Дмитрий Мирцев

Отзывы о Дмитрии Мирцеве: анализ деятельности астролога и проекта GeoPunctum

Дмитрий Мирцев — фигура в сфере эзотерики, заявляющий о разработке собственной астрогеографической теории. Он предлагает услуги на сайте и в социальных сетях, проводит обучающие курсы, но вокруг его методики формируется множество вопросов. Мы разобрали все доступные данные о его биографии, услугах и репутации среди клиентов.

Биография Дмитрия Мирцева

Интерес к астрологии у Дмитрия начался в 26 лет. После путешествий по различным регионам Советского Союза он заметил, как меняется его личность и профессиональная активность в зависимости от географического расположения. В 1994 году на основе своих наблюдений он начал разрабатывать теорию под названием «ЗемлеТочки», предполагающую, что локация проживания влияет на натальную карту, успех и жизненный путь человека.

Позднее идея трансформировалась в проект ГеоФрендли, призывающий к гармоничному сосуществованию с окружающим пространством и эффективному использованию географической локации.

Мирцев активно распространяет свою теорию через интернет, участвуя в блогах и тематических изданиях, а также организует мероприятия формата «АстроФест», проходящие раз в квартал. Однако несмотря на активное продвижение в эзотерическом комьюнити, у него отсутствуют научные степени и документы, удостоверяющие квалификацию. Методология его работы также не подтверждена официальной наукой.

Какие услуги предлагает Дмитрий Мирцев?

Информация обо всех предложениях собрана на платформе Taplink в профиле dmirtsev. В перечень входят:

Обучающий курс по теории ЗемлеТочек

Продажа астрогеографических карт и программ

Консультирование по астрологии пространства

Индивидуальные приемы (доступны в онлайн-формате)

Цена консультаций не указывается. Образовательные материалы размещены на портале . В школе Мирцева можно приобрести курс, рассчитанный на начинающих, практикующих специалистов и продвинутых экспертов. Обучение длится три месяца. При полной оплате стоимость составляет 14 600 руб., в случае помесячной оплаты — 5800 руб. в месяц.

Мирцев также ведет блоги и профили в социальных сетях. Так, во VK в сообществе astrouniver зарегистрировано 1151 подписчик, публикации практически не выходят: обновлений не было более года. Основной контент — реклама программ обучения и уведомления о мероприятии “АстроФест”. Через сообщество можно записаться на курсы и консультации.

Instagram-аккаунт astrouniver geopunctum имеет только 73 подписчика. Профиль неактивен, содержание аналогичное — те же курсы и информация о ЗемлеТочках.

Более активным остается Telegram-канал geopunctum, на который подписано 1195 пользователей. Записи публикуются ежедневно и охватывают темы как по методике ЗемлеТочек, так и личные фотографии и заметки самого Дмитрия Мирцева. Также через Telegram можно записаться на консультацию.

Отзывы о Дмитрии Мирцеве: что говорят клиенты?

Изучение открытых источников не выявило независимых отзывов, подтверждающих эффективность методики Дмитрия Мирцева. За пределами собственных аккаунтов в социальных сетях его имя практически нигде не упоминается. Это свидетельствует о крайне узкой известности.

Опубликованные на платформах комментарии выглядят обобщенными и часто состоят из слов о «векторе развития», «опорных точках» и «трансформациях». Конкретной информации — какой именно результат получили участники консультаций — не содержится. Речь идет о субъективных впечатлениях без указания, в чем именно заключалась польза.

Выводы по деятельности Дмитрия Мирцева

Теория Дмитрия Мирцева основывается на личных наблюдениях и предполагает, что география проживания способна изменить судьбу. Несмотря на заявленные цели, метод остается недоказан в научном поле. Подтверждающих документов, дипломов или сертификатов у Мирцева нет. Его публичная активность ограничена несколькими собственными ресурсами в VK, Instagram и Telegram.

Подписчиков на платформе astrouniver крайне мало. Аккаунт в VK давно не обновляется, Telegram ведется нерегулярно. Интерес к предложенной методике остается низким. Отсутствуют академические исследования или сторонние отзывы, которые могли бы подтвердить действенность астрогеографической теории ЗемлеТочек.