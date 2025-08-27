“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Анализ деятельности Дарьи Оболеновой и отзывы реальных людей об ее услугах

Дарья Оболенова – эзотерик, экстрасенс, а также заявляет о себе, как о сертифицированном психологе и профессиональном коуче. Является автором 15 обучающих программ и тренингов, нацеленных на осуществление желаний, а также 5 книг. Утверждает, что помогает людям стать истинными Создателями своей судьбы и осуществить самые заветные желания и жить в изобилии, с улыбкой встречая каждый новый день. Утверждает, что волшебство, иные миры и таро – всегда рядом. Предлагает помощь в обучении осознаванию и применению знаний об универсальных законов Вселенной для блага личной жизни и нахождения ответов на все насущные вопросы.

В этой статье проанализируем образование и профессиональную деятельность эзотерика Дарьи Оболеновой и узнаем – мошенница она или просто гадалка, насколько реальны отзывы о ней.

Личная биография Дарьи Оболеновой

Сама из Красноярска. В 2014 году участвовала в проектах «Чего хотят мужчины» и «Холостяк-2» на ТНТ. После проекта вышла замуж и жила в Смоленске. В данный момент живет в Москве. Замужем, есть сын.

Удалось раскопать интересные факты о семье Дарьи. Ее семья происходит из разных уголков России: её отец владеет гостиничным бизнесом в Санкт-Петербурге, в то время как её мать занимает должность заместителя начальника в Министерстве экономического развития Красноярского края. В интернете есть информация, что Дарья училась одновременно в двух институтах: Институт телерадиовещания «Останкино» и Московском финансово-юридическом университете. Во время обучения параллельно развивала карьеру в модельном бизнесе и принимая участие в различных конкурсах красоты.

Где же заявленное психологическое образование, Дарья?

Дарья увлекается горными лыжами, фигурным катанием и изучением иностранных языков. Она предпочитает итальянскую и японскую кухни, однако имеет страх высоты и змей.

А почему этих триггеров нет в Карте желаний у Дарьи?

Школа волшебства и услуги эзотерика

Сайт «Школа волшебства Дарьи Оболеновой» предлагает своим студентам:

вебинары в записи (со скидкой) от 1290 рублей

Платные марафоны с двух тарифной системой от 1777 рублей до 7777 рублей. Причем всегда подчеркивает, что тариф с поддержкой уже заполнен.

Книги в электронном формате от 599 рублей.

Анализ социальных сетей obolenova

В своем телеграм-канале Дарья, например, бесплатно учит не резать новую буханку хлеба после заката, почесать и засунуть руку в карман для привлечения и сохранения денежных потоков и т.п., учит обращаться к забавным «денежным» стишкам, а главное, привлекает для участия в платных марафонах и стимулирует покупку вебинаров в записи.

На канале Дзен Дарья также призывает всех быть богатыми, счастливыми и обещает научить ритуалам, которые исполняют абсолютно любые свои желания. В этом, видимо, должны помочь видео в стиле «3 сильных денежных шепотки» или «Как быстро получить деньги по четвергам». Видимо, миру работать и учиться скоро будет не нужно, коль Дарья гарантирует, что в этом поможет апельсин, лавровый лист, мак, мед и жук.

ВКонтакте Дарья Оболенова обещает всех сделать волшебниками. В ВК все желающие продолжают разучивать «денежные стишки» и, например, заговаривать, блины, привлекая богатство, или учатся «волшебно» продавать товар на Авито. Там же Дарья стимулирует продажи своих платных марафонов.

Ютуб представлен как сборник лайфхаков и ритуалов для привлечения денег.

Подписчиков в Инстаграм (*запрещенная в России соцсеть) у аккаунта obolenova более 250 тысяч. Откровенно заявляет о себе, не просто как о маге, как о фее единорогов, уверяет, что делиться только тем, что реально помогло ей, продолжая обещать, что ее магия сделает всех богатыми и счастливыми, если вы воспользуетесь ее денежным кодом и пройдете платные марафоны.

В этой соцсети мы остановимся на одной пикантной подробности – рассказе Дарьи о том, как она жила в суперэкономе, а теперь приобрела квартиру бизнес-класса в Москве, благодаря тому, что работает ее карта желаний.

Ну просто история Золушки! Да, не будем придираться, что не доказано, что это она, мама в декрете, на это сама заработала. У молодой девушки весьма не бедные родители и муж далеко не бедный. А в подарок получила новый Айфон, с ее слов, неожиданный – это обман. На самом деле – это за рождение сына. Но не будем сплетничать и опустим эти детали ее личной жизни. А просто посмотрим на реальные кадры ее новой квартиры, якобы за 43 млн рублей.

Тут, что называется – без комментариев. Или это тот случай, когда сапожник без сапог? Отсюда вопрос к Дарье: что за сбой в карте желаний? Может, эзотерику самой стоит чаще пересматривать свои вебинары или лучше посетить курсы или мастер-классы настоящих мастеров?

Реальные отзывы о Дарье Оболеновой и ее марафонах

Дарья Оболенова отзывы реальные, к сожалению, не публикует. Догадываетесь почему?

Потому что отзывы о марафонах Дарьи Оболеновой реальные не существуют.

Ей, кстати, не привыкать обманывать. Еще тогда, когда Дарья участвовала в проектах на ТНТ, то обманула «Холостяка», сказав, что она Мисс Европы. А как выяснилось, просто была участницей конкурса «Мисс Москва 2013», но даже не вышла в финал.

Ресурс «Палач» жестко высмеял методы Дарьи. Там были и нелестные комментарии (матом), но мы их не публикуем по этическим соображениям.

Были и другие публикации Дарьи, где она предлагала жарить красные носки. Комментарии были также нелицеприятные.

Кстати, есть некий ресурс (рекламировать не будем), который проверяет накрученные ли подписчики, например, в Инстаграм или нет. Результат видите сами – все показатели в красной зоне.

Выводы о деятельности эзотерика: мошенник или нет

Основываясь на собранной нами информации, можно сформировать следующий вывод:

Аутентичность образования и квалификаций

Утверждения о психологическом образовании Дарьи Оболеновой остаются не подтвержденными, что ставит под сомнение законность ее практики как сертифицированного психолога и коуча.

Содержание и стоимость услуг

Продукты и услуги, предлагаемые на её платформе, кажутся переоценёнными, и преимущественно сосредоточены на монетизации вопреки представлению реальной ценности клиентам.

Маркетинг и взаимодействие с клиентами

Маркетинговые методы, используемые в её кампаниях, представляются спорными и оказывают давление на потребителей, подталкивая их к покупкам через использование недоказанных методик и обещаний.

Прозрачность и отзывы

Отсутствие реальных отзывов (ни положительных, ни отрицательных) и явные признаки манипулирования социальным восприятием через накрутку подписчиков подрывают доверие к репутации Дарьи Оболеновой.

Согласованность личного бренда с реальностью

Информация о личной жизни и достижениях Дарьи, такие как приобретение квартиры бизнес-класса, не подтверждается независимыми источниками, что вызывает сомнения в правдивости представленных фактов.

Исходя из анализа предоставленной негативной информации, потребителям следует подходить к услугам Дарьи Оболеновой с осторожностью. Отсутствие прозрачности, потенциально недостоверные образовательные претензии, и акцент на непроверенных и быстро решаемых методах достижения успеха – всегда являются явными признаками мошенничества.