“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Бабушка Марианна

Ясновидящая бабушка Марианна — отзывы, анализ деятельности и услуг

Ясновидящая бабушка Марианна позиционирует себя как потомственная магистру, опирающаяся на знания, переданные от предков. Несмотря на активное дистанционное консультирование по России и за границей, заслуживает внимания содержание её услуг, активность в интернете и реальные отзывы клиентов.

Биография Марианны

Бабушка Марианна утверждает о многовековой преемственности эзотерических знаний в семье и называет себя сильной ясновидящей. Она заявляет о владении эффективными заговорами и способностью делать правдивые предсказания. Однако ни подтверждений квалификации, ни сведений о сертификации или участии в официальных ассоциациях эзотериков она не предоставляет.

Какие услуги предлагает бабушка Марианна?

На сайте Марианны представлен широкий перечень магических ритуалов, ориентированных на решение жизненных трудностей. Все услуги доступны онлайн, с общением через телефон и мессенджеры. Ниже приводится полный список направлений:

Любовные обряды.Среди заявленных ритуалов: привороты, отвороты, обряды на восстановление отношений, возвращение партнёра, усиление верности, устранение венца безбрачия. Все методы представлены как безопасные, чего, однако, не подтверждает ни один источник.

Финансовое благополучие.Включает ритуалы на привлечение денег, карьерный рост, устранение финансовых неудач и снятие «чёрной полосы» в бизнесе и работе. Предлагаются заговоры, которые проводятся в любое время суток.

Семейные вопросы.Здесь указаны обряды на сохранение брака, возвращение супруга или супруги, устранение влияния третьих лиц и улучшение взаимоотношений в семье.

Гадания и предсказания.Марианна предлагает гадание на воске, Таро, кофейной гуще, свечах с возможностью диагностики по фотографии, а также прогнозы на будущее без уточнения методики или процентов точности.

Снятие негатива.Среди ритуалов перечислены снятие порчи, сглаза, проклятий, защита от черной магии, заговоры на защиту от дурного воздействия. Результативность этих услуг ничем не аргументирована.

Деятельность бабушки-целительницы в соцсетях

Информация об аккаунтах Марианны в социальных сетях отсутствует. Она не представлена во VK, Telegram, Instagram или иных популярных платформах. Также не публикуются номера телефонов, отзывы или посты, подтверждающие реальный опыт работы.

Отзывы о бабушке Марианне: что говорят клиенты?

Мнения клиентов в отзывах в основном критические. Основные претензии касаются отсутствия реального результата, затягивания сроков, а также невозможности вернуть средства.

Часто упоминается ощущение обмана: клиенты сообщают, что после оплаты услуги Марианна выходит на связь с запозданием или полностью прекращает контакт.

Несмотря на обещания об эффективности, большинство пользователей не видит изменений после проведения обрядов, в том числе приворотов и снятия порчи.

Выводы по деятельности бабушки Марианны

Бабушка Марианна создает впечатление типичного представителя псевдоэзотериков, опирающегося на легенды о семейной преемственности, не подкреплённые никакими доказательствами. Стандартный набор ритуалов и отсутствие гарантий результата указывают на сомнительный характер предоставляемых услуг. В условиях отсутствия активности в соцсетях, неоднозначных отзывов и отсутствия верифицированных рекомендаций доверять такому исполнителю крайне рискованно.