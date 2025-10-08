Дарья Орион

“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

Дарья Ореон отзывы: что известно о тарологе daria orion

Дарья Ореон называет себя тарологом, магом, ясновидящей и экстрасенсом. Она ведёт активность в соцсетях, таких как Telegram, Instagram, YouTube и ВКонтакте. В этом обзоре рассматривается её биография, перечень эзотерических услуг, предлагаемые видеокурсы и наличие отзывов от клиентов.

Биография Дарьи Ореон

Дарья Ореон позиционирует себя как специалист в эзотерике. По её собственным заявлениям, она является не только тарологом, но также магом, экстрасенсом и ясновидящей. В своей работе Дарья утверждает, что использует методы, основанные на «старой матрице».

Какие услуги предлагает Дарья Ореон?

Дарья Ореон предлагает клиентам онлайн-консультации через свой сайт daria orion. При этом заранее стоимость услуг не указывается. Также она реализует несколько видеокурсов:

Курс по сексуальной магии — стоимость составляет 150 долларов США.

Обычные курсы по магии — также по цене 150 долларов США.

Таким образом, минимальная стоимость цифрового продукта, предлагающегося Дарьей, составляет 150$, однако информации о перечне конкретных тем и содержании этих курсов не предоставляется.

Социальные сети daria orion: Telegram, YouTube, Instagram и ВКонтакте

Дарья Ореон представлена в нескольких социальных платформах. Она ведёт аккаунты в VK, Instagram и имеет YouTube-канал о Taro. Отдельно стоит выделить Telegram-канал, в котором на текущий момент подписаны 1 866 пользователей. Несмотря на наличие этих каналов, активность и вовлеченность подписчиков не раскрыты.

Отзывы о Дарье Ореон: что говорят клиенты?

На официальном сайте daria orion отсутствуют какие-либо отзывы клиентов. Кроме того, поиски отзывов на тематических форумах и сторонних ресурсах также не дали результатов — мнений о её работе нет. Вместе с тем пользователи оставляют низкие оценки её анкете, однако конкретные замечания или случаи взаимодействия не публикуются.

Выводы по деятельности Дарьи Ореон

Дарья Ореон предлагает эзотерические услуги без прозрачной информации о стоимости консультаций и без описания содержания обучающих курсов. Отсутствие отзывов клиентов как на её сайте, так и на независимых платформах затрудняет объективную оценку качества её практики. Наличие 1 866 подписчиков в Telegram не позволяет судить о реальной востребованности. Рекомендуем проявлять осторожность при выборе подобных специалистов, особенно в условиях ограниченной информации и отсутствия верифицированных отзывов.