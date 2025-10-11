“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Денис Борисевич

Гипнолог Денис Борисевич: отзывы клиентов и анализ деятельности

Денис Борисевич представляет себя как специалист в области гипноза и врач-гипнотерапевт с медицинским образованием. Он утверждает, что обучался под руководством Пирогова — специалиста по сну и гипнозу, а также продолжается обучение посредством различных семинаров и курсов в области гипнотерапии и суггестивной терапии. Однако вызывает вопросы прозрачность предоставляемой информации о квалификации, эффективности подходов и взаимодействии с клиентами.

Услуги, которые предоставляет Денис Борисевич

На сайте classic hypnos ru указано, что Денис Борисевич предоставляет широкий спектр услуг. Одна из наиболее обсуждаемых среди них — «стирание воспоминаний», позиционируемое как гипнотерапевтическая помощь, которая, по мнению большинства специалистов в смежных областях, фактически невозможна и не имеет научных доказательств эффективности.

Консультации Борисевич осуществляет через Skype. Упоминается, что используется некая авторская методика, но ее подробности не раскрываются. Стоимость сеансов на сайте отсутствует — узнать цену можно только по телефону. При этом формулировки, предоставляемые при звонке, не конкретные, и клиенту предлагается пройти несколько сеансов без объяснения их точного количества или предполагаемой продолжительности такого «курса».

Также проводится обучение в «школе самогипноза». В рамках этой школы обещают ознакомиться с основами самовнушения и якобы «сильнейшими методами исцеления», однако подтверждений эффективности этих методик или отзывов о положительных результатах не представлено.

Деятельность гипнолога в социальных сетях

YouTube-канал Борисевича содержит 41 видео и насчитывает 1,21 тыс. подписчиков. Тематика видео — различные техники гипноза, включая классические подходы, методы Милтона Эриксона и регрессивные практики. Также размещены материалы о курсах и онлайн тренингах по гипнозу. Тем не менее, несмотря на активность на платформе, отзывы от зрителей и клиентов практически отсутствуют.

Аккаунт ВКонтакте под названием hypnologist denis borisevich ориентирован на продвижение классического гипноза и консультаций в режиме Skype. Через страницу можно перейти на сайт school classic hypnos ru для записи на платные сеансы или участия в курсах самогипноза.

В Telegram Борисевич управляет каналом classichypnos, позиционируя себя как гипнолог и магистр психологии. Количество подписчиков, по последним данным, составляет 141 человек. Содержимое ограничено 6 публикациями. На канале публикуются ссылки на видео и материалы, посвященные саморегуляции и терапевтическим техникам. Отзывы здесь имеются, однако их объём и информативность не дают чёткой картины о качестве работы.

Отзывы о Денисе Борисевиче: что говорят клиенты?

Отзывы о гипнологе Денисе Борисевиче различаются по содержанию. При этом на публичных платформах и в открытых источниках они минимальны. Отсутствует достаточное количество комментариев, подтверждающих успешность заявленных методик, включая обещанное стирание воспоминаний и обучение самогипнозу. Достоверность представленных мнений и кейсов вызывает сомнения.

Выводы по деятельности Дениса Борисевича

Модель оказания услуг от гипнолога Борисевича характеризуется рядом аспектов, вызывающих обеспокоенность. В том числе обещания «уникальных авторских методик», проведение терапии без прозрачных условий, отсутствие опубликованных результатов эффективности. Некоторые заявленные методы, такие как «удаление воспоминаний», полностью противоречат научной и медицинской практике. Информации о цене нет на сайте, а общение по телефону лишь подтверждает отсутствие прозрачности. Социальные каналы не демонстрируют убедительной обратной связи от пользователей. На основании собранных данных, обращаться к Денису Борисевичу за гипнотерапией и обучением не рекомендуется.