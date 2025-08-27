“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

Астролог Богдан Глоба: биография, телеграм и другие соцсети, реальные отзывы

В этой статье мы рассмотрим биографию Богдана Глобы, а также проанализируем его деятельность и отзывы клиентов, которые можно найти на различных форумах и сайтах.

Биография Богдана Глобы

Богдан Глоба вырос в семье знаменитых астрологов — Тамары и Павла Глоба. Неудивительно, что он также выбрал эту область и стал астрологом. Однако его интересы не ограничиваются только астрологией. Богдан также занимается писательством, журналистикой, продюсированием и предпринимательской деятельностью.

Благодаря своим знаниям в области астрологии, он помогает клиентам найти своё место в жизни, наладить отношения и карьеру, а также разобраться с финансовыми вопросами и здоровьем.

Для работы астрологом необходимо пройти соответствующее обучение и получить сертификат. Однако у Богдана Глобы не было обнаружено ни одного сертификата, что может свидетельствовать о том, что он не получил должного образования в этой области.

Это вызывает опасения, что он может обманывать людей и вымогать у них большие деньги.

Услуги астролога

Богдан Глоба предоставляет онлайн консультации по вопросам, которые вас беспокоят. Для записи на прием ему понадобятся точная дата, время и место вашего рождения. По вашему запросу астролог проведёт подробный анализ, который поможет вам решить вопрос, связанный с каким-либо важным событием или явлением. Тариф на такую консультацию составляет 30 000 рублей.

Услуги астролога включают составление натальной карты, стоимость которой составляет 60000 рублей.

В стоимость услуги входит подробный анализ карты, на основе которой Богдан Глоба определяет индивидуальные качества личности, а также возможные риски для его жизни, карьеры и судьбы. По натальной карте можно получить информацию о здоровье, личной жизни, финансовом положении и других аспектах жизни человека.

Богдан Глоба не только составляет гороскопы и натальные карты, но и помогает определить подходящую профессию по дате рождения, а также совместимость с партнёром и выбрать благоприятную дату для свадьбы. Кроме того, астролог может дать рекомендации по вопросам, связанным с переездом, недвижимостью и карьерой.

Богдан Глоба приглашает на курс «Меркурий и 12 знаков зодиака».

Узнайте, как удивительная планета Меркурий влияет на каждый знак зодиака!

Спикером и экспертом программы выступит Тамара Глоба, которая подробно расскажет о ретроградном Меркурии на своих семинарах.

Стоимость лекции продолжительностью полтора часа вполне адекватная — 3500 рублей.

Телеграм и другие соцсети

Астролог ведет свою деятельность в телеграмме “bogdan globa” и инстаграме (*запрещенная в России соцсеть). В телеграм Богдан Глоба делает астрологические прогнозы на неделю и рассказывает о влиянии лунного календаря на каждый знак Зодиака.

Реальные отзывы об астрологе Богдане Глобе

Возможно, Богдан и является опытным астрологом, который имеет многолетний опыт работы, но нам не удалось найти отзывы об астрологе Богдане Глобы.

Выводы о деятельности эзотерика

Богдан Глоба — астролог, сын известных астрологов Тамары и Павла Глоба. Он также является предпринимателем, продюсером, профессиональным писателем и журналистом.

Богдан составляет гороскопы и натальные карты на основе своих знаний в области астрологии. Он помогает своим клиентам найти своё место в жизни, наладить отношения, построить карьеру, а также разобраться с финансами и здоровьем.

Однако, важно отметить, что определением психической структуры человека, расчётом благоприятных периодов для различных начинаний и прогнозированием возможных проблем должен заниматься специально обученный человек. К сожалению, мы не можем подтвердить, что Богдан Глоба имеет соответствующую сертификацию как нумеролог. Поэтому мы не рекомендуем обращаться за помощью к людям без соответствующего образования и квалификации.