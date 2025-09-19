19.09.2025, 7:28, Рейтинг эзотериков
Ясновидящая бабушка Марианна — отзывы, анализ деятельности и услуг
Ясновидящая бабушка Марианна позиционирует себя как потомственная магистру, опирающаяся на знания, переданные от предков. Несмотря на активное дистанционное консультирование по России и за границей, заслуживает внимания содержание её услуг, активность в интернете и реальные отзывы клиентов.
Биография Марианны
Бабушка Марианна утверждает о многовековой преемственности эзотерических знаний в семье и называет себя сильной ясновидящей. Она заявляет о владении эффективными заговорами и способностью делать правдивые предсказания. Однако ни подтверждений квалификации, ни сведений о сертификации или участии в официальных ассоциациях эзотериков она не предоставляет.
Какие услуги предлагает бабушка Марианна?
На сайте Марианны представлен широкий перечень магических ритуалов, ориентированных на решение жизненных трудностей. Все услуги доступны онлайн, с общением через телефон и мессенджеры. Ниже приводится полный список направлений:
- Любовные обряды.Среди заявленных ритуалов: привороты, отвороты, обряды на восстановление отношений, возвращение партнёра, усиление верности, устранение венца безбрачия. Все методы представлены как безопасные, чего, однако, не подтверждает ни один источник.
- Финансовое благополучие.Включает ритуалы на привлечение денег, карьерный рост, устранение финансовых неудач и снятие «чёрной полосы» в бизнесе и работе. Предлагаются заговоры, которые проводятся в любое время суток.
- Семейные вопросы.Здесь указаны обряды на сохранение брака, возвращение супруга или супруги, устранение влияния третьих лиц и улучшение взаимоотношений в семье.
- Гадания и предсказания.Марианна предлагает гадание на воске, Таро, кофейной гуще, свечах с возможностью диагностики по фотографии, а также прогнозы на будущее без уточнения методики или процентов точности.
- Снятие негатива.Среди ритуалов перечислены снятие порчи, сглаза, проклятий, защита от черной магии, заговоры на защиту от дурного воздействия. Результативность этих услуг ничем не аргументирована.
Деятельность бабушки-целительницы в соцсетях
Информация об аккаунтах Марианны в социальных сетях отсутствует. Она не представлена во VK, Telegram, Instagram или иных популярных платформах. Также не публикуются номера телефонов, отзывы или посты, подтверждающие реальный опыт работы.
Отзывы о бабушке Марианне: что говорят клиенты?
Мнения клиентов в отзывах в основном критические. Основные претензии касаются отсутствия реального результата, затягивания сроков, а также невозможности вернуть средства.
Часто упоминается ощущение обмана: клиенты сообщают, что после оплаты услуги Марианна выходит на связь с запозданием или полностью прекращает контакт.
Несмотря на обещания об эффективности, большинство пользователей не видит изменений после проведения обрядов, в том числе приворотов и снятия порчи.
Выводы по деятельности бабушки Марианны
Бабушка Марианна создает впечатление типичного представителя псевдоэзотериков, опирающегося на легенды о семейной преемственности, не подкреплённые никакими доказательствами. Стандартный набор ритуалов и отсутствие гарантий результата указывают на сомнительный характер предоставляемых услуг. В условиях отсутствия активности в соцсетях, неоднозначных отзывов и отсутствия верифицированных рекомендаций доверять такому исполнителю крайне рискованно.