Борис Вилдбаум
Борис Вилдбаум

19.09.2025, 11:36, Рейтинг эзотериков
Теги:

Борис Вилдбаум: отзывы и детальный обзор деятельности целителя

Борис Вилдбаум, проживающий в городе Филадельфия (США), представляет себя как травник, ясновидящий и энергетический парапсихолог. Он родился 22 июня и в настоящее время ему 63 года. Основные сведения о его опыте и деятельности распространяются через его собственные видео и тексты на русском языке, однако подлинность и глубина этих данных вызывают сомнения.

Во многих его видеозаписях можно увидеть стену с размещёнными на ней дипломами, однако ни один из них не содержит названий выдающих организаций — только имя и фамилия. Личная биография Бориса Вилдбаума практически отсутствует: не указаны ни предыдущая профессиональная деятельность, ни уровень образования, ни сведения о семейном положении.

Какие услуги предлагает Борис Вилдбаум?

На собственном сайте vildbaum com можно найти описание услуг, которые предоставляются под брендом Бориса Вилдбаума:

  • Диагностика физического и энергетического состояния с использованием ясновидения, молитв и заговоров
  • Восстановление работы чакр и проверка состояния биополя
  • Активация так называемой ангельской энергии
  • Оценка химического баланса организма, диагностика работы пищеварительной системы
  • Анализ гормонального фона и микрофлоры

Все процедуры проводятся дистанционно — личного приёма и адреса места ведения практики нет. На сайте размещены контактные данные для связи, но другие подтверждения квалификации отсутствуют.

Активность Бориса Вилдбаума в социальных сетях

ВКонтакте Борис Вилдбаум ведет аккаунт под названием borisvildbaum celiteli, где опубликовано 1 669 постов, и число подписчиков также составляет 1 669. В группе размещаются материалы о его “онлайн-практике” и посты с советами по эзотерике. Также там можно встретить комментарии от пользователей, в том числе мнения об его онлайн-приёмах.

В Telegram-канале boris vildbaum — 397 подписчиков. В описании канала указано, что Борис позиционирует себя как “доктор, целитель, ясновидящий и эксперт по здоровью и карме”, при этом он заявляет, что “лечит душу”. Несмотря на продвижение себя как специалиста, в канале отсутствуют отзывы и не указан физический адрес. Указан только телефон для связи. YouTube-канал отсутствует.

Отзывы о Борисе Вилдбауме: что говорят клиенты?

Отзывы о Борисе Вилдбауме неоднозначны. Среди них встречаются критические: люди указывают на несоответствие между заявленными услугами и реальной пользой. Много замечаний вызывают отсутствие верифицированных дипломов и невозможность проверить профессиональный опыт. Некоторые комментарии упоминают отсутствие результатов после обращений.

Выводы по деятельности Бориса Вилдбаума

Несмотря на то, что Борис Вилдбаум активно продвигает себя в интернете как целитель и эзотерик, его публичные ресурсы не содержат достоверных подтверждений квалификации. Указанные на видео “дипломы” не демонстрируют принадлежности к конкретным учебным заведениям. В социальных сетях отсутствует проверяемая положительная история взаимодействия с клиентами. Объективных оснований доверять предоставляемым им услугам не выявлено.

