“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Джйоти Ру

Отзывы о Татьяне Бородиной и деятельности jyoti ru

В этом материале рассматривается деятельность астролога Татьяны Бородиной, основательницы онлайн-школы “Джйоти Ру”, специализирующейся на ведической астрологии. Подробное внимание уделяется биографическим данным, заявленным услугам, их стоимости и отзывам от клиентов с реальных платформ.

Биография Татьяны Бородиной

Татьяна Бородина позиционирует себя как профессионального астролога, однако каких-либо достоверных данных о полученном образовании или сертификации не представлено. Вопрос о ее квалификации, реальном опыте в сфере эзотерики и основаниях для ведения деятельности остаётся открытым. Упоминания о мотивах выбора эзотерического направления и использования астрологических подходов для помощи другим отсутствуют. Каналы, продвигающие контент под названием “Советы ведического астролога”, появились в 2018 году.

Деятельность в социальных сетях jyoti ru

Татьяна Бородина осуществляет онлайн-продвижение через платформы Instagram, Telegram и VK под брендом “jyoti ru”. Основное внимание уделяется публикации материалов, касающихся влияния лунных циклов, авторским астрологическим трактовкам и духовным практикам. Контент не выходит за рамки повторяющихся анонсов событий и индивидуальных откликов без доказательной базы. Суммарное количество подписчиков на всех платформах составляет менее 10 тысяч — крайне низкий показатель для эксперта с 25-летним стажем, как утверждает сама Бородина.

Какие услуги предлагает Татьяна Бородина?

Через онлайн-школу “Джйоти Ру” доступен заказ астрологических консультаций, покупка курсов, а также составление гороскопов. Уточнение вопросов с мастером возможно только через личные сообщения в социальных сетях, включая Direct в Instagram.

Список услуг и заявленная стоимость:

Гороскоп “Я и планеты индивидуальны” — 17 000 рублей

Уроки “Мой путь. Карма. Предназначение.” — 19 000 рублей

Полный гороскоп и разбор судьбы личности — 29 000 рублей

Разбор отношений — 9 000 рублей

Консультация с ответами на вопросы — 5 000 рублей

При этом точные данные о длительности консультаций, методах составления прогнозов и доступности материалов отсутствуют.

Отзывы о jyoti ru и Татьяне Бородиной: что говорят клиенты?

Несмотря на длительную заявленную практику, аудитория jyoti ru остается крайне ограниченной. Пользователи в социальных сетях указывают на завышенные расценки и неуважительное отношение к клиентам. Нередко встречаются жалобы на непрозрачность услуг, а также эмоциональные или агрессивные отклики — в том числе с оскорбительными выражениями. При этом реальные отзывы отражают фрустрацию доверчивых клиентов и отсутствие ощутимого результата после взаимодействия с jyoti ru.

Выводы по деятельности Татьяны Бородиной

Анализируя предоставленную информацию о Татьяне Бородиной и платформе jyoti ru, возникают серьезные вопросы относительно профессионального уровня астролога и целесообразности обращения за ее услугами. Отсутствие подтвержденного образования, крайне небольшое число подписчиков на всех медиа-каналах, высокая стоимость консультаций и распространенные жалобы клиентов не позволяют говорить о значимой экспертности. Несмотря на длительность заявленной практики, фактов, подтверждающих опыт, не представлено. Предположения о вероятности мошенничества в рамках деятельности jyoti ru вызывают дополнительные опасения.