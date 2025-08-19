Бехзад Мирзахани
19.08.2025, 18:41, Рейтинг эзотериков
Теги:
Отзывы о Бехзаде Мирзахани: что известно о саратовском целителе
Бехзад Мирзахани позиционирует себя как целитель и парапсихолог из Саратова, утверждая, что может определить диагноз, глядя на фотографию и глаза человека. Его подход основан на народной медицине и вере в сверхъестественные способности. В этом материале рассматриваются предлагаемые им услуги, активность в социальных сетях и мнения клиентов.
Биография Бехзада Мирзахани
По утверждению самого Бехзада Мирзахани, он обладает «целебной силой», позволяющей лечить людей без применения медикаментов. Один из центральных элементов его биографии — утверждение о способности диагностировать заболевания исключительно по глазам и фотографиям, что отсылает к методам, характерным для псевдонаучных направлений.
Какие услуги предлагает Бехзад Мирзахани?
На собственном сайте Бехзад Мирзахани предлагает услуги, связанные с использованием молитв и заговоров. Их цель — устранение разных типов физического недомогания. В частности, он заявляет об умении избавлять от:
- остеохондроза,
- радикулита,
- боли в суставах,
- головной боли,
- бессонницы,
- заболеваний позвоночника,
- и проблем с почками.
При этом точная стоимость услуг, длительность сеансов и какая-либо форма гарантии результата отсутствуют — такая непрозрачность делает взаимодействие с данным специалистом рискованным.
Деятельность Бехзада в соцсетях
По состоянию на момент публикации, в социальной сети Instagram существует два аккаунта, связанных с именем Бехзада Мирзахани:
- Аккаунт под именем Behzad Mehrani — 2 843 подписчика, содержимое включает личные мнения и предложения о проведении консультаций и гаданий;
- Профиль behzadmehrani в Instagram — 51,6 тыс. подписчиков и 5 214 публикаций, в основном на темы личной идеологии, патриотизма и национализма.
На YouTube канал с именем Behzad Mehrani имеет 598 подписчиков и включает 14 видеороликов. Контент канала не содержит подробной информации о проводимых лечебных практиках, а визуальная и смысловая составляющая ориентирована на демонстрацию взглядов автора, а не профессиональной деятельности в области эзотерики.
Отзывы о Бехзаде Мирзахани: что говорят клиенты?
Согласно отзывам клиентов, публикуемым в открытых источниках, деятельность Бехзада Мирзахани вызывает значительное количество нареканий. В обращениях пациентов отмечаются неоправдавшиеся ожидания, отсутствие ощутимого эффекта от сеансов и разочарование общей моделью взаимодействия. Конкретные случаи неудовлетворённости не публикуются публично, однако отмечен общий негативный тренд.
Выводы по деятельности Бехзада Мирзахани
Изучение соцсетей, предлагаемых услуг и отзывов о Бехзаде Мирзахани позволяет сделать вывод о низкой прозрачности его деятельности. Упор на мистические способности и отсутствие проверяемых результатов лечения, наряду с поверхностным представлением в социальных сетях, вызывает сомнения в его профессионализме и делает целесообразным избегание обращения к данному специалисту.