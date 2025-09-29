“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Белые Облака

Отзывы о школе Таро “Белые облака”: обучение, соцсети и мнения клиентов

Многие, сталкиваясь с жизненными трудностями, ищут ответы не в науке или психотерапии, а в эзотерике. Центр “Белые облака” предлагает обучение Таро и консультативные услуги. Насколько всё это прозрачно, и есть ли смысл доверять проекту “taro white clouds”, рассмотрим подробнее.

Биография и деятельность центра “Белые облака”

Сайт обучающего проекта “taro white clouds” утверждает, что специалисты центра применяют разнообразные методики гадания с использованием карт Таро. Основная цель, заявленная организацией — обучать гаданию и помогать клиентам с решениями. Однако точных данных об официальной регистрации, лицензии на образовательную деятельность или квалификации преподавателей на ресурсе не указано.

Какие услуги предлагает “Белые облака”?

Центр предлагает онлайн-обучение гаданию на Таро. На сайте taro white clouds имеются два тарифа на «базовый курс»:

Обычный тариф — стоимость 12 800 рублей;

Премиум-доступ — цена 20 000 рублей.

Также эзотерик Константин Лаво, заявленный как основатель школы, предлагает к покупке свои книги по Таро. За один экземпляр пользователю предлагается заплатить 759 рублей. Никаких бесплатных демонстрационных версий курсов или ознакомительных материалов на сайте не представлено.

Активность школы Taro White Clouds в социальных сетях

Обозреваются аккаунты проекта в различных соцсетях — в том числе ВКонтакте, YouTube и других площадках. Однако нет указания на реальные охваты, аудиторию канала или активность пользователей. Количество подписчиков не отражено, реальная вовлеченность аудитории и наличие обратной связи также не раскрыто. Это затрудняет понимание реального влияния “Белые облака” в медиапространстве.

Отзывы о “Белые облака”: что говорят клиенты?

На официальном сайте “Белые облака” размещены положительные высказывания, якобы от клиентов. Но верифицировать их нет никакой возможности — отсутствуют ссылки на профили пользователей, нет подтверждения действительности отзывов. На тематических форумах и независимых отзывах негативные мнения не обнаруживаются, однако ангажированных положительных комментариев также не выявлено. Рейтинг проекта составляет 2,5 звезды из 5 возможных.

Выводы по деятельности “Белые облака”

Визуально проект “Белые облака” предлагает эзотерические услуги, но отсутствие прозрачной информации о результатах обучения и квалификации преподавателей вызывает вопросы. Получение знаний за 12 800 или 20 000 рублей не сопровождается гарантиями или пробными доступами. Книги Константина Лаво за 759 рублей также не сопровождаются экспертной оценкой. Отзывы на сайте не дают полного представления об опыте студентов. Верить в изменения судьбы через карты Таро — личный выбор, однако подтвержденной эффективности программы “taro white clouds” не представлено.