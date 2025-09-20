“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Чжома Дунчжи

Чжома Дунчжи отзывы: деятельность, услуги и реакция клиентов

Чжома Дунчжи представляет себя как доктор-тибетолог и академик с практикой в Улан-Удэ. Визуально образ подкреплён титулами, книгами и заявлениями о тысячах излечившихся пациентов, но доказательной базы не предоставлено. Ниже рассмотрим его биографию, услуги по тибетской медицине, активность в соцсетях и комментарии от клиентов.

Биография Чжома Дунчжи

Чжома Дунчжи заявляет, что является тибетологом из Москвы, доктором тибетской медицины и академиком, однако подробности о том, какие именно институты или организации присвоили ему данные звания, отсутствуют. Указывается, что он является автором 13 книг и получил множество наград, названия которых публике неизвестны. Также утверждается, что с его помощью родилось более 5 000 детей, хотя никаких документальных подтверждений этому не предоставляется.

Какие услуги предлагает Чжома Дунчжи?

На официальном сайте Дунчжи представлены авторские онлайн-методики, которые, как утверждает сам доктор, воздействуют исключительно на энергетическом уровне, без какого-либо физического вмешательства или применения химии. Согласно описанию, основное направление – тибетская магия и заговоры.

Сфера «лечения» охватывает бесплодие, заболевания репродуктивной системы у мужчин и женщин, синдром хронической усталости и работу с жизненной энергией. В продаже находится книга под названием «Искусство долголетия по тибетской медицине. Книга первая», автором которой указан сам Чжома Дунчжи. В качестве дополнительного средства предлагаются натуральные фитосборы, описываемые как обязательная часть программы, без научных доказательств эффективности.

Чжома Дунчжи в соцсетях

Канал в Telegram под названием «Тибетская медицина ЧЖОМА» насчитывает 3 267 подписчиков. Контент преобладает рекламного характера и фокусируется на утверждениях о чудесных исцелениях с использованием авторских методик, при этом научные подтверждения или медицинская экспертиза отсутствуют. Предпринимается продвижение его центра и сайта, в комментариях пользователи редко получают ответы, что вызывает сомнения в прозрачности взаимодействия.

В аккаунте ВКонтакте публикуются материалы о тибетской медицине, изображения неясных наград и утверждения о чудесных исцелениях благодаря молитвам и травам. Контент организован таким образом, чтобы вызвать доверие, а не предоставить достоверные данные. Адрес и контактный телефон в профиле не указаны.

На его канале размещено 26 видео, число подписчиков — 733. Тематика видео охватывает «уникальные» методы тибетской медицины, включая «лечение» от бесплодия и усталости. Видео сопровождаются пафосными рассказами о многочисленных достижениях, но отсутствуют объективные сведения или практические доказательства. Активность в комментариях низкая. Точные дни приёма в Улан-Удэ Чжома Дунчжи не указывает. Официальных отзывов о приёмах и контактных данных также нет.

Отзывы о Чжоме Дунчжи: что говорят клиенты?

Комментарии к деятельности Чжомы Дунчжи весьма ограничены и носят в большинстве случаев нейтральный или формальный характер. Некоторые пользователи упоминают о продаже «травяных шариков» и прочих товаров, но конкретных случаев успешных приёмов или подтверждений результативности методик обнаружить не удалось. В открытых источниках нет верифицированной клиентской информации о том, как именно проходили консультации или применялись методики «искусства долголетия».

Выводы по деятельности Чжома Дунчжи

Практика Чжомы Дунчжи демонстрирует типичные признаки псевдоспециалиста: неясные регалии, отсутствие верифицированной квалификации, громкие заявления об исцелениях и методиках, действующих на уровне энергетики без вмешательства в тело. Сфера услуг охватывает серьёзные медицинские вопросы, включая бесплодие, без предоставления реальных данных о результативности либо научных обоснований. Рекомендовать подобного рода деятельность при серьёзных заболеваниях небезопасно.