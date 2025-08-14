“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Дарья Тележко

Дарья Тележко: отзывы о консультациях и курсах астропсихологии

Дарья Тележко заявляет себя как астролога, работающего в эзотерической сфере с 1993 года, и позиционирует основателем «Школы астропсихологии». Она предлагает клиентам обучение и консультации в области кармической астрологии, совместимости и психологического разбора гороскопов. Ниже приводится анализ ее услуг, интернет-активности и отзывов пользователей.

Биография Дарьи Тележко

Дарья Тележко основала образовательный проект под названием «Школа астропсихологии» в 1993 году. Первоначально в школе преподавались базовые курсы по астрологии и психологии, позже был введён специализированный курс по кармической астрологии. Школа также периодически организует семинары, посвящённые как астропсихологии, так и темам, связанным с кармическими аспектами гороскопа.

Какие услуги предлагает Дарья Тележко?

Через «Школу астропсихологии» Дарья Тележко предлагает клиентам набор направлений, ориентированных преимущественно на:

Кармическую астрологию — аналитика кармических задач, узлов и уроков человека.

Совместимость между партнерами — разбор совместимости и коррекция отношений на основе астрологических данных.

Цены на данные консультационные или обучающие услуги в открытом доступе не указаны.

Деятельность Дарьи Тележко в соцсетях

Дарья Тележко активно ведет несколько аккаунтов в социальных и медиаплатформах, однако её аудитория остаётся ограниченной по количеству подписчиков:

На YouTube у школы размещено 26 видео, канал зарегистрирован под именем astro-daria_telezhko, число подписчиков — 665. Основной контент — видеоразборы на тему влияния астрологии на судьбу и психику.

В Telegram Дарья Тележко ведёт канал «Записки астропсихолога | Дарья Тележко» (daria_telezhko), где размещены статьи и рассуждения по астрологическим темам. Подписчиков — 343 человека.

Во «ВКонтакте» у Дарьи 348 подписчиков и 259 подписок. В профиле размещена информация по консультациям и обучению, а также ссылки на образовательные материалы.

Платформа Дзен — канал под названием «Darte Mixture» содержит 432 подписчика. Контент состоит из личных размышлений, сочетающих тематику психологии, кармической астрологии и саморазвития.

Отзывы о Дарье Тележко: что говорят клиенты?

Отзывы о Дарье Тележко немногочисленны и в целом характеризуются как противоречивые. Среди пользовательских сообщений встречаются жалобы, но подробности негативного опыта не представлены в открытом виде. Объективные и системные оценки со стороны клиентов отсутствуют, спектр мнений варьируется без конкретных обоснований или положительных кейсов сотрудничества.

Выводы по деятельности Дарьи Тележко

Несмотря на заявленные 30+ лет работы в области астропсихологии, специалист Дарья Тележко (astro daria telezhko) не демонстрирует признаков профессионального уровня, соответствующего заявленным сферам деятельности. Основной акцент сделан на продвижении собственной школы и тематических курсов, при этом ценность публикуемого контента вызывает сомнения из-за его поверхностности и отсутствия анализа. Ограниченное количество подписчиков на всех платформах, малая информационная вовлечённость, а также нехватка отзывов с конкретикой делают обращение к данному эксперту необоснованным выбором.