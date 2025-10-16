“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Barbie Sleepy

Кэйти Барби Слипи отзывы: обзор деятельности tarogoddess и barbie sleepy

Кэйти Барби Слипи, также известная как Tarogoddess, ведет тарологическую деятельность через свои аккаунты в социальных сетях. Она позиционирует себя как таролог и эзотерик, при этом вызывает множество вопросов своей неоднозначной интернет-активностью. В этом материале рассматривается, насколько прозрачна и заслуживает ли доверия информация о ней в онлайн-пространстве.

Биография Кэйти Барби Слипи

Информация о личности Кэйти Барби Слипи вызывает серьезные сомнения. Хотя она активно публикует свои фотографии и видео в различных профилях VK, остается неясным, действительно ли ее зовут Кэйти, поскольку упоминается иное имя — Эммили Родригесс. Такое расхождение вызывает недоверие и затрудняет более точное определение ее настоящей личности.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предлагает Кэйти Барби Слипи?

Barbie Sleepy продвигает свои услуги в основном через два Telegram-канала — tarogoddess и канал магазина. В Telegram-аккаунте tarogoddess публикуются посты, сопровождаемые ненормативной лексикой и спонтанными видеоматериалами. Содержание преимущественно носит разгрузочный, неструктурированный характер, не связанный напрямую с тарологической практикой, за исключением ссылок в описании.

В канале, связанном с таро-услугами, подробно расписаны различные предложения:

привороты и ритуалы;

онлайн-консультации;

расклады на жизненные ситуации, отношения и будущее;

продажа эзотерической продукции (обереги, амулеты, масла, свечи и др.).

Цены на услуги и товары указываются в отдельных постах. Время от времени проводятся розыгрыши боксов с товарной продукцией магазина.

Также заявляется, что Кэйти самостоятельно отвечает на сообщения в личных чатах. Однако наличие таких ответов не гарантирует их честности или соответствия действительности.

Отзывы о Кэйти Барби Слипи: что говорят клиенты?

Отзывы от клиентов в Telegram-каналах Tarogoddess отсутствуют полностью, поскольку автор сознательно ограничила возможность обратной связи. Комментарии или обсуждения нейтрализованы, что исключает возможность проверить успешность консультаций или ритуалов. Запрет на публикацию отзывов вызывает дополнительные сомнения в надежности ее деятельности.

Выводы по деятельности Кэйти Барби Слипи

Отсутствие ясности в имени (Кэйти или Эммили), большое количество параллельных аккаунтов в VK и Telegram без конкретного фокуса, закрытая политика по отношению к отзывам — все эти факторы делают деятельность Кэйти Барби Слипи крайне неоднозначной. Материалы, публикуемые под псевдонимом Tarogoddess, не подтверждаются независимыми источниками, что затрудняет любое доверие к ней со стороны потенциальных клиентов.

Связанные с ней каналы не демонстрируют признаков системности или признания в тарологическом сообществе, а попытки продавать эзотерические товары в таком формате вызывают подозрение в добросовестности. Обращение к Barbie Sleepy в целях получения таро-услуг не рекомендуется.