автор 24 тематических книг. Тематика охватывает нумерологию, матрицу судьбы, Таро, бизнес-прогностику. Также заявлено более 20 разработанных курсов, включая «Творческий потенциал человека», «График самореализации», «Династические дома рода» и другие.

Джули По сообщает о более чем 1000 сделанных ею предсказаний с заявленной точностью 96,1% на основании «Верификационного сертификата», наличие и происхождение которого проверить затруднительно. Свой результат она объясняет разработанной лично методикой.

Собственную образовательную платформу Джули основала совместно со своей матерью — футурологическую академию «Альвасар». Академия имеет определённые формы сертификации, однако с сайта невозможно установить, какие конкретно органы выдали эти документы. На ресурсе представлены благодарственные письма и дипломы, подлинность и источники которых не раскрываются.

Периодически имя Джули По упоминается в СМИ, среди которых обозначены издания Bomond и 7info. В большинстве случаев публикуются тексты, посвященные её биографии и деятельности основанной ею академии.

Анализ социальных сетей и продуктовой деятельности: как Джули По предлагает услуги онлайн

Юлия активно представлена в соцсетях. Основное присутствие — на YouTube с аудиторией около 680 000 подписчиков. Контент в основном состоит из тематических видео по нумерологии, обсуждений кармы и интерпретаций политических событий через призму чисел. Комментарии под видео и в плейлистах по большей части закрыты.

Во «ВКонтакте» на аккаунт подписано 43 500 пользователей. Здесь публикуются нумерологические прогнозы и короткие видеоответы. Несмотря на открытые комментарии, активность и периодичность публикаций крайне нестабильны.

Telegram-канал Джули По насчитывает 2 800 подписчиков. Публикации касаются тем магии чисел, кратких прогнозов и кармы. Возможность комментирования отсутствует, доступен лишь отклик через реакции. Обновления — нерегулярны.

Центр её деятельности — академия «Альвасар», на официальном сайте которой размещены:

бесплатные семинары и программы

платные практикумы и веб-расчёты по матрице судьбы

уроки по темам: Таро, кармическая и графическая нумерология, кармические заболевания, выбор профессии по дате рождения, био-нумерологические ритмы и др.

Стоимость отдельных занятий варьируется от 1 000 до 6 500 рублей за урок. Записи семинаров — от 15 000 до 60 000 рублей. На позиции курсов предусмотрены скидки при покупке наборов.

Также предлагаются консультации с нумерологами из команды академии. Цены услуг — от 3 000 до 5 000 рублей за приём.

Отзывы о Джули По: мнения клиентов

Отзывы о деятельности Джули По представлены в разных форматах. Многие из положительных откликов оставлены подписчиками её социальных платформ, при этом фактических независимых рецензий на её курсы практически нет. Основная их масса касается открытых разборов жизненных ситуаций и материалов по нумерологии в свободном доступе.

Нередко встречаются критические комментарии от бывших сотрудников академии, эзотерических практиков и пользователей, заподозривших Джули По в использовании оккультных и сатанинских символов. Эти замечания связаны с визуальным стилем, которым она оформляет свои продукты и материалы.

Выводы по деятельности Джули По

Юлия Леонова, также известная как Джули По, активно работает на ниве онлайн эзотерики, нумерологии и футурологии. При наличии образовательных дипломов и опыта работы с контентом для широкой аудитории, конкретные подтверждения заявленной эффективности (в частности, точности более 96%) остаются неподтверждёнными. Подлинность полученных грамот и уровень реальной педагогической пользы академии «Альвасар» вызывает вопросы. Информационная активность в YouTube, VK и Telegram, как и стоимость предлагаемых услуг (до 60 000 рублей за семинары), не дают представления о реальной эффективности обучающих программ. Отзывы о курсах либо отсутствуют, либо имеют сомнительное происхождение.