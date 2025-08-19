Топ-3 Эзотерика
Бехзад Мирзахани

Бехзад Мирзахани

19.08.2025, 18:41, Рейтинг эзотериков
Теги:

Отзывы о Бехзаде Мирзахани: что известно о саратовском целителе

Бехзад Мирзахани позиционирует себя как целитель и парапсихолог из Саратова, утверждая, что может определить диагноз, глядя на фотографию и глаза человека. Его подход основан на народной медицине и вере в сверхъестественные способности. В этом материале рассматриваются предлагаемые им услуги, активность в социальных сетях и мнения клиентов.

Биография Бехзада Мирзахани

По утверждению самого Бехзада Мирзахани, он обладает «целебной силой», позволяющей лечить людей без применения медикаментов. Один из центральных элементов его биографии — утверждение о способности диагностировать заболевания исключительно по глазам и фотографиям, что отсылает к методам, характерным для псевдонаучных направлений.

Какие услуги предлагает Бехзад Мирзахани?

На собственном сайте Бехзад Мирзахани предлагает услуги, связанные с использованием молитв и заговоров. Их цель — устранение разных типов физического недомогания. В частности, он заявляет об умении избавлять от:

  • остеохондроза,
  • радикулита,
  • боли в суставах,
  • головной боли,
  • бессонницы,
  • заболеваний позвоночника,
  • и проблем с почками.

При этом точная стоимость услуг, длительность сеансов и какая-либо форма гарантии результата отсутствуют — такая непрозрачность делает взаимодействие с данным специалистом рискованным.

Деятельность Бехзада в соцсетях

По состоянию на момент публикации, в социальной сети Instagram существует два аккаунта, связанных с именем Бехзада Мирзахани:

  • Аккаунт под именем Behzad Mehrani — 2 843 подписчика, содержимое включает личные мнения и предложения о проведении консультаций и гаданий;
  • Профиль behzadmehrani в Instagram — 51,6 тыс. подписчиков и 5 214 публикаций, в основном на темы личной идеологии, патриотизма и национализма.

На YouTube канал с именем Behzad Mehrani имеет 598 подписчиков и включает 14 видеороликов. Контент канала не содержит подробной информации о проводимых лечебных практиках, а визуальная и смысловая составляющая ориентирована на демонстрацию взглядов автора, а не профессиональной деятельности в области эзотерики.

Отзывы о Бехзаде Мирзахани: что говорят клиенты?

Согласно отзывам клиентов, публикуемым в открытых источниках, деятельность Бехзада Мирзахани вызывает значительное количество нареканий. В обращениях пациентов отмечаются неоправдавшиеся ожидания, отсутствие ощутимого эффекта от сеансов и разочарование общей моделью взаимодействия. Конкретные случаи неудовлетворённости не публикуются публично, однако отмечен общий негативный тренд.

Выводы по деятельности Бехзада Мирзахани

Изучение соцсетей, предлагаемых услуг и отзывов о Бехзаде Мирзахани позволяет сделать вывод о низкой прозрачности его деятельности. Упор на мистические способности и отсутствие проверяемых результатов лечения, наряду с поверхностным представлением в социальных сетях, вызывает сомнения в его профессионализме и делает целесообразным избегание обращения к данному специалисту.

Бехзад Мирзахани
