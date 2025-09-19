“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Чингиз Валинуров

Чингиз Валинуров – отзывы и анализ деятельности целителя из Уфы

Чингиз Валинуров называет себя экзорцистом и целителем, утверждая, что способен исцелить душу и тело, устранить негативные воздействия и восстановить энергетику. Его имя часто упоминается в контексте эзотерических услуг, но доступная информация вызывает массу вопросов. Разберёмся, кто он, какую деятельность ведёт и что говорят о нём реальные пользователи.

Биография Чингиза Валинурова

Чингиз Валинуров осуществляет свою деятельность на территории Республики Башкортостан, город Уфа. Конкретный адрес приёма он нигде не указывает. Записаться на приём можно спустя переход на официальный сайт или через социальные сети, где размещены кнопки связи через мессенджер WhatsApp. Также на сайте указан телефон для связи.

Подробностей о его происхождении, образовании или истории начала практики в открытых источниках нет. Информация о его семье, пути в эзотерику, а также данных об обучении или сертификации полностью отсутствует. Сам Чингиз заявляет, что все способности получил от «Высших сил», в том числе и молитвы, которые он использует в работе. Он не скрывает, что специализированного образования у него нет и практикует исключительно на основе «божественного дарования». Неизвестно, использует ли он гадания — такой информации нет.

Какие услуги предлагает Чингиз Валинуров?

На своём сайте и в социальных сетях Чингиз Валинуров кратко указывает перечень доступных эзотерических услуг:

Исцеление тела и души

Формирование энергетической защиты

Диагностика и устранение порчи, сглаза, проклятия, приворота или отворота

Очищение жилых и нежилых помещений, предметов и автомобилей

Работа с аурой

Изгнание подселенцев, сущностей, джиннов и бесов

Подробное описание процедур и механизмов их проведения отсутствует. Откуда взяты молитвы и заклинания, также не объясняется.

Анализ социальных сетей Чингиза Валинурова

Экзорцист ведёт личный сайт, Telegram-канал, страницу и группу во «VK», а также канал на YouTube. Все ресурсы служат продвижению его услуг, однако активность и вовлечённость пользователей на низком уровне.

На Telegram-канал Чингиза подписано менее 1000 человек. Контент обновляется нечасто и в основном состоит из возвышенных отзывов от якобы довольных клиентов. Канал на YouTube содержит порядка 20 видеороликов, большинство из которых длится до 10 минут. В видеоматериалах демонстрируется процесс изгнания демонов и духов, подписчиков — около 100.

На личной странице во «VK» числится чуть более 1000 подписчиков, в группе — около 12 000. При этом посты в группе и канале Telegram полностью совпадают и публикуются с одинаковой периодичностью. Складывается впечатление, что контент дублируется на разных площадках без адаптации под аудиторию.

Отзывы о Чингизе Валинурове: что говорят клиенты?

Все отзывы, опубликованные на ресурсах Чингиза Валинурова, подаются лишь в положительном ключе: каждый отклик содержит описание проблемы, благодарность за помощь и заверения в эффективности сеанса. Однако все сообщения становятся доступными только после личной отправки в чат — сам «эксперт» просит клиентов писать ему напрямую, чтобы отзывы проходили модерацию и не ухудшали репутацию.

При этом возможность комментировать посты в Telegram, «VK» и других социальных сетях отключена, что исключает появление непредвзятых мнений. Такая изоляция от внешней критики настораживает.

Несмотря на попытку скрыть недовольные отклики, в сети можно найти несколько негативных отзывов. Общий лейтмотив — высокая стоимость услуг, отсутствие результата и последующее игнорирование со стороны «целителя». В одном случае после оплаты клиент, не получивший должного эффекта, был заблокирован и не смог выйти на связь повторно.

Выводы по деятельности Чингиза Валинурова

Профиль деятельности Чингиза Валинурова вызывает серьёзные вопросы. Отсутствие биографии, скрытие информации о происхождении методов и отсутствие образования компенсируются общими формулировками о «божественном даре». Прозрачности и открытости в его действиях нет: отключены комментарии, модерация отзывов обязательна, а контактная информация ограничена лишь номером в мессенджерах. Стоимость его консультаций высока, при этом результат для некоторых клиентов оказался нулевым, а попытки добиться повторной связи привели к блокировке. Такая практика делает сотрудничество с Чингизом Валинуровым крайне рискованным шагом.